УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12075 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 285 6

Зранку у Миколаєві пролунали вибухи, - Кім

миколаїв

Зранку, 8 липня, у Миколаєві пролунали вибухи. Інформація уточнюється.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вдень, 7 липня, у Миколаєві внаслідок влучання боєприпасів та їхніх уламків виникли пожежі на відкритих територіях.

Він також інформує про обстріли за минулу добу в регіоні.

"Баштанський район: вдень, 7 липня, обстріляно Березнегуватську громаду, внаслідок чого в смт Березнегувате відбулось займання на відкритій території. Також зранку, 8 липня, з 06:45 відбуваються обстріли смт Березнегувате. За попередньою інформацією є руйнування об‘єктів інфраструктури, житлових будинків. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", - зазначив Кім.

Також повідомляється, що вчора, 7 липня, обстрілів зазнало селище Березнегувате, с. Маломихайлівське та с. Станція Березнегувате Березнегуватської громади, попередньо без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Ввечері, 7 липня, близько 20:00 були обстріли у Широківській громаді. Влучання були по відкритих територіях та на території фермерського господарства. Потерпілих немає. Близько 24:00 та 07:00 ранку були обстріли переважно поза межами населених пунктів, внаслідок чого відбулися займання полів. Потерпілих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кім про доцільність евакуації із Миколаєва: Якщо немає роботи і є можливість перебувати, де безпечніше, - краще виїхати

"Миколаївський район: вчора, 7 липня, внаслідок обстрілів села Українка Галицинівської громади загинуло дві людини. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Також вдень, 7 липня, внаслідок ворожих обстрілів у Галицинівській громаді, у СВТ "Бірюза" відбулась пожежа дачного будинку", - додає очільник регіону.

Вдень, 7 липня, у селищі Полігон Шевченківської громади внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків відбулось займання сухої трави на відкритій території колишньої ферми.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Автор: 

вибух (4439) Миколаїв (1793) Миколаївська область (2258) обстріл (28250) Кім Віталій (471)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оперативно. Вибухи лунали 2 години назад і продовжуються поодинкі зараз. Залякують, але я так розумію народ вже не особо боїться. Деякі виїзджають, але більше вже повернулося в місто. В самому місті людей менше, але скрізь чистенько, все прибирається, викошується, вивохзиться. Більшість магазинів працююить, транспорт здається працює весь.
показати весь коментар
08.07.2022 09:35 Відповісти
какой нахрен чистенько, чистоплюи

трава (*британский* газон не кошен), засохшие литься деревье валются мусором в старой части города. разве шо люди есть
показати весь коментар
08.07.2022 10:42 Відповісти
Звичайно в деяких місцях і таке можна зустріти, як і в кожному місті. Я порівнюю ситуацію, коли прийшла весна, пиляли дерева по проспекту, все позаростало травою і бур'янами. Сьогодні все по-іншому.
показати весь коментар
08.07.2022 11:01 Відповісти
ага,косять суху траву!!! на якого біса??? а звертаєшся по допомогу - коштів немає
показати весь коментар
08.07.2022 22:18 Відповісти
Миколаївці чекають на визволення Херсона і області і всі вірять в нашу перемогу над російськими фашистами, нацистами і терористами.
показати весь коментар
08.07.2022 10:24 Відповісти
красномовний факт: на окупованих кацапами територіях вибухають склади з концентрованою смерттю, а на вільних територіях України палають будинки з життям.. і у когось є ще сумніви: хто що несе людству?!
показати весь коментар
08.07.2022 14:21 Відповісти
 
 