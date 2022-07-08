Зранку у Миколаєві пролунали вибухи, - Кім

Зранку, 8 липня, у Миколаєві пролунали вибухи. Інформація уточнюється.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вдень, 7 липня, у Миколаєві внаслідок влучання боєприпасів та їхніх уламків виникли пожежі на відкритих територіях.

Він також інформує про обстріли за минулу добу в регіоні.

"Баштанський район: вдень, 7 липня, обстріляно Березнегуватську громаду, внаслідок чого в смт Березнегувате відбулось займання на відкритій території. Також зранку, 8 липня, з 06:45 відбуваються обстріли смт Березнегувате. За попередньою інформацією є руйнування об‘єктів інфраструктури, житлових будинків. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється", - зазначив Кім.

Також повідомляється, що вчора, 7 липня, обстрілів зазнало селище Березнегувате, с. Маломихайлівське та с. Станція Березнегувате Березнегуватської громади, попередньо без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Ввечері, 7 липня, близько 20:00 були обстріли у Широківській громаді. Влучання були по відкритих територіях та на території фермерського господарства. Потерпілих немає. Близько 24:00 та 07:00 ранку були обстріли переважно поза межами населених пунктів, внаслідок чого відбулися займання полів. Потерпілих немає.

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"Миколаївський район: вчора, 7 липня, внаслідок обстрілів села Українка Галицинівської громади загинуло дві людини. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Також вдень, 7 липня, внаслідок ворожих обстрілів у Галицинівській громаді, у СВТ "Бірюза" відбулась пожежа дачного будинку", - додає очільник регіону.

Вдень, 7 липня, у селищі Полігон Шевченківської громади внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків відбулось займання сухої трави на відкритій території колишньої ферми.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.