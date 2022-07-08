Утром в Николаеве раздались взрывы, - Ким

Утром, 8 июля, в Николаеве раздались взрывы. Информация уточняется.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, днем, 7 июля, в Николаеве в результате попадания боеприпасов и их обломков возникли пожары на открытых территориях.

Он также информирует об обстрелах за минувшие сутки в регионе.

"Баштанский район: днем, 7 июля, обстреляна Березнеговатая громада, в результате чего в пгт Березнеговатое произошло возгорание на открытой территории. Также утром, 8 июля, с 06:45 проходят обстрелы пгт Березнеговатое. По предварительной информации есть разрушение объектов инфраструктуры, домов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", — отметил Ким.

Также сообщается, что вчера, 7 июля, обстрелы подвергся поселку Березнеговатое, с. Маломихайловское и с. Станция Березнеговатое Березнеговатой громады, предварительно без жертв. Информация о повреждениях уточняется.

Вечером, 7 июля, около 20:00 были обстрелы в Широковской громаде. Попадания были по открытым территориям и на территории фермерского хозяйства. Потерпевших нет. Около 24:00 и 07:00 утра были обстрелы преимущественно вне населенных пунктов, в результате чего произошло возгорание полей. Потерпевших нет.

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"Николаевский район: вчера, 7 июля, в результате обстрелов села Украинка Галицыновской громады погибли два человека. Информация о повреждениях уточняется. Также днем, 7 июля, в результате вражеских обстрелов в Галицыновской громаде, в ССТ "Бирюза" произошел пожар дачного дома", — глава региона.

Днем, 7 июля, в поселке Полигон Шевченковской громады в результате попадания боеприпасов и их обломков произошло возгорание сухой травы на открытой территории бывшей фермы.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.