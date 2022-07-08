РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11398 посетителей онлайн
Новости Война
4 285 6

Утром в Николаеве раздались взрывы, - Ким

миколаїв

Утром, 8 июля, в Николаеве раздались взрывы. Информация уточняется.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, днем, 7 июля, в Николаеве в результате попадания боеприпасов и их обломков возникли пожары на открытых территориях.

Он также информирует об обстрелах за минувшие сутки в регионе.

"Баштанский район: днем, 7 июля, обстреляна Березнеговатая громада, в результате чего в пгт Березнеговатое произошло возгорание на открытой территории. Также утром, 8 июля, с 06:45 проходят обстрелы пгт Березнеговатое. По предварительной информации есть разрушение объектов инфраструктуры, домов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", — отметил Ким.

Также сообщается, что вчера, 7 июля, обстрелы подвергся поселку Березнеговатое, с. Маломихайловское и с. Станция Березнеговатое Березнеговатой громады, предварительно без жертв. Информация о повреждениях уточняется.

Вечером, 7 июля, около 20:00 были обстрелы в Широковской громаде. Попадания были по открытым территориям и на территории фермерского хозяйства. Потерпевших нет. Около 24:00 и 07:00 утра были обстрелы преимущественно вне населенных пунктов, в результате чего произошло возгорание полей. Потерпевших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ким о целесообразности эвакуации из Николаева: Если нет работы и есть возможность находиться, где безопаснее - лучше уехать

"Николаевский район: вчера, 7 июля, в результате обстрелов села Украинка Галицыновской громады погибли два человека. Информация о повреждениях уточняется. Также днем, 7 июля, в результате вражеских обстрелов в Галицыновской громаде, в ССТ "Бирюза" произошел пожар дачного дома", — глава региона.

Днем, 7 июля, в поселке Полигон Шевченковской громады в результате попадания боеприпасов и их обломков произошло возгорание сухой травы на открытой территории бывшей фермы.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

взрыв (6727) Николаев (2140) Николаевская область (2109) обстрел (26928) Ким Виталий (243)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оперативно. Вибухи лунали 2 години назад і продовжуються поодинкі зараз. Залякують, але я так розумію народ вже не особо боїться. Деякі виїзджають, але більше вже повернулося в місто. В самому місті людей менше, але скрізь чистенько, все прибирається, викошується, вивохзиться. Більшість магазинів працююить, транспорт здається працює весь.
показать весь комментарий
08.07.2022 09:35 Ответить
какой нахрен чистенько, чистоплюи

трава (*британский* газон не кошен), засохшие литься деревье валются мусором в старой части города. разве шо люди есть
показать весь комментарий
08.07.2022 10:42 Ответить
Звичайно в деяких місцях і таке можна зустріти, як і в кожному місті. Я порівнюю ситуацію, коли прийшла весна, пиляли дерева по проспекту, все позаростало травою і бур'янами. Сьогодні все по-іншому.
показать весь комментарий
08.07.2022 11:01 Ответить
ага,косять суху траву!!! на якого біса??? а звертаєшся по допомогу - коштів немає
показать весь комментарий
08.07.2022 22:18 Ответить
Миколаївці чекають на визволення Херсона і області і всі вірять в нашу перемогу над російськими фашистами, нацистами і терористами.
показать весь комментарий
08.07.2022 10:24 Ответить
красномовний факт: на окупованих кацапами територіях вибухають склади з концентрованою смерттю, а на вільних територіях України палають будинки з життям.. і у когось є ще сумніви: хто що несе людству?!
показать весь комментарий
08.07.2022 14:21 Ответить
 
 