Група російських окупантів ліквідована прямим влучанням артилерійського боєприпасу. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни знищили групу російських окупантів прямим влучання артилерійського снаряду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українськиї бійців зафільмувала камера БПЛА. На запису чітко видно враження чотирьх загарбників. П'ятий втік з поля зору камери безпілотника.

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