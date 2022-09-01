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Група російських окупантів ліквідована прямим влучанням артилерійського боєприпасу. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни знищили групу російських окупантів прямим влучання артилерійського снаряду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українськиї бійців зафільмувала камера БПЛА. На запису чітко видно враження чотирьх загарбників. П'ятий втік з поля зору камери безпілотника.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+47
он на автопилоте в диллерский центр автолада
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01.09.2022 11:37
+44
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01.09.2022 11:35
+39
Він не втік це передсмертна агоная просто не перебило сухожилля, десь за 30-40 метрів лежить вже хороший кацап
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01.09.2022 11:35
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Климат видать не подошел, так убегает.
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01.09.2022 11:33 Відповісти
А ведь все было так душевно... И лежали - по домашнему... )))
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01.09.2022 12:02 Відповісти
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01.09.2022 11:35 Відповісти
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01.09.2022 11:50 Відповісти
Ваш-то, намного более гарный хлопец
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01.09.2022 12:53 Відповісти
Як влучно Боженька подзюрив.
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01.09.2022 16:36 Відповісти
Він не втік це передсмертна агоная просто не перебило сухожилля, десь за 30-40 метрів лежить вже хороший кацап
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01.09.2022 11:35 Відповісти
он на автопилоте в диллерский центр автолада
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01.09.2022 11:37 Відповісти
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01.09.2022 11:52 Відповісти
Умрет уставшим
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01.09.2022 11:37 Відповісти
Не кацап, а лада 🤣
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01.09.2022 12:45 Відповісти
Ішов москаль по приліску,
Шукав собі пригоду,
Світило з неба сонечко -
Прєкрасная паґода!
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.
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01.09.2022 11:36 Відповісти
тупого москаля
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01.09.2022 12:55 Відповісти
Музыка шикарная)
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01.09.2022 11:38 Відповісти
..шкода, що закорОтка
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01.09.2022 11:44 Відповісти
Старинная бретонская песня. У ирландцев такая есть и у немцев такая есть.

В немецком варианте што-то вроде "Мы будем вместе работать 7 дней, мы будем вместе бухать 7 дней, мы будем вместе сражаться 7 дней. Никто из нас не будет это делать один".
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01.09.2022 11:46 Відповісти
Was wollen wir trinken - немецкий вариант.
Ev chistr 'ta, laou! - ирландский вариант.
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01.09.2022 11:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WiR-5swzlvE
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01.09.2022 12:14 Відповісти
Супер! Дякую!
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01.09.2022 13:03 Відповісти
Слухаю пісню німецькою і таке відчуття, що розумію слова. Все-таки англійська і німецька мови мають одну структуру. В
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01.09.2022 13:24 Відповісти
Хоча і одна група але мають дуже різну граматику. Я б сказав англійська має більше часів але не заморочується спряженням родів і відмінків
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01.09.2022 13:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ulUCwzRbww4

Мені особисто подобається бретонський гімн. П
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01.09.2022 13:26 Відповісти
або ця-бургундська

https://www.youtube.com/watch?v=SjrGj6tYrN0
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01.09.2022 13:28 Відповісти
живучі падло, як таргани
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01.09.2022 11:39 Відповісти
ага, уже ж накрило кучно та точно, а якесь zомбо без голови побігло
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01.09.2022 21:24 Відповісти
Один убежал все-таки...
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01.09.2022 11:39 Відповісти
Куды побег , скотыняка?
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01.09.2022 11:40 Відповісти
Яким дивом вижив п'ятий.
Навіть того, що був найдалі і трохи відбіг, скосило.
Можливо встиг забігти за "однополчаніна" (було видно, що перед самим вибухом вони шуганулись).
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01.09.2022 11:42 Відповісти
Выглядит так, как будто Iron men врезался в орков и потом убежал!
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01.09.2022 11:43 Відповісти
Как тараканы.
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01.09.2022 11:44 Відповісти
всё как в парашной сказке о развилке дорог - " налево пойдёшь - себя потеряешь, коня спасёшь; прямо пойдёшь - и себя и коня потеряешь". пошли налево и правда один конь спасся и убежал )))
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01.09.2022 11:44 Відповісти
Вернись,ванек,это была шутка..
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01.09.2022 11:46 Відповісти
Годують потроху українською земелькою асвабадітєлєй...
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01.09.2022 11:46 Відповісти
Перед прилетом поняли, что щас ******, зашевелились
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01.09.2022 11:47 Відповісти
как он выжил?
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01.09.2022 11:48 Відповісти
Воїни ІІ СВ розказували про таке - поміж ніг граната вибухала і нічого.
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01.09.2022 11:50 Відповісти
За дружбана сховався...
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01.09.2022 12:15 Відповісти
Нажаль ... По відео мабуть 2 - 200, один побіг, один 300 у зоні вибуху і ще один 300 сидів біля будинку.
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01.09.2022 11:49 Відповісти
В кадрі шість орків. Після бавовни троє хороших, двоє майже хороших ну і той що сидів просто покакав...
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01.09.2022 11:56 Відповісти
а той що побіг ?
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01.09.2022 12:10 Відповісти
Побіг чисто на адреналіні - після такого прильоту в ньому штук п'ять осколків...
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01.09.2022 12:16 Відповісти
Де ж 6. Там було 5 некрасивих руських - 4 кучно по дорозі йшли. 5-й замикав окремо.
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01.09.2022 12:15 Відповісти
Сидить біля будівлі в центрі. Замикаючий біжить до нього
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01.09.2022 12:20 Відповісти
А, дійсно, схоже на якийсь рух там. Я думав, це гілка на вітру колихається.
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01.09.2022 12:23 Відповісти
Снаряд просвістел "ОТБОЙ!"...
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01.09.2022 11:50 Відповісти
Респект заммузику у відеоролику.
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01.09.2022 11:52 Відповісти
Неофициальный гимн "Люфтваффе".
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01.09.2022 12:05 Відповісти
Убежавшему все равно смерть от кровопотери будет, на таком расстоянии его изрешетило по любому.
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01.09.2022 11:57 Відповісти
Более вероятно что прибежит дома как 300-ый. А там его будет колотить потому что не превратился в жигули.
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01.09.2022 12:08 Відповісти
#аяинезнал
Фінські митники конфіскують у росіян євро на кордоні

Митниця Фінляндії в четвер підтвердила, що відповідно до санкцій Європейського Союзу проти Росії конфіскує євро в російських туристів, які повертаються додому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Напередодні російське видання "Фонтанка" розповіло про кілька випадків конфіскації готівки під час перетину кордону Фінляндії з Росією в росіян.

Один із них розповів, що митники пропонували йому або передати вилучені гроші будь-кому, хто їде до Фінляндії, або залишити на зберігання в пункті пропуску і забрати при повторному в'їзді в країну, оскільки термін зберігання не обмежений.

Головний митний інспектор Яркко Кескінен підтверджує, що готівку в росіян на кордоні конфіскують на підставі санкцій, введених ЄС щодо Росії через війну в Україні.

Нагадаємо, ще в березні Європейський Союз заборонив ввезення в Росію банкнот євро. Заборона не поширюється на ввезення в РФ готівки, необхідної для фінансування роботи в РФ посольств, консульств чи представництв міжнародних організації, але лише тих, що мають дипломатичний імунітет.

Наприкінці липня Митниця Фінляндії здійснила у пунктах перетину кордону трохи більше 2500 перевірок щодо осіб, які прямують до Росії - близько сотні перевірок привели до додаткових заходів через санкції.
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01.09.2022 11:59 Відповісти
З'їли шось не те.
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01.09.2022 12:05 Відповісти
а можно бан поставить на любое музыкально сопровождение?
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01.09.2022 12:14 Відповісти
Один побежал звонить домой и заказывать четыре белых Лады и одну инвалидную коляску.
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01.09.2022 12:43 Відповісти
Куда вы мужчина?, сдачу забыли🤣
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01.09.2022 12:48 Відповісти
А як же сваіхнєбрасаєм? Тікало, аж іскри з під п'яток! 😁
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01.09.2022 12:58 Відповісти
на три речі можна дивитися вічно: -як горить вогонь,
-як хтось працює
-як п...здять москаля!
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01.09.2022 13:18 Відповісти
***** шастать по Украинской земле без приглашения
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01.09.2022 13:28 Відповісти
Термінатори все таки живуть серед нас.Як тому підарасові вдалося вижити,що побіг геть,питання на мільйон?
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01.09.2022 13:55 Відповісти
Під душевну пісню
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01.09.2022 14:18 Відповісти
О! "хароших руских", стало трішки більше!
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01.09.2022 14:32 Відповісти
суперигра и суперприз Автомобиль
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01.09.2022 17:23 Відповісти
от кляте! його ж там мало на шматки розкидати, а воно бігає, бодай і не зупинялося!
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01.09.2022 21:26 Відповісти
А снаряд таки свистить, коли падає. Крайній таки почув. А один вийшов з "туману" і пішов, як нічого не трапилось. Таки йому пі....ць
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01.09.2022 22:23 Відповісти
 
 