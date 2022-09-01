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Група російських окупантів ліквідована прямим влучанням артилерійського боєприпасу. ВIДЕО безпілотника
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Українські воїни знищили групу російських окупантів прямим влучання артилерійського снаряду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українськиї бійців зафільмувала камера БПЛА. На запису чітко видно враження чотирьх загарбників. П'ятий втік з поля зору камери безпілотника.
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+47 Tohellandback
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+44 stanis nasvaiko
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+39 Autorare Autorare
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Шукав собі пригоду,
Світило з неба сонечко -
Прєкрасная паґода!
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.
В немецком варианте што-то вроде "Мы будем вместе работать 7 дней, мы будем вместе бухать 7 дней, мы будем вместе сражаться 7 дней. Никто из нас не будет это делать один".
Ev chistr 'ta, laou! - ирландский вариант.
Мені особисто подобається бретонський гімн. П
https://www.youtube.com/watch?v=SjrGj6tYrN0
Навіть того, що був найдалі і трохи відбіг, скосило.
Можливо встиг забігти за "однополчаніна" (було видно, що перед самим вибухом вони шуганулись).
Фінські митники конфіскують у росіян євро на кордоні
Митниця Фінляндії в четвер підтвердила, що відповідно до санкцій Європейського Союзу проти Росії конфіскує євро в російських туристів, які повертаються додому.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Напередодні російське видання "Фонтанка" розповіло про кілька випадків конфіскації готівки під час перетину кордону Фінляндії з Росією в росіян.
Один із них розповів, що митники пропонували йому або передати вилучені гроші будь-кому, хто їде до Фінляндії, або залишити на зберігання в пункті пропуску і забрати при повторному в'їзді в країну, оскільки термін зберігання не обмежений.
Головний митний інспектор Яркко Кескінен підтверджує, що готівку в росіян на кордоні конфіскують на підставі санкцій, введених ЄС щодо Росії через війну в Україні.
Нагадаємо, ще в березні Європейський Союз заборонив ввезення в Росію банкнот євро. Заборона не поширюється на ввезення в РФ готівки, необхідної для фінансування роботи в РФ посольств, консульств чи представництв міжнародних організації, але лише тих, що мають дипломатичний імунітет.
Наприкінці липня Митниця Фінляндії здійснила у пунктах перетину кордону трохи більше 2500 перевірок щодо осіб, які прямують до Росії - близько сотні перевірок привели до додаткових заходів через санкції.
-як хтось працює
-як п...здять москаля!