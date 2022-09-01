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Депутат Держдуми РФ Миронов закликав вбити Зеленського. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Депутат Держдуми РФ Сергій Миронов, що приїхав до окупованого Луганська, закликав вбити президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Миронов назвав Зеленського "главарем нацистского государства" і "главным террористом", що підлягає негайній ліквідації.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+109
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01.09.2022 11:57
+52
Раби мислити можуть тільки рабськими критеріями, тому їм не зрозуміти що в Україні від однієї людини нічого не залежить. Це у рабакацапів усе на культі особистості тримається.
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01.09.2022 12:00
+45
со своим дураком лучше разбирались бы. нет, им надо чужое
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01.09.2022 11:54
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Цєй старий мацьковський пєрдун хочє замочити зєлєнського-наздоровя у Укрїньців є болєє достойні кандидати на цєй пост.
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01.09.2022 19:27 Відповісти
Одного не розумію- навіщо тут цього кацапського пі#дара показувати?
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01.09.2022 20:35 Відповісти
Хм! ну тут можна сказати що, ворог мого ворога мій друг! от і спробуй вибрати
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01.09.2022 20:49 Відповісти
Міронов- кончений долбодятелю
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01.09.2022 23:21 Відповісти
....і коломоя теж....і чим швидше тим краще українцям....а інші злодії і свмі розбіжаться
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02.09.2022 06:04 Відповісти
Та що це ? Вони тільки хвастають.
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02.09.2022 06:18 Відповісти
Миронов розсмішив. Прямо як Андрей Міронов.
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02.09.2022 10:23 Відповісти
Короче,це старе мдло іншими словами має на увазі,що достатьно дочекатись виборів в Україні))
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02.09.2022 12:33 Відповісти
ручки коротки, путлер!
спорю на бутылку, что москалям слабо ликвидировать нашего президента
потому, что вместо него будет совсем другой - и с другими советниками
так что поговори с Патрушевым, и оставь всё, как есть
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03.09.2022 14:22 Відповісти
Пітніє мразота, значить пи*дить. Ще й про якийсь "міжнародний трибунал" вякає. Опиниться цей "пан" зі своїми господарями на одній лаві підсудних. А вона буде довгою - є надія що деревини вистачить на неї.
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21.09.2022 12:38 Відповісти
Будущее без России. Как на базе "Рамштайн" оформилась антипутинская коалиция

Задача коалиции - не только помочь Украине победить в войне, но и похоронить путинскую Россию
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21.09.2022 13:52 Відповісти
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