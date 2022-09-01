Депутат Держдуми РФ Миронов закликав вбити Зеленського. ВIДЕО
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Депутат Держдуми РФ Сергій Миронов, що приїхав до окупованого Луганська, закликав вбити президента України Володимира Зеленського.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Миронов назвав Зеленського "главарем нацистского государства" і "главным террористом", що підлягає негайній ліквідації.
Топ коментарі
+109 Saskia Jansen
показати весь коментар01.09.2022 11:57
+52 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар01.09.2022 12:00
+45 Alexey Prus 9f3d4003
показати весь коментар01.09.2022 11:54
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спорю на бутылку, что москалям слабо ликвидировать нашего президента
потому, что вместо него будет совсем другой - и с другими советниками
так что поговори с Патрушевым, и оставь всё, как есть
Задача коалиции - не только помочь Украине победить в войне, но и похоронить путинскую Россию