Українські воїни з передової привітали школярів з Днем знань. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни, що тримають фронт на Донеччині, привітали школярів із Днем знань.
Бійці підготували спеціальне відео, яке публікує Цензор.НЕТ.
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Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар01.09.2022 12:42 Відповісти Мені подобається 13
Чайка Київ
показати весь коментар01.09.2022 13:06 Відповісти Мені подобається 8
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