УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10266 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
2 577 2
війна (56084) школа (1822) навчання (438)

Українські воїни з передової привітали школярів з Днем знань. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни, що тримають фронт на Донеччині, привітали школярів із Днем знань.

Бійці підготували спеціальне відео, яке публікує Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ роблять все, щоб дати нашим дітям можливість жити і навчатися в Україні, - Залужний

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям Слава! Донбас, тримайтесь і тримати. Україна понад усе
показати весь коментар
01.09.2022 12:42 Відповісти
показати весь коментар
01.09.2022 13:06 Відповісти
 
 