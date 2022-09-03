Момент вибуху боєприпаса в Чернігові. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
У Чернігові в історичній частині міста, на Валу, 3 вересня біля 13:30 пролунав вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, знімальна група Суспільного зафіксувала момент вибуху.
Журналісти якраз записували інтерв'ю зі співорганізаторкою благодійного ярмарку "Північний шарварок", коли стався вистріл з гранатомета. На відео - те, що відбувалося в перші секунди після вибухів.
Всього травмувалися троє дітей. Стало відомо, що РПГ тримав і натискав на курок (внаслідок чого зброя і спрацювала) 10-річний хлопчик. Його оглушило, нині він з мамою та 12-річним братом у травмпункті, їх оглядають лікарі. Ще одна дитина в реанімації.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що боєприпас здетонував на виставці у Чернігові.
Пізніше в ОВА заявили, що внаслідок вибуху постраждали троє дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Найкращі гинуть на фронтах, щоби діти в решті країне не зіткнулися зі зброєю, а місцечкові дободзьоби - мізків як не мали - так і не мають... ППЦЬ!
НЕМАЄ СЛІВ. ОДНЕ МАТЮЧЧА!!!!!!! (
А ще зараз російськомовні краще виганяють орків із своїх окопів тому що говорять прямо
"Е**ньіе идиотьі, вьі чего суда приперлись, что бьі ЗП нафармить, мьі вам земли свои НЕ ЗДАДИМ хоть все умрем а вас всеравно всех зачистим, уй*йте отсюдова"
Саме ці слова завжди виганяють мосню (не русня, тому що це минуле до окупації Петром 1)
із окопів тому що воювати вони прагли с "бЕндеровцамі" а коли їх посилає рус - вони спочатку втрачають "дар речи" а потом думають "що я тут делаю"...
Перевірено на практиці.