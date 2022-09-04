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Момент вчорашнього "прильоту" ракети по Зеленодольську. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вчора, 3 вересня, ворог із "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду. Померла дитина, ще 10 людей постраждали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі в соцмережах поширюється відео, на якому зафіксовано момент удару по скверу, де загинула дитина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл Зеленодольська з "Ураганів": загинув 9-річний хлопчик, кількість постраждалих зросла до 10

Автор: Ірина Дашківська
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ЗасРашкинские фашисты

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04.09.2022 12:10 Відповісти
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04.09.2022 12:21 Відповісти
Наступ ЗСУ на Півдні України https://www.youtube.com/watch?v=6RGDfi9Q7D0
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04.09.2022 12:49 Відповісти
сциклива зевладо, дозвольте вже, нарешті, своєю віртуАльною монобільшістю, усим Українцям легальну, доступну зброю та, звичайно, ліцензію на відстріл кацапів скрізь на території усіЄї України, тільки не так підло-ницо, як зараз тягають по блдскім портновським ДБРам Кривоноса за захист України.., бо ви самі, зебіли, можете опинитися зі шворкою там, де не хотіли б опинитися
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04.09.2022 13:36 Відповісти
 
 