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Момент вчорашнього "прильоту" ракети по Зеленодольську. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вчора, 3 вересня, ворог із "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду. Померла дитина, ще 10 людей постраждали.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Наразі в соцмережах поширюється відео, на якому зафіксовано момент удару по скверу, де загинула дитина.
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Перехватчик
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Калибан
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