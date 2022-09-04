Момент вчорашнього "прильоту" ракети по Зеленодольську. ВIДЕО

Вчора, 3 вересня, ворог із "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду. Померла дитина, ще 10 людей постраждали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі в соцмережах поширюється відео, на якому зафіксовано момент удару по скверу, де загинула дитина.

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