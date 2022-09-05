ЗСУ знищили склад окупантів на Харківщині. ВIДЕО
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У мережу потрапили кадри того, як ЗСУ знищують склад російських окупантів у Харківській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
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Топ коментарі
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Вот он Кобздон! Вот рядом! Улыбается, такой молодой, со своими волосами! Где-то рядом бибикнул белый "Жигуль". Окочурившийся ранее батька, смотрит на авто завидными глазами, но к машине не подходит. А вот и растолстевшая жена-дурочка на пассажирском сидении. А кто же за рулём? А, так это Зураб, босс жены и "друг" семьи.
Не-е-е, здесь пакеты уже не понадобятся! Всё испарилось. Последнее, что услышал кацап, перед тем, как разверглись врата Ада и появилась чертовски знакомая рогатая морда.
Зокрема, хакерам Hackyourmom вдалося знайти російську військову базу неподалік окупованого Мелітополя. Вони писали російським солдатам з фейкових облікових записів привабливих жінок і виманили у них фотографії з прикріпленою геолокацією. А вчора по цій геолокації прилетіло стільки, що окупантам різко стало не до жінок. Буває...
Олег Шарп