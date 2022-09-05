ЗСУ знищили склад окупантів на Харківщині. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як ЗСУ знищують склад російських окупантів у Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у твіттері блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

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