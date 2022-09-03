На Херсонщині детонує склад із боєкомплектом рашистів, - Олешківській міський голова

В Олешках на Херсонщині детонує склад із боєкомплектом російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.

"Детонує БК в районі промзони уже хвилин 30", - йдеться у дописі.

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