9 379 23
На Херсонщині детонує склад із боєкомплектом рашистів, - Олешківській міський голова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Олешках на Херсонщині детонує склад із боєкомплектом російських загарбників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.
"Детонує БК в районі промзони уже хвилин 30", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+25 Amber
показати весь коментар03.09.2022 14:02
+19 Мобильный крематорий
показати весь коментар03.09.2022 14:05
+12 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар03.09.2022 14:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
звучить в наших серцях 😕
ну полетіла собі кудись...
..
Ні синку..не треба...то сакральний символ рабства 🦍🦍🦍дохлого Совка та РабZeї...самі сдохнуть як Роса на Сонці
Слава ЗСУ💙💛👍💯