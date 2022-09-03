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На Херсонщині детонує склад із боєкомплектом рашистів, - Олешківській міський голова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

В Олешках на Херсонщині детонує склад із боєкомплектом російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.

"Детонує БК в районі промзони уже хвилин 30", - йдеться у дописі.

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Топ коментарі
+25
Гарно горить і добре детонує, то нехай не затихає , бо це як музика
звучить в наших серцях 😕
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03.09.2022 14:02
+19
Идет методичная, плавная работа по уничтожению кацапских оккупантов. Без суеты, без шапкозакидательства. хладнокровно и неотвратимо.
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03.09.2022 14:05
+12
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03.09.2022 14:08
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Гарно горить і добре детонує, то нехай не затихає , бо це як музика
звучить в наших серцях 😕
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03.09.2022 14:02 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знов.
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03.09.2022 14:02 Відповісти
Ещё как освободить. Высокоточные удары это неотъемлемая часть освобождения мест.
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03.09.2022 14:07 Відповісти
Между "садят ракетами" и "наносить высокоточные удары" есть огромная разница. Проще говоря, разваленный калибром сортир и сожженный хаймарсом склад БК не есть паритетными целями.
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03.09.2022 14:31 Відповісти
для кацапів вже добре шо високоаналогічна срань на їхню голову не впала...\
ну полетіла собі кудись...
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03.09.2022 20:41 Відповісти
Д'єрьмак не дозволяє! А вдруг бубачка підпише "пєрєміріє" і треба буде війська відводити. То можуть від українців і ******й відгребти. Бояться скотиняки!
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03.09.2022 14:34 Відповісти
Дійсно не асвабадіть, тебе ж там нема на передку. Без тебе кожна атака захлинеться.
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03.09.2022 14:51 Відповісти
Идет методичная, плавная работа по уничтожению кацапских оккупантов. Без суеты, без шапкозакидательства. хладнокровно и неотвратимо.
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03.09.2022 14:05 Відповісти
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03.09.2022 14:08 Відповісти
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03.09.2022 14:12 Відповісти
Сьогодні приблизно о 13-30 через Мелітополь на Херсон пішла колона БМП. 10 одиниць.
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03.09.2022 14:18 Відповісти
Подяка Вам, це в корнi мiняЭ справу...
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03.09.2022 16:56 Відповісти
Так жалко... Аби дощ не пішов...
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03.09.2022 14:24 Відповісти
Пора вже привикати.
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03.09.2022 14:29 Відповісти
Пані Бавовна отримала нову зброю...дуже секретну... достатньо одной таблєткі...як казав Папанов

..
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03.09.2022 14:29 Відповісти
Пане генерале Залужний..а мона я вдарю по Мавзолейю чЛєніна,HIMARSoм,каже сержант Карпенко?
Ні синку..не треба...то сакральний символ рабства 🦍🦍🦍дохлого Совка та РабZeї...самі сдохнуть як Роса на Сонці
Слава ЗСУ💙💛👍💯
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03.09.2022 14:36 Відповісти
 
 