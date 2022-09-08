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Рашисти заявили про "евакуацію" жінок та дітей з Куп’янська. ВIДЕО
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Російські загарбники оголосили "евакуацію" із Куп’янська Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив так званий "голова адміністрації Харківщини" Віталій Ганчев.
"З Куп'янська та Куп'янського району на Харківщині через постійні українські обстріли евакуюють дітей та жінок", - цитує видання Ганчева.
Нагадаємо, місто Куп'янськ війська РФ окупували ще 27 лютого 2022 року. Тоді мер Куп’янська Геннадій Мацегора пішов на співпрацю з окупантами та заявив про перехід міста під контроль російської армії.
Топ коментарі
+24 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар08.09.2022 10:59
+22 Andry Moon
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Доброго ранку від Шевченко:
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син і буде мати,
І будуть люди на землі…
( Якщо хто не в курсі - Шевченкове - населений пункт на шляху до Куп'янська ) .