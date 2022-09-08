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Рашисти заявили про "евакуацію" жінок та дітей з Куп’янська. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники оголосили "евакуацію" із Куп’янська Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив так званий "голова адміністрації Харківщини" Віталій Ганчев.

"З Куп'янська та Куп'янського району на Харківщині через постійні українські обстріли евакуюють дітей та жінок", - цитує видання Ганчева.

Нагадаємо, місто Куп'янськ війська РФ окупували ще 27 лютого 2022 року. Тоді мер Куп’янська Геннадій Мацегора пішов на співпрацю з окупантами та заявив про перехід міста під контроль російської армії.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
Коли вже евакуація з мацкви буде ?

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08.09.2022 10:59
+22
Вчора кацапський СОБР, переодягнутий в женсщін, наловили при "евакуації" з Балаклеї...
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08.09.2022 11:00
+16
я бєженка із Купянска!
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08.09.2022 11:11
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А що? ЗСУ теж бажають брати участь в "референдумі"...
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08.09.2022 10:58 Відповісти
Коли вже евакуація з мацкви буде ?

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08.09.2022 10:59 Відповісти
то парад на червоній))
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08.09.2022 11:11 Відповісти
сильно красиво нарисовал - похоже на пропаганду
в мокшании бывает только болото и березовые крестики.
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08.09.2022 14:17 Відповісти
🤣🤣🤣
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08.09.2022 14:20 Відповісти
Вчора кацапський СОБР, переодягнутий в женсщін, наловили при "евакуації" з Балаклеї...
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08.09.2022 11:00 Відповісти
Долбодятлы рашистские, до вашего прихода на нашу землю никому никакая эвакуация не требовалась.
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08.09.2022 11:01 Відповісти
я бєженка із Купянска!
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08.09.2022 11:11 Відповісти
треба було відрізати зайве й відпустити
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08.09.2022 11:13 Відповісти
Рашисти мабуть будуть "евакуйованими" жінками та дітьми прикриватись при відступі
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08.09.2022 11:18 Відповісти
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08.09.2022 11:23 Відповісти
Цікаво , на що це натякає Бутусов у фейсбуці .
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Доброго ранку від Шевченко:

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син і буде мати,

І будуть люди на землі…

( Якщо хто не в курсі - Шевченкове - населений пункт на шляху до Куп'янська ) .
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08.09.2022 11:42 Відповісти
Це було б добре,а то орки блеють що прибуло їм підкріплення в Шевченкове.
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08.09.2022 12:24 Відповісти
Скоріше за все, завтра будем знати. Чиє Шевченково.
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08.09.2022 13:35 Відповісти
 
 