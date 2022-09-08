Українські воїни на Харківщині полонили двох мобілізованих в Луганську. ВIДЕО

Українські воїни на Харківщині полонили двох мобілізованих в Луганську

Як повідомляє Цензор.НЕТ, полонені розповіли, що були викликані повістками перед самим початком війни - 23 лютого. Повідомили, що потрапили до підрозділу, що був зформований з числа луганчан. Бойової техніки не мали. Озброєння лише автомати. Захист - шоломи радянського зразка.

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