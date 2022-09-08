УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15930 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
50 579 104
звільнення (1511) Харківщина (4281) Балаклія (248)

Українські воїни у звільненій Балаклії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапили кадри з воїнами ЗСУ у звільненій Балаклії на Харківщині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Місцеві мешканці зустрічають визволителів із державним прапором. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Над Балаклією піднято український прапор. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+114
показати весь коментар
08.09.2022 19:35
+113
показати весь коментар
08.09.2022 19:36
+109
Максим Мирович

@MirovichMedia

·

8 ч

Смотрю видео с покинутых российских позиций - там всегда срач, говно и хлам. Грязная одежда, украденные стиральные машины - словом, окопы путинистов больше всего напоминают застеклённый балкон бесплатной хрущёвки. Они живут так сами и мечтают загнать в это говно всех соседей.
показати весь коментар
08.09.2022 19:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Наши ВСУ красавцы,мужественные,смелые,настоящие воины,гордость наша! Ох лапти,забирайте свое железо и тикайте в свои необьятные ***** !
показати весь коментар
08.09.2022 21:48 Відповісти
Стісняюсь спрасіть, а самарський СОБР весь пальог? Вони ж обіцяли не здаватись))))
показати весь коментар
08.09.2022 22:01 Відповісти
Прилегли, на колени😂🤣😂
показати весь коментар
08.09.2022 22:39 Відповісти
Тарас Чорновіл: "Те, що Балаклія звільнена, ми всі вже давно знали і від наших бійців, а ще раніше з палаючих пекельним вогнем рашистських пабліків; але офіційно про це не оголошували аж до моменту, коли появився ролик, де наші бійці підняли український прапор над містом і відзвітували про це вєрховному. Відразу після цього повідомлення про звільнення Балаклії стало офіційним та дозволеним для представлення на всіх ресурсах, включно з ватним "загальнонаціональним телемарафоном імені політичної цензури Зеленського".
І я відразу застережуся, що в цьому пафосному звіті нашого бійця перед Зеленським я особисто не бачу жодної проблеми й не маю анінайменших застережень. Зеленський, хоча й чотирикратний уклоніст і в попередні роки був агентом впливу ерефії проти України та ідеологічним диверсантом, волею дикої безвідповідальності виборців посів посаду верховного головнокомандувача. Тому звіт бійців йому, а точніше - його посаді, цілком нормальний. Так само боєць міг відзвітувати Головкому Залужному. А якщо він релігійний, то й предстоятелям українських Церков блаженнішим Епіфанію та Святославу про перемогу сил добра над злом. Навіть присвятити це підняття прапора над визволеним містом міг своїй мамі. Усе нормально, усе правильно, головне - це перемога.
Але зараз перейдемо до підлості. Я вже сказав, що такий звіт президенту країни, яким би він не був, вважаю нормальним. Але я те саме казав і в 2014 році після звільнення Слов'янська. Пригадуєте, тоді міністр оборони, генерал Валерій Гелетей прибув у щойно звільнене місто (тоді в нас ще не було інституту цивільного міністра оборони). Нагадаю вам звіт міністра: "Пане президенте, Верховний головнокомандувачу, Ваш наказ про звільнення Слов'янська від бойовиків виконано. У цю хвилину над міськрадою Слов'янська перед строєм українських солдатів було піднято державний прапор України!" Тоді міністр оборони не знімав подібних роликів, на сайті президента виставили ролик без жодних звітів, де видно піднятий прапор, а бійці виносять з міської ради зброю рашистських терористів і спілкуються з цивільними. Усе.
Цей звіт став відомим завдяки кореспондентам, які випадково зняли, як Гелетей телефоном звітує президенту Петру Порошенку. І це нормально. Порошенко - не Зеленський, йому не треба дешевих ефектів і перформенсів. Просто порівняйте: Зеленський якраз у себе виставив оцей ролик, де бійці звертаються до нього, йому звітують, а Порошенко свого часу опублікував нейтральні кадри з визволеного міста. Але сам цей факт звіту в 2014-му був підданий дикій обструкції й опльовуванню. Журнашлюхи й активістики з рашистськими доплатами в кишенях аж захлиналися від зневажливих заяв про саморекламу й піар. Пригадуєте? Ви забули, хто були ці люди? Вони потім бігали Києвом у футболочках "Хто вбив Шеремета?", "Хто вбив Катю Гандзюк?" Бувально з'їли Гелетея, потім обливали брудом його наступника Полторака, аж до 2019 року плюгавили генерала Муженка. Я вже мовчу про весь бруд і провокації проти Порошенка. І я не сумніваюся, що за всю свою підривну діяльність ці актівісти отримували доплату від рашистських центрів впливу. Ні, не напряму, й не в рублях...

А зараз ці істотки мовчать. Не пікає УкрсучнеПравда, ДетекторМедіа, усі Стерненки й іже з ними. Їх усе задовільняє? От мене та сама подія влаштовувала і в 2014-му при Порошенкові, й у 2022-му при Зеленському. А в них чомусь так помінялася позиція. А може просто з москви платили тільки проти Порошенка, а проти Зеленського замовлень поки не надходило"
показати весь коментар
09.09.2022 16:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 