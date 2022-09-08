Українські воїни у звільненій Балаклії. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри з воїнами ЗСУ у звільненій Балаклії на Харківщині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Місцеві мешканці зустрічають визволителів із державним прапором.

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