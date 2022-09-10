Родичі українських військовополонених проводять акцію біля Одеської ОДА. ВIДЕО
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Біля Одеської ОДА проходить акція родичів українських військовополонених.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Зазначається, що люди вийшли із закликами звільнити з полону українських військових, які, зокрема, потрапили в полон у Маріуполі. Деякі з них не спілкувалися з рідними два місяці.
Під час акції почалася повітряна тривога і учасники акції були змушені ховатися в укритті.
Топ коментарі
+18 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар10.09.2022 14:50
+14 Влад Казарецький
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+12 Bob Fayn
показати весь коментар10.09.2022 14:51
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В столице России происходят странные события, которые, возможно, связаны с предложением депутатов отправить в отставку Путина. Колонны жандармов Росгвардии ездят туда-сюда.
Что-то намечается. По ходу - как очередное ГКЧП". СМИ
(тільки перед іконами або перед загиблими.... з шани)
та й не там і не в тих ви повинні вимагати (а не вимолювати) допомоги у звільненні полонених
Про ту, зелену, що сприяла полону наших бійців, рідних тих, хто «підготував плакатики»
Вышел бы ты к родственникам и сказал «подождите, сейчас не время», в чем проблема?!
Ты сам сколько готов ждать, пока твоего мужа/сына/брата/отца мучат в застенках?
Сколько?!
Сейчас призыв можно только к нашим на харьковщине побольше вражин для обмена захватить.
А на коленях ползать бесполезно.