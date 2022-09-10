Родичі українських військовополонених проводять акцію біля Одеської ОДА. ВIДЕО

Біля Одеської ОДА проходить акція родичів українських військовополонених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що люди вийшли із закликами звільнити з полону українських військових, які, зокрема, потрапили в полон у Маріуполі. Деякі з них не спілкувалися з рідними два місяці.



Під час акції почалася повітряна тривога і учасники акції були змушені ховатися в укритті.

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