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Родичі українських військовополонених проводять акцію біля Одеської ОДА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Біля Одеської ОДА проходить акція родичів українських військовополонених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що люди вийшли із закликами звільнити з полону українських військових, які, зокрема, потрапили в полон у Маріуполі. Деякі з них не спілкувалися з рідними два місяці.

Під час акції почалася повітряна тривога і учасники акції були змушені ховатися в укритті.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
на коліна даремно стали....
(тільки перед іконами або перед загиблими.... з шани)
та й не там і не в тих ви повинні вимагати (а не вимолювати) допомоги у звільненні полонених
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10.09.2022 14:50
+14
**** та брехлива -зе падальна влада!
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10.09.2022 14:44
+12
«Фабрика Новин» рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.Украинские бойцы взорвали командные пункты и казармы РФ в Кременной: ликвидировано 400 захватчиков«В результате всей «бавовны», которая произошла в разных частях Кременной, россияне потеряла до 400 человек личного состава и около 100 единиц тяжелой техники.
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10.09.2022 14:51
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не там они проводят акцию....
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10.09.2022 14:43 Відповісти
100% , в Одесской ода до сих пор сидят депутаты от шария и опзж , у мера Одессы роисский паспорт и плотные связи с дерипаской , и роисскими бизнесменами и ворами , так что не будет результата , жаль.
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10.09.2022 15:19 Відповісти
ну, думаю, если Одесса в 14-м выстояла, то сейчас выстоит и подавно...., хоть и не благодаря, а вопреки.....
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10.09.2022 15:24 Відповісти
Де б вони її не провадили, результату буде нуль. Я припускаю, що всіма цими акціями керує фсб, граючи на почуттях родичів.
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10.09.2022 17:24 Відповісти
**** та брехлива -зе падальна влада!
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10.09.2022 14:44 Відповісти
"Тем временем в Москве что-то происходит.
В столице России происходят странные события, которые, возможно, связаны с предложением депутатов отправить в отставку Путина. Колонны жандармов Росгвардии ездят туда-сюда.
Что-то намечается. По ходу - как очередное ГКЧП". СМИ
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10.09.2022 15:22 Відповісти
нічого там не намічається, лише чергвоий висер бункерного. постоять на колінах і розійдуться, ну ще скрепних триндюлей отримають.
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10.09.2022 16:16 Відповісти
Під час воєнного стану можуть проводитись акції за умови погодження з військовою адміністрацією. Якщо їх не запакували, значить відповідне погодження від військової адміністрації вони отримали.
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10.09.2022 14:46 Відповісти
за що їх пакувать досить що влада разом з оон і червоним хрестом допомогла кацапам запакувати їх рідних в маріуполі.
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10.09.2022 15:02 Відповісти
Ну так я ж не закликаю боронь Боже їх пакувати. Просто тут деякі коментатори не розуміють, як їм вдалося спокійно провести акцію до повітряної тривоги. Я і пояснив.
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10.09.2022 15:14 Відповісти
альтернатива какая была? Либо плен либо смерть. Так хоть какой-то шанс, пусть и небольшой.
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10.09.2022 15:21 Відповісти
на коліна даремно стали....
(тільки перед іконами або перед загиблими.... з шани)
та й не там і не в тих ви повинні вимагати (а не вимолювати) допомоги у звільненні полонених
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10.09.2022 14:50 Відповісти
«Фабрика Новин» рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.Украинские бойцы взорвали командные пункты и казармы РФ в Кременной: ликвидировано 400 захватчиков«В результате всей «бавовны», которая произошла в разных частях Кременной, россияне потеряла до 400 человек личного состава и около 100 единиц тяжелой техники.
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10.09.2022 14:51 Відповісти
На Харківщині бігато кацапів наловили, не можна самих жирних цабе на Азовців зміняти?
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10.09.2022 14:58 Відповісти
Ця влада давно вже дискредитована,з Оманського рандеву як найменше.Так що ,дискредитувати нічого.
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10.09.2022 15:18 Відповісти
ты глупый с рождения или с 2019? к
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10.09.2022 15:19 Відповісти
Ти про яку «цілком визначену політсилу», розумнику?
Про ту, зелену, що сприяла полону наших бійців, рідних тих, хто «підготував плакатики»
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10.09.2022 15:19 Відповісти
Якщо вірити Арестовичу то лише на Харківщині захоплено в полон понад тисячу рашистів серед яких генерал,тому є на кого азовців міняти.
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10.09.2022 15:15 Відповісти
Как-то странно, не успели наши начать активно пиз...ить орков на очень важном участке - тут тебе прямо как по заказу. Может поставить на паузу, обсудить обмен пленными?
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10.09.2022 15:17 Відповісти
Ага, а в коментах, как по заказу, подряд три комента с визгом «прекратите немедленно, неначасі»!
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10.09.2022 15:22 Відповісти
Ну я из Славянска, какие вопросы? И что, прямо совпадение? Вся страна с придыханием следит, до конца поверить не может. Самое время поднять на флаг очень болезненный вопрос пленных. Только проводить надо было в Москве.
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10.09.2022 15:45 Відповісти
Вся страна с придыханием следит за судьбой 3000 защитников Мариуполя, которым лично Вова приказал сдаться и пообещал обменять.
Вышел бы ты к родственникам и сказал «подождите, сейчас не время», в чем проблема?!

Ты сам сколько готов ждать, пока твоего мужа/сына/брата/отца мучат в застенках?
Сколько?!
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10.09.2022 17:14 Відповісти
Ви маєте когось з родичів у полоні?Як що ні,то стулить свою брудну ротяку,та продовжуйте далі підсмоктувати ЗЕшоблі .
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10.09.2022 15:23 Відповісти
К кому призыв осводить пленных? К рашистам? Плевали они на эти призывы.
Сейчас призыв можно только к нашим на харьковщине побольше вражин для обмена захватить.
А на коленях ползать бесполезно.
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10.09.2022 15:19 Відповісти
Може після наступу в Харківській області нарешті буде достатньо полонених для обміну
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10.09.2022 17:28 Відповісти
Не голосували б так , як в 2019 не було би причини до такого протесту! Любить,ой любить наш нарід на граблі наступати, мало їм було Бандюковича-шапкокрадія, так на взамін- директора бродячого шапіто, а потім протести, протести, а ми не винні...
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10.09.2022 19:41 Відповісти
 
 