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Росія перешкоджає доступу до українських військовополонених, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оленівка

Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Боґнер у п’ятницю заявила, що Росія не надає доступу до українських військовополонених, а Організація має докази того, що їх піддавали тортурам і жорстокому поводженню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Російська Федерація не надала доступу до військовополонених, які утримуються на її території або на території, що перебуває під її окупацією", – заявила Боґнер на брифінгу у п’ятницю.

Це викликає ще більше занепокоєння, оскільки ми задокументували, що військовополонені, які… утримуються збройними силами Російської Федерації або афілійованими збройними групами, зазнавали тортур і жорстокого поводження", – додала вона.

Голова місії ООН в Україні додала, що деякі з цих епізодів – питання катувань і жорстокого поводження з військовополоненими – можуть трактуватися як воєнні злочини.

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За словами Боґнер, українські військовополонені проходять так званий "процес прийому", коли їх змушують ходити або бігати між рядами російських охоронців, які по черзі жорстоко їх б’ють. ООН також отримала інформацію про українських ув'язнених, хворих на інфекційні захворювання, зокрема гепатит А та туберкульоз, в колонії в Оленівці.

На тому ж брифінгу голова місії ООН з прав людини в Україні також закликала Росію з гуманітарних міркувань звільнити чотирьох вагітних військовополонених, які утримуються на підконтрольних Росії територіях України.

Своєю чергою речник Кремля Дмитро Пєсков у п’ятницю сказав, що не може коментувати заяву ООН, бо російська влада "не знає, хто звертався до військових і чи звертався" з цього питання.
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09.09.2022 20:35 Відповісти
А хтоби сумнівався...
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09.09.2022 20:36 Відповісти
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09.09.2022 20:45 Відповісти
Странно, но ведь Зе там шото мямлил в видосиках?
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09.09.2022 20:48 Відповісти
Попасти до москалів в полон -це згнити за гратами.
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09.09.2022 21:18 Відповісти
і москалі кажуть що хтось інший фашист,
а не вони
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09.09.2022 21:28 Відповісти
Держитесь парни,там сейчас трохи нагребут на обмен и не чмонь днр-вских.
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09.09.2022 21:44 Відповісти
І клали вони на ООН і на всі домовленості. Правий був Бісмарк коли казав, що договір з рашкою не вартує паперу на якому він написаний.
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09.09.2022 22:07 Відповісти
Рашка починає поважати коли їй дадуть добряче понюхати табаки
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09.09.2022 23:58 Відповісти
 
 