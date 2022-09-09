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Россия препятствует доступу к украинским военнопленным, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оленівка

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер в пятницу заявила, что Россия не предоставляет доступ к украинским военнопленным, а у организации есть доказательства того, что их подвергали пыткам и жестокому обращению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Российская Федерация не предоставила доступ к военнопленным, которые содержатся на ее территории или на территории, находящейся под ее оккупацией", – заявила Богнер на брифинге в пятницу.

Это вызывает еще большее беспокойство, поскольку мы задокументировали, что военнопленные, которые… удерживаются вооруженными силами Российской Федерации или аффилированными вооруженными группами, подвергались пыткам и жестокому обращению", – добавила она.

Глава миссии ООН в Украине добавила, что некоторые из этих эпизодов – вопросы пыток и жестокого обращения с военнопленными – могут трактоваться как военные преступления.

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По словам Богнер, украинские военнопленные проходят так называемый "процесс приема", когда их заставляют ходить или бегать между рядами российских охранников, которые поочередно жестоко избивают их. ООН также получила информацию об украинских заключенных, больных инфекционными заболеваниями, в частности гепатитом А и туберкулезом, в колонии в Оленовке.

На том же брифинге глава миссии ООН по правам человека в Украине также призвала Россию по гуманитарным соображениям освободить четырех беременных военнопленных, содержащихся на подконтрольных России территориях Украины.

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков в пятницу сказал, что не может комментировать заявление ООН, потому что российские власти "не знают, кто обращался к военным и обращались ли вообще" по этому вопросу.
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Виключайте тоді расію з ради безпеки ООН.
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09.09.2022 20:35 Ответить
А хтоби сумнівався...
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09.09.2022 20:36 Ответить
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09.09.2022 20:45 Ответить
Странно, но ведь Зе там шото мямлил в видосиках?
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09.09.2022 20:48 Ответить
Попасти до москалів в полон -це згнити за гратами.
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09.09.2022 21:18 Ответить
і москалі кажуть що хтось інший фашист,
а не вони
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09.09.2022 21:28 Ответить
Держитесь парни,там сейчас трохи нагребут на обмен и не чмонь днр-вских.
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09.09.2022 21:44 Ответить
І клали вони на ООН і на всі домовленості. Правий був Бісмарк коли казав, що договір з рашкою не вартує паперу на якому він написаний.
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09.09.2022 22:07 Ответить
Рашка починає поважати коли їй дадуть добряче понюхати табаки
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09.09.2022 23:58 Ответить
 
 