УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15700 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
24 642 45
війна (56581) гімн (93) ЗСУ (5726)

Українські воїни співають гімн перед наступом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі опублікували відео, як українські воїни співають державний гімн перед початком наступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти підтвердили, що пішли з Ізюма
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+91
Воїни Світла
Воїни Бога
показати весь коментар
10.09.2022 17:23
+64
Наші серця б'ються в такт ЗСУ
показати весь коментар
10.09.2022 17:33
+56
Олег Шарп:
"ЗСУ діють швидше, аніж я встигаю писати.
Тільки уявляю собі те піднесення, яке на адреналіні штовхає наших бійців летіти на крилах у цьому епічному бліцкригу.
Так вичекати, прорахувати та здійснити оперативний задум могли тільки справжні воєначальники. А ще колективний задум наших командирів і західних партнерів.
Не знаю, коли закінчиться ця компанія (знаю тільки, чим), але те, що "другу армію світу" ВЖЕ деморалізовано, принижено та виставлено у якості епічних лузерів, стає вагомим підґрунтям для її подальшого знищення.
Сьогодні гордість за Україну змішується у душі з гіркотою втрат наших батьків, братів, сестер та синів, які віддали своє життя за майбутню перемогу.
Про них ми будемо па`ятати завжди, а зараз - віримо у ЗСУ!
Їбаште їх, хлопці! Їбаште до самих глибинних скрепів. До самої суті їх звіриної природи. Їбаште, допоки у їх генах не оселиться страх навіть подумати про те, щоб лізти в Україну.
Їбаште їх, хлопці!"
показати весь коментар
10.09.2022 17:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Воїни Світла
Воїни Бога
показати весь коментар
10.09.2022 17:23 Відповісти
Наші серця б'ються в такт ЗСУ
показати весь коментар
10.09.2022 17:33 Відповісти
Віримо в Бога та ЗСУ !

Слава Україні!
Героям Слава !
показати весь коментар
10.09.2022 17:59 Відповісти
Іменно з цього навчався мій день і дав Надію на завтра
показати весь коментар
10.09.2022 18:17 Відповісти
Взяли штурмом город Брянськ.... Це слова пісні часів Другої Світової.... Але ми взяли штурмом інше... https://www.youtube.com/watch?v=REMc4Ew7BBY

Скоро будемо в Лисичанську????
показати весь коментар
10.09.2022 17:24 Відповісти
Кажуть, що наші вже на околицях...
показати весь коментар
10.09.2022 17:27 Відповісти
Брянськ ще не взяли, пристрілюємось
У Брянській області Росії горить військова частина

Потужні вибухи прогриміли в районі населеного пункту Клинці Брянської області РФ, після чого розпочалася пожежа.

Відповідні фото та відео з'явилися у соцмережах, повідомляє InformNapalm.

а з Лисичанськом, дай Бог !
показати весь коментар
10.09.2022 18:03 Відповісти
Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські військові уже на околицях Лисичанська.
показати весь коментар
10.09.2022 17:25 Відповісти
Дуже зворушливо! Нехай Бог оберігає всіх вас!
показати весь коментар
10.09.2022 17:25 Відповісти
дійсно,слухаю з сльозами на очах
показати весь коментар
10.09.2022 19:36 Відповісти
Орки заявляют что ВСУ в десяти километрах от Лисичанска! шо проісходіт?
показати весь коментар
10.09.2022 17:26 Відповісти
єто то о чом так долго гаварили бальшевики
показати весь коментар
10.09.2022 17:31 Відповісти
"Єта же ні па правілам. Нє чєсна! Украінци іспользуют гімн как психотропниє вєщєства"
показати весь коментар
10.09.2022 17:26 Відповісти
З вами Сила!!!!
показати весь коментар
10.09.2022 17:27 Відповісти
Гімн[1] (дав.-гр. ὕμνος; hýmnos - похвальна пісня), також сла́вень[2][3] -......

У нинішньому світському значенні - це урочистий музичний твір на слова символічно-програмного змісту, який вживається здебільшого як символ держави ...
значить є ми і ми є держава
показати весь коментар
10.09.2022 17:29 Відповісти
Славень,дуже гарно. Чому б нам так не казати.
показати весь коментар
10.09.2022 17:43 Відповісти
Здорово, но я бы запретил собираться вместе такому количеству бойцов. Война идёт, всякое прилететь может.
показати весь коментар
10.09.2022 17:30 Відповісти
Якого фуя ти з уруцкім ізіком в тему залізло? Безнадійний?
показати весь коментар
10.09.2022 21:39 Відповісти
Слава Україні
показати весь коментар
10.09.2022 17:32 Відповісти
Олег Шарп:
"ЗСУ діють швидше, аніж я встигаю писати.
Тільки уявляю собі те піднесення, яке на адреналіні штовхає наших бійців летіти на крилах у цьому епічному бліцкригу.
Так вичекати, прорахувати та здійснити оперативний задум могли тільки справжні воєначальники. А ще колективний задум наших командирів і західних партнерів.
Не знаю, коли закінчиться ця компанія (знаю тільки, чим), але те, що "другу армію світу" ВЖЕ деморалізовано, принижено та виставлено у якості епічних лузерів, стає вагомим підґрунтям для її подальшого знищення.
Сьогодні гордість за Україну змішується у душі з гіркотою втрат наших батьків, братів, сестер та синів, які віддали своє життя за майбутню перемогу.
Про них ми будемо па`ятати завжди, а зараз - віримо у ЗСУ!
Їбаште їх, хлопці! Їбаште до самих глибинних скрепів. До самої суті їх звіриної природи. Їбаште, допоки у їх генах не оселиться страх навіть подумати про те, щоб лізти в Україну.
Їбаште їх, хлопці!"
показати весь коментар
10.09.2022 17:32 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2022 17:34 Відповісти
ну, вони кликали путю
путя - не халява, він не дає а одбирає
одбирає мирне життя
спокій
житло/майно
родину (в розумінні-сім'ю)
батьківщину
волю
свободу слова
найменшу можливість воєвиявлення...
не знали?
СЮРПРАЙЗСССССС...
хотіли путю - то путя до них прийшла
показати весь коментар
10.09.2022 18:26 Відповісти
Бачите як добре - війна всіх проявила.

Зараз ці території так очищаться (майже))) від електорату Ригів, Зажопи і т.д. що в Україні залишаться тільки свідомі ГРОМАДЯНИ, а не населення що продається за 1кг гречки і мрію проковбасу по 2-20.

Яка буде прекрасна держава УКРАЇНА!
показати весь коментар
10.09.2022 23:44 Відповісти
Зверніть увагу на картинку! Це готове епічне полотно українського спротиву!
показати весь коментар
10.09.2022 17:32 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2022 19:48 Відповісти
батальон, може навіть полк
показати весь коментар
10.09.2022 17:32 Відповісти
Лаптеногие, и вы хотите их победить???
показати весь коментар
10.09.2022 17:32 Відповісти
певно що ні, але лапті надіються винести
показати весь коментар
10.09.2022 17:35 Відповісти
Гімн України == відспівування кацапа.
показати весь коментар
10.09.2022 17:34 Відповісти
Бережи Вас Господь, хлопці, як Ви бороните нас всіх
Повертайтеся з перемогою, живі та неушкоджені.
Молимося за Вас
показати весь коментар
10.09.2022 17:35 Відповісти
Надихаючі дні для всієї України!Буде вільна наша світла Україна...
показати весь коментар
10.09.2022 17:36 Відповісти
Боже бережи наших хлопців!!!Даруй їм перемоги, захисти їх !!
Сама сильна зброя армії - мотивація.
показати весь коментар
10.09.2022 17:40 Відповісти
Найрідніше виконаннягімна України яке звучало будь коли !
показати весь коментар
10.09.2022 17:48 Відповісти
У кожного в сердцi!
показати весь коментар
10.09.2022 17:52 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
10.09.2022 17:53 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2022 17:54 Відповісти
Господи Боже наш, бережи кожного і всіх !!!
показати весь коментар
10.09.2022 18:09 Відповісти
Найкращі. Перемоги. Хай Бог береже.
показати весь коментар
10.09.2022 18:12 Відповісти
Подивитись на орківське скопичення ублюдків (армія РФ) і цих світлих Людей і все стає зрозуміло - де зло а де добро!
показати весь коментар
10.09.2022 18:14 Відповісти
Хлопці, пам'ятайте, що найкраща тактика війни - це тактика виживших. Тільки ваші життя це шлях до перемоги України.
показати весь коментар
10.09.2022 18:22 Відповісти
В мене від таких відео соплі розтікаються по обличчю. Хлопці,головне,живими назад!
показати весь коментар
10.09.2022 18:23 Відповісти
Слухаю Гімн Украіни зі сльозами на очах і радістю в душі за наших мужніх Героїв - емоціі переповнюють , бережи Вас Боже , наших синочків 👍🏼💪🙏🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
10.09.2022 19:00 Відповісти
не можу уявити,щоб ТА СТРОНА з таким натхненням,захватом,БЕЗ ПРИМУСУ!! співала ...боже храни...
показати весь коментар
10.09.2022 20:08 Відповісти
Слава вам нашi дорогi захисники! Хай Господь вас оберiгаэ.
показати весь коментар
10.09.2022 21:09 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
Бог допомагає визволяти рідну землю і зовсім не допомагає окупантам.
показати весь коментар
10.09.2022 23:55 Відповісти
 
 