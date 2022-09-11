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війна (56620) Харківщина (4289) Бутусов Юрій (3138)

Покинуті позиції та трофейна техніка російських окупантів поблизу Куп’янська. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники продовжують звільняти Харківщину від російських окупантів.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Так, російські окупанти, тікаючи з Харківщини, залишили після себе велику кількість трофейної техніки. Зокрема, танки, машину-амфібію, БМП, САУ, авто, а також опорні пункти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти тікають з Козачої Лопані до Бєлгорода, - голова Дергачівської громади Задоренко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
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11.09.2022 12:54
+23
Це Донецьк, Душиліна місцеві теж чекають
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11.09.2022 12:52
+21
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11.09.2022 12:56
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ху..ло (крякает, мямлит) - ммм, кря, кря, кхе-кхе все идет по плану, четко по плану!
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11.09.2022 12:47 Відповісти
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11.09.2022 12:48 Відповісти
ПиZZдобол забыл упомянуть драп с Житомирщины и Николаевщины
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11.09.2022 13:17 Відповісти
Що це за таємне збіговисько Yes ПІНЧУКА з ОПУ у Києві під час ТАКИХ ПОДІЙ НА ФРОНТІ. Що це за новина від УП ПРО ТЕ ЩО БЛІНКЕН ПРЇЗДИВ ДО КИЄВА З ВИМОГОЮ БАЙДЕНА ПРО ПЕРЕМОВИНИ З ПУТІНИМ
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11.09.2022 12:48 Відповісти
Хтось може пояснити випендрьож Єрмака у фейсбуці зі зверненням до Російських олігархів ,котрі мають статки в Україні? Що це за Арахамієвщина !!
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11.09.2022 12:51 Відповісти
Все це брехня про Президента Байдена , не вірте !!
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11.09.2022 12:53 Відповісти
Але ж про це пише УП ВИПРАВДОВУЮЧИ МАБУТЬ ОЦЕ ТАЄМНЕ ЗБОРИЩЕ ПМНЧУКА . Під час ТАКИХ ПОДІЙ на фронті зборища подібні не організовують РАПТОМ ,ТОБТО ЦЕ Запланована ПІАР АКЦІЯ РАНІШЕ .ЧОМУ ТАЄМНА ЯКАСЬ БЛА-БЛА подія для піару Рєзнікова . Вони справді не знали до організації цього форуму про плани ЗСУ НА ЦІ ДНІ.
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11.09.2022 13:07 Відповісти
Швидше за все, Блінкен попередив Боневтіка, що США в курсі про "дєлішки" останнього.
От тепер Д'єрмак і Ко розповсюджують дезінформацію, що "США штовхають нас до зради, але ми ж не такі".
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11.09.2022 13:01 Відповісти
Ось дружок Єрмака Саліван що заявив на цьому пінчуківському Yes -

Україна сама повинна визначитись ,як звільнити окуповані до 24 лютого території, дату усєкаєтє

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Збройні Сили України самостійно мають визначати час і спосіб звільнення територій, окупованих Росією до повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Салліван заявив на 17-ій щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).
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11.09.2022 13:16 Відповісти
Але я сподіваюсь, що керівнийтво США має дещо інші плани стосовно поразки росії в цій війні. Тобто, що США вважатимуть за поразку.
Росія повинна зазнати нищівної поразки, інакше навіть найменші поступки росії стануть прикладом для інших країн, що шляхом агресії можна вирішити свої територіальні претензії до сусідів.
Демократичний світ не може таке дозволити, бо тоді війни, подібні до цієї будуть повторюватись.
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11.09.2022 19:31 Відповісти
Не треба дуже вже нам тут про ту УПу. Ви що глашатай УП чи Єрмака на цензорі? Ми тут букви знаємо і без допомоги читаємо. А Блінкен (і це з достовірних інсайд джерел! зуб даю!) приїхав щоб попередити, щоб ЗСУ прислухались до діалектів та вимов - бо як тільки почують кругом китайський, тоді щоб далі ні шагу вперед! Інакше заберуть ленд ліз назад.
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11.09.2022 22:58 Відповісти
ківа мабуть перед цим висером ще не надрочився
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11.09.2022 12:52 Відповісти
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11.09.2022 12:54 Відповісти
Или как вариант: заманить ЗСУ на линию Екатеринбург-Челябинск, где они неминуемо встретятся с наступающими с юга ВС Казахстана/Турции и востока-КНР/КНДР.
Украина вынуждена будет подписать с ними договор о мире и разграничении сфер влияния
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11.09.2022 13:22 Відповісти
Щиро дякуємо , Юрію , за свіжу і дуже позитивну інформацію 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

СЛАВА ЗСУ !!
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11.09.2022 12:51 Відповісти
Давайте фоток побольше, шоб всему миру показывать этих кацапских уродов , которые просто влезли в мирную страну и стали убивать насиловать и грабить
гнать кацапов из Европы в шею
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11.09.2022 12:51 Відповісти
Це Донецьк, Душиліна місцеві теж чекають
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11.09.2022 12:52 Відповісти
Пеніс Душилін кудись так драпанув , що ніхто його знайти не може !
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11.09.2022 12:54 Відповісти
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11.09.2022 12:56 Відповісти
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11.09.2022 12:52 Відповісти
Не курит. Здоровье бережет. Чтобы дожить до суда в Гааге
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11.09.2022 12:59 Відповісти
Цікавий репортаж. "По свіжому", та без зайвого розголошення. Дякую.
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11.09.2022 13:11 Відповісти
Lesya Olexandra Porutska is with Lesya Porutska-Sakovych.

13 hrs · ГШ ЗС рф загубив у степах України двох генералів з фіксованими псевдо "Звєзда" і "Ґром" Один генерал знайшовся в українському полоні: Січєвой Андрєй Івановіч. Спитайте його: він "Звєзда" чи "Ґром"?

Зеленський, ви наказали захисникам Маріуполя здатися. Вони виконали наказ. Ви зобов'язані повернути їх додому.

Міняйте генерала армії рф на всіх вцілілих.

Чи в Єрмака інші плани? (с)

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11.09.2022 13:17 Відповісти
Борислав Береза

58 мин. ·

Мне нравится читать федеральные паблики и российские тг-каналы, в которых солдаты РФ ноют, что из-за успешного наступления весь фронт в Харьковской области просыпался, а еще и в Донецкой сыпаться начал. Это приятно читать. Как приятно читать и то, что рашисты признают глупость российского военного руководства на местах, паническое поведение и их абсолютную неспособность принимать адекватные решения в стрессовых ситуациях. Да, эпитеты рашисты не подбирают. Нравится мне читать, как они скулят о том, что уже не могут удержать старые позиции. О взятии новых речь даже не идёт. Я должен признать, что они правы. Нам очень плмогают головотяпство и паника российских офицеров. А хаос и раскоординация, которые царят сегодня среди руководства военных РФ приводят к большим потерям среди солдат. И это прекрасно!

Читаю я и о том, что оккупантам дан приказ минировать все, что только возможно на пути продвижения ЗСУ, чтобы замедлить наше наступление. Но это им не поможет. Да, некоторое время для отступления рашисты выиграют. Но переломить ситуацию им уже не удастся. Российская оборона посыпалась. Дезертирство и бегство с позиций подразделений стало для российских военных реальной проблемой, которую они не могут решить.

В общем, мне иногда в открытых источниках удаётся найти немало информации, которая помогает лучше понять картину происходящего в глобальных масштабах. А пока мы видим, как рашисты бегут. И видно, что их командирам на них плевать. Они думают о своём спасении. Фронт сыпется, а вместе с ним окончательно рассыпается миф о "второй армии мира".

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11.09.2022 13:33 Відповісти
А нормально наші придумали білий хрест. Ватобаби і ватодіди в бєлгарадє і курскє уссуться, як побачать...
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11.09.2022 13:34 Відповісти
Трудно играть в "Можем повторить", когда ленд-лиз идет не тебе.
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11.09.2022 13:39 Відповісти
То что могут, то и повторяют!
Надеюсь, теперь до Владика...
Вот США, Великобритания и другие страны тоже, что могут то и повторяют, правда уже против коренных нацистов, с Востока! Сралин, намного больше наций уничтожил чем Гитлер...
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11.09.2022 13:57 Відповісти
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11.09.2022 13:47 Відповісти
Хлопці що там з тією колоною що сйобує з
Ізюма? її вже **********?
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11.09.2022 14:07 Відповісти
наче так
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11.09.2022 17:02 Відповісти
 
 