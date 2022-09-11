28 976 31
Покинуті позиції та трофейна техніка російських окупантів поблизу Куп’янська. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники продовжують звільняти Харківщину від російських окупантів.
Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Так, російські окупанти, тікаючи з Харківщини, залишили після себе велику кількість трофейної техніки. Зокрема, танки, машину-амфібію, БМП, САУ, авто, а також опорні пункти.
Топ коментарі
+24 Олександр Дніпро
показати весь коментар11.09.2022 12:54
+23 аспм мпри
показати весь коментар11.09.2022 12:52
+21 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар11.09.2022 12:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
От тепер Д'єрмак і Ко розповсюджують дезінформацію, що "США штовхають нас до зради, але ми ж не такі".
Україна сама повинна визначитись ,як звільнити окуповані до 24 лютого території, дату усєкаєтє
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Збройні Сили України самостійно мають визначати час і спосіб звільнення територій, окупованих Росією до повномасштабного вторгнення 24 лютого.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Салліван заявив на 17-ій щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).
Росія повинна зазнати нищівної поразки, інакше навіть найменші поступки росії стануть прикладом для інших країн, що шляхом агресії можна вирішити свої територіальні претензії до сусідів.
Демократичний світ не може таке дозволити, бо тоді війни, подібні до цієї будуть повторюватись.
Украина вынуждена будет подписать с ними договор о мире и разграничении сфер влияния
СЛАВА ЗСУ !!
гнать кацапов из Европы в шею
13 hrs · ГШ ЗС рф загубив у степах України двох генералів з фіксованими псевдо "Звєзда" і "Ґром" Один генерал знайшовся в українському полоні: Січєвой Андрєй Івановіч. Спитайте його: він "Звєзда" чи "Ґром"?
Зеленський, ви наказали захисникам Маріуполя здатися. Вони виконали наказ. Ви зобов'язані повернути їх додому.
Міняйте генерала армії рф на всіх вцілілих.
Чи в Єрмака інші плани? (с)
58 мин. ·
Мне нравится читать федеральные паблики и российские тг-каналы, в которых солдаты РФ ноют, что из-за успешного наступления весь фронт в Харьковской области просыпался, а еще и в Донецкой сыпаться начал. Это приятно читать. Как приятно читать и то, что рашисты признают глупость российского военного руководства на местах, паническое поведение и их абсолютную неспособность принимать адекватные решения в стрессовых ситуациях. Да, эпитеты рашисты не подбирают. Нравится мне читать, как они скулят о том, что уже не могут удержать старые позиции. О взятии новых речь даже не идёт. Я должен признать, что они правы. Нам очень плмогают головотяпство и паника российских офицеров. А хаос и раскоординация, которые царят сегодня среди руководства военных РФ приводят к большим потерям среди солдат. И это прекрасно!
Читаю я и о том, что оккупантам дан приказ минировать все, что только возможно на пути продвижения ЗСУ, чтобы замедлить наше наступление. Но это им не поможет. Да, некоторое время для отступления рашисты выиграют. Но переломить ситуацию им уже не удастся. Российская оборона посыпалась. Дезертирство и бегство с позиций подразделений стало для российских военных реальной проблемой, которую они не могут решить.
В общем, мне иногда в открытых источниках удаётся найти немало информации, которая помогает лучше понять картину происходящего в глобальных масштабах. А пока мы видим, как рашисты бегут. И видно, что их командирам на них плевать. Они думают о своём спасении. Фронт сыпется, а вместе с ним окончательно рассыпается миф о "второй армии мира".
Надеюсь, теперь до Владика...
Вот США, Великобритания и другие страны тоже, что могут то и повторяют, правда уже против коренных нацистов, с Востока! Сралин, намного больше наций уничтожил чем Гитлер...
Ізюма? її вже **********?