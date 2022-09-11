Покинуті позиції та трофейна техніка російських окупантів поблизу Куп’янська. ВIДЕО

Українські захисники продовжують звільняти Харківщину від російських окупантів.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Так, російські окупанти, тікаючи з Харківщини, залишили після себе велику кількість трофейної техніки. Зокрема, танки, машину-амфібію, БМП, САУ, авто, а також опорні пункти.

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