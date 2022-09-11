Росія не відмовляється від переговорів з Україною, але чим більше відкладається процес, тим складніше буде домовитись, - Лавров. ВIДЕО

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від переговорів з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

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"РФ не відмовляється від переговорів з Україною, але чим більше відкладається процес, тим складніше буде домовитись", - сказав російський міністр.

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