Переговори з Росією наразі неможливі, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський підкреслив, що наразі жодні переговори з РФ щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський під час панельної дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє сайт президента
"Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть", - підкреслив Президент
Зеленський наголосив, що у випадку з російською стороною немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуть своїх обіцянок.
"Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Вони нерукостислі", – сказав він.
Як зауважив президент, спочатку потрібно, щоб РФ покинула українські території та перестала поводитися як терорист, а тоді можна буде говорити про дипломатію.
"Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки", – пояснив Зеленський.
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Здавайся опудало,бо розмажу по стене...всю твою мразь Шариковскую🦍🦍🦍Хмырь мавзолейный в ответ...
Зеля ты нацыст.убил уже 100 000 моего дерьма,Астанавись...Бурятов осталось ноль целых ничего десятых...
так все-таки fate или destity...
что имел в виду величайший - неизбежную смерть или хорошую судьбу?
курва зельц даже здесь желает Украине плохого... первые 2 дня вся его шобла с дерьмаком ждали, что Украина падет... армия и народ Украины выстояли... и тут как черт из табакетки зельц, дерьмак, падляк, дьячок тимоха проявляются... но, ****, пожелать стране плохого - это верх мерзотности!
прив'язати тебе курво до батареї - і не давати коксу, щоби не патякав не по ділу