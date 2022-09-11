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Переговори з Росією наразі неможливі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що наразі жодні переговори з РФ щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський під час панельної дискусії на 17-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомляє сайт президента

"Ми хочемо закінчити війну, але змінився простір, можливості. Суспільство не хоче говорити з терористами. Хоча навіть із терористами можна спілкуватися, бо вони знають, чого хочуть", - підкреслив Президент

 Зеленський наголосив, що у випадку з російською стороною немає впевненості в тому, що вони дотримуватимуть своїх обіцянок.

"Я вважаю, що не будуть. Ніхто не вірить. Вони нерукостислі", – сказав він.

Як зауважив президент, спочатку потрібно, щоб РФ покинула українські території та перестала поводитися як терорист, а тоді можна буде говорити про дипломатію.

"Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки", – пояснив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підстав для зустрічі Путіна і Зеленського нема, - Пєсков

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+48
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11.09.2022 00:30
+46
Вовчик хватит на сегодня, астанавись уже. Ты же не ЗСУ.)))
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11.09.2022 00:24
+30
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11.09.2022 00:38
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а гнида всё про переговоры бредит, падло
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11.09.2022 08:31 Відповісти
****** уже со своими переговорами! Сиди и не *****
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11.09.2022 08:35 Відповісти
Та скільки можна?! Які перемовини з терористами?! Заспокійся вже. Не вертайся до цієї теми.
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11.09.2022 08:46 Відповісти
У москалей есть одно чудесное свойство - они своим дебилизмом и имперской шизой могут из любого ватника сделать патриота. И тогда вновь обретенный патриот и националист начинает писать книгу "Украина-не Россия" ну или "Как перестать видеть мир в глазах Путина".
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11.09.2022 09:14 Відповісти
Зе...звоне путлер капуту по прямой связи закрытой й каже...
Здавайся опудало,бо розмажу по стене...всю твою мразь Шариковскую🦍🦍🦍Хмырь мавзолейный в ответ...
Зеля ты нацыст.убил уже 100 000 моего дерьма,Астанавись...Бурятов осталось ноль целых ничего десятых...
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11.09.2022 09:16 Відповісти
Zelensky Says Harsh Winter Will Determine Fate of Ukrainian Independence
так все-таки fate или destity...
что имел в виду величайший - неизбежную смерть или хорошую судьбу?
курва зельц даже здесь желает Украине плохого... первые 2 дня вся его шобла с дерьмаком ждали, что Украина падет... армия и народ Украины выстояли... и тут как черт из табакетки зельц, дерьмак, падляк, дьячок тимоха проявляются... но, ****, пожелать стране плохого - это верх мерзотности!
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11.09.2022 09:32 Відповісти
Тамбовський шакал продовжує кропати тексти для відосіків термоса гідранта, сенйора голодомора. Які переговори??? Як що він має на увазі повернення Кубані і пяти прикордонних областей швабростана в родную гавань то це поки не на часі. Спочатку звільнити від підоРашників трупоїдів Крим і бандас з лугандонією. А потім сідати за стіл переговорів відносно Кубані і інших областей.
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11.09.2022 09:33 Відповісти
де справи проти колаборантів? зрадників ? чому дермаки далі на місці , але добре що не в курсі планів ЗСУ - одразу перемоги пішли !!! дермак не знає що докладувати - що таке усунення ворожої агентури - так тримати !!! а переговори - це Залужному вирішувати а не зеленій продажній команді !!!
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11.09.2022 11:01 Відповісти
а що там каже дерьмак, з ним хоч погоджено, щодо переговорів?
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11.09.2022 12:22 Відповісти
ВСУ придет к Путину в кабинет и поговорит!
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11.09.2022 13:44 Відповісти
Переговори можуть бути лише на рівні, скажімо, Рамштайну на тему: КАПІТУЛЯЦІЯ РОСІЇ!!!
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11.09.2022 15:23 Відповісти
та що ти кажеш, лайно зелене!

прив'язати тебе курво до батареї - і не давати коксу, щоби не патякав не по ділу
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11.09.2022 16:14 Відповісти
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