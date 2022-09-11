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Переговоры с Россией пока невозможны, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что пока никакие переговоры с РФ относительно завершения войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никаких адекватных позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Зеленский во время панельной дискуссии на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии, сообщает сайт президента.

"Мы хотим закончить войну, но изменилось пространство, возможности. Общество не хочет говорить с террористами. Хотя даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что в случае с российской стороной нет уверенности в том, что они будут придерживаться своих обещаний.

"Я считаю, что не будут. Никто не верит. Они нерукопожатные", – сказал он.

Как отметил президент, сначала нужно, чтобы РФ покинула украинские территории и перестала вести себя как террорист, а потом можно будет говорить о дипломатии.

"Чтобы мы могли открыть с ними дипломатический коридор, они должны показать политическую волю, что они готовы отдать назад чужую землю. Тогда мы можем говорить по крайней мере о каких-то коридорах, которые открывают те или иные дипломатические шаги", – пояснил Зеленский.

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Топ комментарии
+48
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11.09.2022 00:30
+46
Вовчик хватит на сегодня, астанавись уже. Ты же не ЗСУ.)))
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11.09.2022 00:24
+30
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11.09.2022 00:38
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а гнида всё про переговоры бредит, падло
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11.09.2022 08:31 Ответить
****** уже со своими переговорами! Сиди и не *****
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11.09.2022 08:35 Ответить
Та скільки можна?! Які перемовини з терористами?! Заспокійся вже. Не вертайся до цієї теми.
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11.09.2022 08:46 Ответить
У москалей есть одно чудесное свойство - они своим дебилизмом и имперской шизой могут из любого ватника сделать патриота. И тогда вновь обретенный патриот и националист начинает писать книгу "Украина-не Россия" ну или "Как перестать видеть мир в глазах Путина".
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11.09.2022 09:14 Ответить
Зе...звоне путлер капуту по прямой связи закрытой й каже...
Здавайся опудало,бо розмажу по стене...всю твою мразь Шариковскую🦍🦍🦍Хмырь мавзолейный в ответ...
Зеля ты нацыст.убил уже 100 000 моего дерьма,Астанавись...Бурятов осталось ноль целых ничего десятых...
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11.09.2022 09:16 Ответить
Zelensky Says Harsh Winter Will Determine Fate of Ukrainian Independence
так все-таки fate или destity...
что имел в виду величайший - неизбежную смерть или хорошую судьбу?
курва зельц даже здесь желает Украине плохого... первые 2 дня вся его шобла с дерьмаком ждали, что Украина падет... армия и народ Украины выстояли... и тут как черт из табакетки зельц, дерьмак, падляк, дьячок тимоха проявляются... но, ****, пожелать стране плохого - это верх мерзотности!
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11.09.2022 09:32 Ответить
Тамбовський шакал продовжує кропати тексти для відосіків термоса гідранта, сенйора голодомора. Які переговори??? Як що він має на увазі повернення Кубані і пяти прикордонних областей швабростана в родную гавань то це поки не на часі. Спочатку звільнити від підоРашників трупоїдів Крим і бандас з лугандонією. А потім сідати за стіл переговорів відносно Кубані і інших областей.
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11.09.2022 09:33 Ответить
де справи проти колаборантів? зрадників ? чому дермаки далі на місці , але добре що не в курсі планів ЗСУ - одразу перемоги пішли !!! дермак не знає що докладувати - що таке усунення ворожої агентури - так тримати !!! а переговори - це Залужному вирішувати а не зеленій продажній команді !!!
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11.09.2022 11:01 Ответить
а що там каже дерьмак, з ним хоч погоджено, щодо переговорів?
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11.09.2022 12:22 Ответить
ВСУ придет к Путину в кабинет и поговорит!
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11.09.2022 13:44 Ответить
Переговори можуть бути лише на рівні, скажімо, Рамштайну на тему: КАПІТУЛЯЦІЯ РОСІЇ!!!
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11.09.2022 15:23 Ответить
та що ти кажеш, лайно зелене!

прив'язати тебе курво до батареї - і не давати коксу, щоби не патякав не по ділу
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11.09.2022 16:14 Ответить
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