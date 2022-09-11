Переговоры с Россией пока невозможны, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что пока никакие переговоры с РФ относительно завершения войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никаких адекватных позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Зеленский во время панельной дискуссии на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии, сообщает сайт президента.
"Мы хотим закончить войну, но изменилось пространство, возможности. Общество не хочет говорить с террористами. Хотя даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят", – отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что в случае с российской стороной нет уверенности в том, что они будут придерживаться своих обещаний.
"Я считаю, что не будут. Никто не верит. Они нерукопожатные", – сказал он.
Как отметил президент, сначала нужно, чтобы РФ покинула украинские территории и перестала вести себя как террорист, а потом можно будет говорить о дипломатии.
"Чтобы мы могли открыть с ними дипломатический коридор, они должны показать политическую волю, что они готовы отдать назад чужую землю. Тогда мы можем говорить по крайней мере о каких-то коридорах, которые открывают те или иные дипломатические шаги", – пояснил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Здавайся опудало,бо розмажу по стене...всю твою мразь Шариковскую🦍🦍🦍Хмырь мавзолейный в ответ...
Зеля ты нацыст.убил уже 100 000 моего дерьма,Астанавись...Бурятов осталось ноль целых ничего десятых...
так все-таки fate или destity...
что имел в виду величайший - неизбежную смерть или хорошую судьбу?
курва зельц даже здесь желает Украине плохого... первые 2 дня вся его шобла с дерьмаком ждали, что Украина падет... армия и народ Украины выстояли... и тут как черт из табакетки зельц, дерьмак, падляк, дьячок тимоха проявляются... но, ****, пожелать стране плохого - это верх мерзотности!
прив'язати тебе курво до батареї - і не давати коксу, щоби не патякав не по ділу