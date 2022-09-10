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Бегство - неплохой выбор, - Зеленский отреагировал на "перегруппировку" россиян на востоке

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о российской армии, убегающей из Харьковщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Зеленского.

"Российская армия на днях демонстрирует лучшее, что умеет, – показывает спину. И в конечном итоге это неплохой выбор для них – убегать. Оккупантам в Украине места нет и не будет.

Благодарю сегодня бойцов 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины, отличившихся на Харьковском направлении.

Благодарю за обеспечение безопасности в Балаклее воинов 214-го отдельного стрелкового батальона, которые вместе с подразделениями Главного управления разведки, Сил специальных операций, спецназовцами Нацгвардии и полицией вернули полный контроль в город", - отмечается в сообщении.

Смотрите также: На сегодняшний день освобождены 2 тысячи километров нашей земли, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+21
Вова, война с Куйлом- это не квартальное шапито. Хорош киздеть вечерние гундосики.
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10.09.2022 22:34
+21
Вова твої про...би виправляють люди своїм життям стули краще свою пельку
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10.09.2022 22:36
+14
Зеленський і сам вже на кілька пожиттєвих заслужив
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10.09.2022 22:45
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Вова, война с Куйлом- это не квартальное шапито. Хорош киздеть вечерние гундосики.
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10.09.2022 22:34 Ответить
Дід Панас
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10.09.2022 22:40 Ответить
той був смішний) а це - нудне зелене..
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10.09.2022 23:16 Ответить
Добре, не вам, не мені))
Нудний, зелений казкар!
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10.09.2022 23:29 Ответить
Путин наказав звільнити Донецьку обл. до 15 вересня. Ну що ж, ЗСУ виконують
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10.09.2022 22:42 Ответить
пам'ятаю, на початку війни, весь світ казав:
- ми даємо Україні кілька дні на існування...
- питання не стоїть чи захопить рф столицю України, питання стоїть коли це відбудеться...
- россійська армія набагато чисельніша і потужніша за українську...
...
...
і от россійська армія вже тікає з України
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11.09.2022 08:09 Ответить
Весь світ правильно оцінив здобутки Зелі. Неправильно тоді вони оцінили Український народ. А Зеля - це не Україна.
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11.09.2022 08:26 Ответить
ніхто і не сперечається з цього питання!
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11.09.2022 08:28 Ответить
а я думаю, это просто мысли вслух...., или оговорочка по Фройду....
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10.09.2022 22:36 Ответить
Вова твої про...би виправляють люди своїм життям стули краще свою пельку
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10.09.2022 22:36 Ответить
какая втеча терпила? только СМЕРТЬ кацапам или ТЮРЬМА и рудники
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10.09.2022 22:38 Ответить
боневтік пропонує втечу?
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10.09.2022 22:39 Ответить
Щеневтік*
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10.09.2022 22:44 Ответить
Швидше не пропонує,а планує.....
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10.09.2022 23:25 Ответить
Вовочка, а ведь в 2014 ты совсем другие песенки гнусавило, на фоне кремля.
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10.09.2022 22:39 Ответить
Тю!!!

А розсмішити кацапів, як у 2014-му, наш Боневтік не пробував?
Може в нього це вийшло б краще, ніш у Залужного ганяти кацапів зброєю.
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10.09.2022 22:40 Ответить
Из Луганска "чиновники" вывозят семьи и наворованное добро в россию это 100% информация!!! Кто бы сомневался...
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10.09.2022 22:42 Ответить
Може Лохубонэвтик уже тоже пора гострыть лыжи для втэчи?
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10.09.2022 22:43 Ответить
Вова, а ти зіграй на піваніні, як то вмієш, шоб їм веселіше було драпать! Ти ж і 2014, коли Рибака вбивали, смішив "наших людей" в Горлівці - проканало. Мо й тут проканає? І не забудь собі ордена за звільнення Харківщини почепити, а дєрьмаку Героя України...

Як же цей блазень-злодій задрав вже своїми хриплосиками!
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10.09.2022 22:45 Ответить
Зеленський і сам вже на кілька пожиттєвих заслужив
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10.09.2022 22:45 Ответить
Буратіна в своїй стихії. Піариться на чужих досягненнях.
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10.09.2022 22:46 Ответить
все так але кому б казати...
ти теж спиною хиляв і пяти мазав від военкомату разів з 4 - все як вони...
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10.09.2022 22:51 Ответить
интересно, абдристович уже вылез из-за фіранки со спинденым гранатомётом и где-то уже гоняется под лиманом за утєкаючим бтр-ом с орками. ну щоб хоть семерых одним выстрелом положить? такой себе "храбрый пол кашка" )
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10.09.2022 22:52 Ответить
Necro Mancer @666_mancer
#Москва сегодня праздничным салютом торжественно отметила освобождение Балаклеи, Купянска и Изюма от рашистских оккупантов
https://twitter.com/i/status/1568682371813376001
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10.09.2022 22:52 Ответить
Опять тут хрюкает свинья срусская. Водки нет.
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10.09.2022 22:56 Ответить
Моя ж ти розумниця,мову вчиш🤣🤣🌹
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10.09.2022 22:57 Ответить
Ага. На гей параде, опыт перенимаешь
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10.09.2022 23:19 Ответить
Дімас, чого так рідко поросят відвідуєш?
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10.09.2022 23:08 Ответить
Что-то наш криворожский ватник раздухарился. Не иначе, лично победил.
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10.09.2022 23:01 Ответить
не чмиріть приЗЕдента, він знає, що каже, сам БоНеВтік
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10.09.2022 23:06 Ответить
Гео Лерос сбросил видос где зелемыши мародерят на закупках вооружений и боеприпасов...для меня лично это шок...для Дмитрия Чекалкина тоже...
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10.09.2022 23:09 Ответить
до речі, нещодавно бачив Гео Лєроса на Площі Незалежності в Київі... навіть одразу не впізнав - такий маленький чувачок, просто крохотулька якась
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11.09.2022 08:11 Ответить
зеленский знает про втечу все, он в єтом єксперд.
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10.09.2022 23:16 Ответить
Вова. Вони від ЗСУ тікають, а не від твоїх нікчемних гундосиків.
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10.09.2022 23:19 Ответить
Бегство пУтиноидов - это плохой выбор, так как при этом живая сила противника в определённых количествах сохраняется. Они могут отойти, закрепиться, получить резервы и готовиться к встрече с ВСУ. Лучшим выбором было бы уничтожение орков: котлы, огневой шквал и ликвидация живой силы - это более болезненный удар, нежели просто бегство или отступление.
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10.09.2022 23:32 Ответить
Троллинг это то шо наш президент умiе робити
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10.09.2022 23:34 Ответить
А как на рояле играет Рихтер на табуретке
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10.09.2022 23:41 Ответить
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10.09.2022 23:42 Ответить
І хтось вже напевно стоїть в черзі за 'непоганим вибором' 🤡
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11.09.2022 07:27 Ответить
Смерть,быдлонасекомышам болот мацковии
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11.09.2022 07:58 Ответить
 
 