Бегство - неплохой выбор, - Зеленский отреагировал на "перегруппировку" россиян на востоке

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о российской армии, убегающей из Харьковщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Зеленского.

"Российская армия на днях демонстрирует лучшее, что умеет, – показывает спину. И в конечном итоге это неплохой выбор для них – убегать. Оккупантам в Украине места нет и не будет.

Благодарю сегодня бойцов 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины, отличившихся на Харьковском направлении.

Благодарю за обеспечение безопасности в Балаклее воинов 214-го отдельного стрелкового батальона, которые вместе с подразделениями Главного управления разведки, Сил специальных операций, спецназовцами Нацгвардии и полицией вернули полный контроль в город", - отмечается в сообщении.

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