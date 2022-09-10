Бегство - неплохой выбор, - Зеленский отреагировал на "перегруппировку" россиян на востоке
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о российской армии, убегающей из Харьковщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Зеленского.
"Российская армия на днях демонстрирует лучшее, что умеет, – показывает спину. И в конечном итоге это неплохой выбор для них – убегать. Оккупантам в Украине места нет и не будет.
Благодарю сегодня бойцов 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины, отличившихся на Харьковском направлении.
Благодарю за обеспечение безопасности в Балаклее воинов 214-го отдельного стрелкового батальона, которые вместе с подразделениями Главного управления разведки, Сил специальных операций, спецназовцами Нацгвардии и полицией вернули полный контроль в город", - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Нудний, зелений казкар!
- ми даємо Україні кілька дні на існування...
- питання не стоїть чи захопить рф столицю України, питання стоїть коли це відбудеться...
- россійська армія набагато чисельніша і потужніша за українську...
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і от россійська армія вже тікає з України
А розсмішити кацапів, як у 2014-му, наш Боневтік не пробував?
Може в нього це вийшло б краще, ніш у Залужного ганяти кацапів зброєю.
Як же цей блазень-злодій задрав вже своїми хриплосиками!
ти теж спиною хиляв і пяти мазав від военкомату разів з 4 - все як вони...
#Москва сегодня праздничным салютом торжественно отметила освобождение Балаклеи, Купянска и Изюма от рашистских оккупантов
https://twitter.com/i/status/1568682371813376001