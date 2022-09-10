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Втеча - непоганий вибір, - Зеленський відреагував на "перегрупування" росіян на Сході

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловився про російську армію, яка тікає з Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повіомляється у фейсбуці Зеленського.

"Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – утікати. Окупантам в Україні місця немає й не буде.

Дякую сьогодні бійцям 15-го Слов’янського полку Національної гвардії України, які відзначилися на Харківському напрямку.

Дякую за убезпечення ситуації в Балаклії воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто", - зазначається у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На сьогодні звільнено 2 тисячі кілометрів нашої землі, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Вова, война с Куйлом- это не квартальное шапито. Хорош киздеть вечерние гундосики.
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10.09.2022 22:34
+21
Вова твої про...би виправляють люди своїм життям стули краще свою пельку
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10.09.2022 22:36
+14
Зеленський і сам вже на кілька пожиттєвих заслужив
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10.09.2022 22:45
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Вова, война с Куйлом- это не квартальное шапито. Хорош киздеть вечерние гундосики.
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10.09.2022 22:34 Відповісти
Дід Панас
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10.09.2022 22:40 Відповісти
той був смішний) а це - нудне зелене..
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10.09.2022 23:16 Відповісти
Добре, не вам, не мені))
Нудний, зелений казкар!
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10.09.2022 23:29 Відповісти
Путин наказав звільнити Донецьку обл. до 15 вересня. Ну що ж, ЗСУ виконують
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10.09.2022 22:42 Відповісти
пам'ятаю, на початку війни, весь світ казав:
- ми даємо Україні кілька дні на існування...
- питання не стоїть чи захопить рф столицю України, питання стоїть коли це відбудеться...
- россійська армія набагато чисельніша і потужніша за українську...
...
...
і от россійська армія вже тікає з України
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11.09.2022 08:09 Відповісти
Весь світ правильно оцінив здобутки Зелі. Неправильно тоді вони оцінили Український народ. А Зеля - це не Україна.
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11.09.2022 08:26 Відповісти
ніхто і не сперечається з цього питання!
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11.09.2022 08:28 Відповісти
а я думаю, это просто мысли вслух...., или оговорочка по Фройду....
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10.09.2022 22:36 Відповісти
Вова твої про...би виправляють люди своїм життям стули краще свою пельку
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10.09.2022 22:36 Відповісти
какая втеча терпила? только СМЕРТЬ кацапам или ТЮРЬМА и рудники
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10.09.2022 22:38 Відповісти
боневтік пропонує втечу?
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10.09.2022 22:39 Відповісти
Щеневтік*
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10.09.2022 22:44 Відповісти
Швидше не пропонує,а планує.....
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10.09.2022 23:25 Відповісти
Вовочка, а ведь в 2014 ты совсем другие песенки гнусавило, на фоне кремля.
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10.09.2022 22:39 Відповісти
Тю!!!

А розсмішити кацапів, як у 2014-му, наш Боневтік не пробував?
Може в нього це вийшло б краще, ніш у Залужного ганяти кацапів зброєю.
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10.09.2022 22:40 Відповісти
Из Луганска "чиновники" вывозят семьи и наворованное добро в россию это 100% информация!!! Кто бы сомневался...
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10.09.2022 22:42 Відповісти
Може Лохубонэвтик уже тоже пора гострыть лыжи для втэчи?
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10.09.2022 22:43 Відповісти
Вова, а ти зіграй на піваніні, як то вмієш, шоб їм веселіше було драпать! Ти ж і 2014, коли Рибака вбивали, смішив "наших людей" в Горлівці - проканало. Мо й тут проканає? І не забудь собі ордена за звільнення Харківщини почепити, а дєрьмаку Героя України...

Як же цей блазень-злодій задрав вже своїми хриплосиками!
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10.09.2022 22:45 Відповісти
Зеленський і сам вже на кілька пожиттєвих заслужив
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10.09.2022 22:45 Відповісти
Буратіна в своїй стихії. Піариться на чужих досягненнях.
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10.09.2022 22:46 Відповісти
все так але кому б казати...
ти теж спиною хиляв і пяти мазав від военкомату разів з 4 - все як вони...
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10.09.2022 22:51 Відповісти
интересно, абдристович уже вылез из-за фіранки со спинденым гранатомётом и где-то уже гоняется под лиманом за утєкаючим бтр-ом с орками. ну щоб хоть семерых одним выстрелом положить? такой себе "храбрый пол кашка" )
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10.09.2022 22:52 Відповісти
Necro Mancer @666_mancer
#Москва сегодня праздничным салютом торжественно отметила освобождение Балаклеи, Купянска и Изюма от рашистских оккупантов
https://twitter.com/i/status/1568682371813376001
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10.09.2022 22:52 Відповісти
Опять тут хрюкает свинья срусская. Водки нет.
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10.09.2022 22:56 Відповісти
Моя ж ти розумниця,мову вчиш🤣🤣🌹
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10.09.2022 22:57 Відповісти
Ага. На гей параде, опыт перенимаешь
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10.09.2022 23:19 Відповісти
Дімас, чого так рідко поросят відвідуєш?
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10.09.2022 23:08 Відповісти
Что-то наш криворожский ватник раздухарился. Не иначе, лично победил.
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10.09.2022 23:01 Відповісти
не чмиріть приЗЕдента, він знає, що каже, сам БоНеВтік
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10.09.2022 23:06 Відповісти
Гео Лерос сбросил видос где зелемыши мародерят на закупках вооружений и боеприпасов...для меня лично это шок...для Дмитрия Чекалкина тоже...
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10.09.2022 23:09 Відповісти
до речі, нещодавно бачив Гео Лєроса на Площі Незалежності в Київі... навіть одразу не впізнав - такий маленький чувачок, просто крохотулька якась
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11.09.2022 08:11 Відповісти
зеленский знает про втечу все, он в єтом єксперд.
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10.09.2022 23:16 Відповісти
Вова. Вони від ЗСУ тікають, а не від твоїх нікчемних гундосиків.
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10.09.2022 23:19 Відповісти
Бегство пУтиноидов - это плохой выбор, так как при этом живая сила противника в определённых количествах сохраняется. Они могут отойти, закрепиться, получить резервы и готовиться к встрече с ВСУ. Лучшим выбором было бы уничтожение орков: котлы, огневой шквал и ликвидация живой силы - это более болезненный удар, нежели просто бегство или отступление.
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10.09.2022 23:32 Відповісти
Троллинг это то шо наш президент умiе робити
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10.09.2022 23:34 Відповісти
А как на рояле играет Рихтер на табуретке
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10.09.2022 23:41 Відповісти
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10.09.2022 23:42 Відповісти
І хтось вже напевно стоїть в черзі за 'непоганим вибором' 🤡
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11.09.2022 07:27 Відповісти
Смерть,быдлонасекомышам болот мацковии
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11.09.2022 07:58 Відповісти
 
 