Втеча - непоганий вибір, - Зеленський відреагував на "перегрупування" росіян на Сході

Президент України Володимир Зеленський висловився про російську армію, яка тікає з Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повіомляється у фейсбуці Зеленського.

"Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – утікати. Окупантам в Україні місця немає й не буде.

Дякую сьогодні бійцям 15-го Слов’янського полку Національної гвардії України, які відзначилися на Харківському напрямку.

Дякую за убезпечення ситуації в Балаклії воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто", - зазначається у повідомленні.

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