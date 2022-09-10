Втеча - непоганий вибір, - Зеленський відреагував на "перегрупування" росіян на Сході
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Президент України Володимир Зеленський висловився про російську армію, яка тікає з Харківщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повіомляється у фейсбуці Зеленського.
"Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – утікати. Окупантам в Україні місця немає й не буде.
Дякую сьогодні бійцям 15-го Слов’янського полку Національної гвардії України, які відзначилися на Харківському напрямку.
Дякую за убезпечення ситуації в Балаклії воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто", - зазначається у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Нудний, зелений казкар!
- ми даємо Україні кілька дні на існування...
- питання не стоїть чи захопить рф столицю України, питання стоїть коли це відбудеться...
- россійська армія набагато чисельніша і потужніша за українську...
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і от россійська армія вже тікає з України
А розсмішити кацапів, як у 2014-му, наш Боневтік не пробував?
Може в нього це вийшло б краще, ніш у Залужного ганяти кацапів зброєю.
Як же цей блазень-злодій задрав вже своїми хриплосиками!
ти теж спиною хиляв і пяти мазав від военкомату разів з 4 - все як вони...
#Москва сегодня праздничным салютом торжественно отметила освобождение Балаклеи, Купянска и Изюма от рашистских оккупантов
https://twitter.com/i/status/1568682371813376001