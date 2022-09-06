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Підстав для зустрічі Путіна і Зеленського нема, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський,путін

Для зустрічі президентів РФ та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського потрібна фундаментальна домовленість. Зараз її немає.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Що стосується зустрічі Путін-Зеленський, то тут нічого не змінилося. Зустріч заради зустрічі нікому не потрібна. Для того, щоб така зустріч могла відбутися і щоб сама ідея такої зустрічі була на порядку денному, потрібно виконати роботу і вибудувати фундамент тих домовленостей, які можна зафіксувати на найвищому рівні. Про це (зустріч Путіна і Зеленського. - Ред.) поки не йдеться", - сказав він.

Також читайте: Кремль готовий говорити із Зеленським лише про те, як виконуватимуться умови РФ, - Пєсков

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
Встретятся. Непременно встретятся. На концерте Кобзона. Судя по делишкам в нашей ОП и СН в ВР Вовчик так же занял очередь за билетом на тот концерт.
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06.09.2022 13:12
+20
Їх обох тільки за Маруполь і Азов судити треба
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06.09.2022 13:11
+12
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06.09.2022 13:35
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Їх обох тільки за Маруполь і Азов судити треба
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06.09.2022 13:11 Відповісти
А зустрінуться в одній камері і нехай одне одному дивляться в очі і "сохраняют ліцо".
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06.09.2022 13:22 Відповісти
Вы пижон, сын пижона и дети ваши будут пижонами!
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06.09.2022 13:58 Відповісти
а ще за Гостомель, Бучу, Ірпінь, Макарів тощо!!! всі десятки, сотні містечок, мешканці яких не були попередженні і не були вчасно евакуювані! за злочинну бездіяльність яка призвела до людьских втрат, втрат майна!!
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06.09.2022 13:57 Відповісти
Встретятся. Непременно встретятся. На концерте Кобзона. Судя по делишкам в нашей ОП и СН в ВР Вовчик так же занял очередь за билетом на тот концерт.
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06.09.2022 13:12 Відповісти
Звичайно що нема! І поки кацапи не відгрібуть за все то і не буде причин для зустрічей!
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06.09.2022 13:13 Відповісти
зе рояль настрює
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06.09.2022 13:15 Відповісти
Шось піськов розпатякався. Нюхнув?
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06.09.2022 13:15 Відповісти
письков: "...потрібно виконати роботу і вибудувати фундамент тих домовленостей, які можна зафіксувати на найвищому рівні."

От ЗСУ і виконують ту саму роботу, щоб не тільки побудувати фундамент, але ще й дати можливість вибити табурет з-під ніг плешивого крисениша!
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06.09.2022 13:16 Відповісти
Детский лепет.
- Я не буду с тобой играться в пасочки!
- Это я с тобой не буду!
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06.09.2022 13:17 Відповісти
Апять палітікі нє дагаварілісь, дя?
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06.09.2022 13:38 Відповісти
Политики - это были Рейган и Тетчер. Даже Горбачев был политиком (хотя и с костылями). А это = детский лепет.
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06.09.2022 13:43 Відповісти
ви праві дурні розмови.
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06.09.2022 14:26 Відповісти
дійшло до вусатої потвори
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06.09.2022 13:18 Відповісти
Чем дальше, - тем больше убеждаюсь что письков плешивого дурак просто троллит. Интересно, - Ми-6 или ЦРУ?
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06.09.2022 13:23 Відповісти
Значит в очко ***** никто не посмотрит кроме проктолога? Горе-то какое
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06.09.2022 13:28 Відповісти
Хіба 50тис вбитих орків, відкинута на 10 років подібність економіки та злочини проти людства можуть бути підставами для зустрічі з маньяком?
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06.09.2022 13:28 Відповісти
Зеля дуже благав Макрона щоб він договорився о зустрічі. Він тоді скаже що це не він, а ц е народ такий неслухняний йому дістався.
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06.09.2022 13:29 Відповісти
Та ти шоа!? Хто наказаврозмінувати Чонгар? Шойгу?
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06.09.2022 13:39 Відповісти
зелебоб, іди додому! твоє зе4мо прострало 3 роки підготовки до війни і 87 тисяч загиблив лише в Маріуполі - на його совісті! правда її немає.....
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06.09.2022 13:48 Відповісти
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06.09.2022 13:35 Відповісти
Спасибо Гетьман!!!
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06.09.2022 14:30 Відповісти
Ахах, как же срашке нужны переговоры =) Из каждого утюга вынуждены говорить, что не нужны).
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06.09.2022 13:36 Відповісти
та да....., большой *** путен....., чтобы даже отброс зеленский с ним встречался.....
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06.09.2022 13:38 Відповісти
Заметили, сколько подхрюкиваний про переговоры в последнее время слышно из свинарника? Чем громче визги про переговоры, тем больше патронов надо ВСУ. Кацап враг паскудный, подлый. Но если не сковывать себя джентльменскими правилами, то процесс уничтожения кацапни превращается в рутину. Главное, побольше оружия и нулевая толерантность.
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06.09.2022 13:44 Відповісти
слава Богу! бо зе4мо і досі хоче "пасматрєтьвглаза"
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06.09.2022 13:45 Відповісти
ЗСУ підстави для домовленостей вибудують!!
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06.09.2022 13:50 Відповісти
А хіба ми про зустріч просимо? Це з запоребрика ниють.

Я за вами вже тиждень бігаю, щоб сказати, як ви мені байдужі.
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06.09.2022 13:54 Відповісти
факт номер 58873: путин ссыкло, конченное причем
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06.09.2022 13:57 Відповісти
Песков , тебе пора в Гаагу, писать явку с повинной, может быть не повесят
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06.09.2022 14:19 Відповісти
А о чём с кацапами говорить то? Их ******* треба.
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06.09.2022 14:30 Відповісти
А з якого переляку взагалі це питання про якусь міфічну зустріч і ким почало мусуватися в публічному просторі? Кацапи мають іти нах.., а не на зустріч.
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06.09.2022 15:53 Відповісти
Підстав для зустрічі Путіна і Зеленського нема, - Пєсков

 ...з зеленським звичайно нема. проте є підстави зустрічі путіна з кобзоном та жіріновським.
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06.09.2022 16:26 Відповісти
та не дай Боже. в омані вже зустрілись.
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06.09.2022 16:59 Відповісти
 
 