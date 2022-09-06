Підстав для зустрічі Путіна і Зеленського нема, - Пєсков

Для зустрічі президентів РФ та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського потрібна фундаментальна домовленість. Зараз її немає.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Що стосується зустрічі Путін-Зеленський, то тут нічого не змінилося. Зустріч заради зустрічі нікому не потрібна. Для того, щоб така зустріч могла відбутися і щоб сама ідея такої зустрічі була на порядку денному, потрібно виконати роботу і вибудувати фундамент тих домовленостей, які можна зафіксувати на найвищому рівні. Про це (зустріч Путіна і Зеленського. - Ред.) поки не йдеться", - сказав він.

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