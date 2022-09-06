Підстав для зустрічі Путіна і Зеленського нема, - Пєсков
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Для зустрічі президентів РФ та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського потрібна фундаментальна домовленість. Зараз її немає.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Що стосується зустрічі Путін-Зеленський, то тут нічого не змінилося. Зустріч заради зустрічі нікому не потрібна. Для того, щоб така зустріч могла відбутися і щоб сама ідея такої зустрічі була на порядку денному, потрібно виконати роботу і вибудувати фундамент тих домовленостей, які можна зафіксувати на найвищому рівні. Про це (зустріч Путіна і Зеленського. - Ред.) поки не йдеться", - сказав він.
Топ коментарі
+21 Старый зольдат
показати весь коментар06.09.2022 13:12
+20 Микола Мазуренко
показати весь коментар06.09.2022 13:11
+12 Voc Vox
показати весь коментар06.09.2022 13:35
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От ЗСУ і виконують ту саму роботу, щоб не тільки побудувати фундамент, але ще й дати можливість вибити табурет з-під ніг плешивого крисениша!
- Я не буду с тобой играться в пасочки!
- Это я с тобой не буду!
Я за вами вже тиждень бігаю, щоб сказати, як ви мені байдужі.
...з зеленським звичайно нема. проте є підстави зустрічі путіна з кобзоном та жіріновським.