УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16245 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
39 824 137
війна (56233) Зеленський (17406) Пєсков (1443) переговори з Росією (547)

Кремль готовий говорити із Зеленським лише про те, як виконуватимуться умови РФ, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,путін

РФ є про що говорити з президентом України Володимиром Зеленським - про виконання її умов щодо врегулювання ситуації в Україні.

Про це заявив у неділю прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

У відповідь на питання, чи є Москві про що говорити із Зеленським, він відповів: "Звичайно, про те, як виконуватимуться наші умови".

Він ствердно відповів на питання, чи зберігаються умови Росії колишніми. "Безумовно", - наголосив прессекретар. "Операція йде своїм ходом, всіх цілей буде досягнуто", - переконаний він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не готова до переговорів, - Зеленський

Нагадаємо, серед вимог Москви - "демілітаризація" та "денацифікація" України, нейтральний та без'ядерний статус, визнання Криму російським, а окупованих територій Донецької та Луганської областей - "незалежними". При цьому мета війни в Україні неодноразово "уточнювалася" Кремлем.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+85
Дибіли ніяк не можуть второпати, що не ЗЕ вирішує, а українці.
показати весь коментар
04.09.2022 15:24
+81
показати весь коментар
04.09.2022 15:27
+78
показати весь коментар
04.09.2022 15:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ПНХ
показати весь коментар
04.09.2022 20:18 Відповісти
*****, макаки руские, жопу свою помойте, а не условия ставьте.
показати весь коментар
04.09.2022 20:21 Відповісти
Від нашого V Z (валоді зілєнскага) можна всього очікувати, ажде "он відєл мір в глазах ввх". Вірю тільки ЗСУ !
показати весь коментар
04.09.2022 20:29 Відповісти
Оригинально про VZ.
Может кацапами так и было задумано?
показати весь коментар
05.09.2022 10:14 Відповісти
Звідки ми знаємо про що воно і з ким в Омані домовлялося. Все може бути, два володі про сакральниє цифри, букви і дати.
показати весь коментар
05.09.2022 12:56 Відповісти
Пішов на йух,піськов. Можеш з собою і х#уйла прихопити.
показати весь коментар
04.09.2022 20:33 Відповісти
та хай зустрінеться
і осиновий кол зі стула допоможе в перемовинах
показати весь коментар
04.09.2022 20:57 Відповісти
Смерть маскалям.
показати весь коментар
04.09.2022 21:04 Відповісти
Курица яйца снесла, но уже поздно, протухшие.. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
04.09.2022 21:06 Відповісти
нікому ви вже не цікаві, срані говноїди. Буде так, як Україна скаже.
показати весь коментар
04.09.2022 21:38 Відповісти
Рижий ,*** ти вгадав ,підар
показати весь коментар
04.09.2022 21:50 Відповісти
Ты, песок вонючий, иди нахрен, со своими условиями. Украина никогда не примет такие твои **@нутые условия. Ставь у с**я их, а мы с террористами не хотим никакого дела иметь.Тем более, после всего того, что вы ****** натворили у нас в стране.
показати весь коментар
04.09.2022 22:49 Відповісти
Кацапська пиха втратила берега і схожа на шизофренію.
показати весь коментар
04.09.2022 23:27 Відповісти
азиопская сраная паРаша и ейные *********-кремляди.

смотрите, ********, не усритесь от натуги.)) оне еще щеки раздувают и условия выставляют, тьфу.

тьфу на вас,срань вы лапотная,тьфу на вас два раза,гниды вы рашистские,свинособаки вы сраные.

кирдык вашей паРаше, у@бки, чтоб вы поняли.
показати весь коментар
04.09.2022 23:34 Відповісти
кацапские хотелки все больше не совпадают с реальностью.
показати весь коментар
04.09.2022 23:35 Відповісти
Піськін дибіл, тай не він один такий там. Найбільш результативна "розмова" з ними виходить тільки в ЗСУ. Тай по моєму, уже запоребрикові дибіли вже не згадують денацифікацій різних, уже говорять що ціль їхня - вижити (або вони або ми)
показати весь коментар
05.09.2022 04:38 Відповісти
25 февраля Елизавета Пескова, старшая дочь пресс-секретаря российского президента, неожиданно выступила против спецоперации Вооруженных сил РФ на территории Украины.
показати весь коментар
05.09.2022 06:09 Відповісти
Как прижали, так заговорила
показати весь коментар
05.09.2022 10:53 Відповісти
Про все це вони вже поговорили в Омані....а зараз говорять,вмирають наші воїни
показати весь коментар
05.09.2022 06:28 Відповісти
бо йде війна проти ворога який в рази більший ...а як ти думав боротись за свободу ?
показати весь коментар
05.09.2022 07:14 Відповісти
Пішли на ***!!!! Дуже скоро вам все буде!!!
показати весь коментар
05.09.2022 06:47 Відповісти
є відео цього висказування ...більш за все це звичайна заготовка для кацапських ЗМІ ...і ключова упорота фраза каже про це "целі будут достігнути"

https://twitter.com/i/status/1566450749332152321
показати весь коментар
05.09.2022 07:12 Відповісти
Весь мир знает что Зе хвашист и напал одновременно на РабяZeю путлера и на бедоРабZeю лукашеску...сразу на два фронта ..истинный хвошЫзд🤣🤣🤣
показати весь коментар
05.09.2022 08:36 Відповісти
а писькин молодчага... поставлен раком, потерял целкость, но делает вид, что он победитель... а хер тебе навстречу... станешь работ Украины...
показати весь коментар
05.09.2022 09:13 Відповісти
Це точно
показати весь коментар
05.09.2022 10:12 Відповісти
Встречное предложение - Россия капитулирует и выполняет все условия Украины, и не забудьте посадить Путина на цепь
показати весь коментар
05.09.2022 10:29 Відповісти
Кремль готовий говорити із Зеленським
Ну наконец-то у ЗЄ появится шанс заглянуть Пу в глаз
показати весь коментар
05.09.2022 10:51 Відповісти
Пнх
показати весь коментар
05.09.2022 11:19 Відповісти
нафиг вы такие новости не игнорируете??? Украина не будет никаких переговоров вести. Эту чушь даже замечать не нужно, а она в шапке уже второй день висит. жесть просто. Что за редакторы такие???
показати весь коментар
05.09.2022 11:25 Відповісти
Только сначала кремлежителей поместить в клетку и потом они могли бы за два еврика веселить зрителей такими глупостями.
показати весь коментар
05.09.2022 12:01 Відповісти
условия сцаный песок тёще своей ставить будешь,а пока вонь рейтузная подмывайся,лапоть.
показати весь коментар
05.09.2022 12:17 Відповісти
Кремль готовий говорити із Зеленським лише про те, як виконуватимуться умови РФ, - Пєсков Джерело: https://censor.net/ua/n3365021
Тобто - до перемовин кремль не готовий.
показати весь коментар
05.09.2022 12:34 Відповісти
Нагадаємо, серед вимог Москви - "демілітаризація" та "денацифікація" України, нейтральний та без'ядерний статус, визнання Криму російським, а окупованих територій Донецької та Луганської областей - "незалежними" Джерело: https://censor.net/ua/n3365021


А там у своїх головах вони ні чого не переплутали коли Україна згідно з Будапештським меморандумом відмовилася від ядерної зброї в тому числі 176 стратегічних ракет з 10-ма боєголовками в кожній ракеті і купу тактичної ядерної зброї в обмін на територіальну цілісність ткам чином Україна демілітарізувалася і набуда безядерного статуса і як тільки це зробила відразу виникли нацисти, територіальні претензії та ще ключі від квартири їм дай, де ж логіка, чи скажіть просто захотілося грошей, пограбувати та вбивати чи то буде виглядати юридично не коректно і назвали "спецоперацією".
показати весь коментар
05.09.2022 13:02 Відповісти
а не пішли би вони!
показати весь коментар
05.09.2022 13:08 Відповісти
Переговоры только когда москальня будет готова выводить свои бандюков из всех оккупированных территорий и будет готова отдать под междунардный суд путина, шойгу и еще несколько сотен преступников-нацистов.
показати весь коментар
05.09.2022 14:14 Відповісти
И весь парламент москальни в международный суд.
показати весь коментар
05.09.2022 14:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 