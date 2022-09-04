Кремль готовий говорити із Зеленським лише про те, як виконуватимуться умови РФ, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
РФ є про що говорити з президентом України Володимиром Зеленським - про виконання її умов щодо врегулювання ситуації в Україні.
Про це заявив у неділю прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
У відповідь на питання, чи є Москві про що говорити із Зеленським, він відповів: "Звичайно, про те, як виконуватимуться наші умови".
Він ствердно відповів на питання, чи зберігаються умови Росії колишніми. "Безумовно", - наголосив прессекретар. "Операція йде своїм ходом, всіх цілей буде досягнуто", - переконаний він.
Нагадаємо, серед вимог Москви - "демілітаризація" та "денацифікація" України, нейтральний та без'ядерний статус, визнання Криму російським, а окупованих територій Донецької та Луганської областей - "незалежними". При цьому мета війни в Україні неодноразово "уточнювалася" Кремлем.
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Может кацапами так и было задумано?
і осиновий кол зі стула допоможе в перемовинах
смотрите, ********, не усритесь от натуги.)) оне еще щеки раздувают и условия выставляют, тьфу.
тьфу на вас,срань вы лапотная,тьфу на вас два раза,гниды вы рашистские,свинособаки вы сраные.
кирдык вашей паРаше, у@бки, чтоб вы поняли.
https://twitter.com/i/status/1566450749332152321
Ну наконец-то у ЗЄ появится шанс заглянуть Пу в глаз
Тобто - до перемовин кремль не готовий.
А там у своїх головах вони ні чого не переплутали коли Україна згідно з Будапештським меморандумом відмовилася від ядерної зброї в тому числі 176 стратегічних ракет з 10-ма боєголовками в кожній ракеті і купу тактичної ядерної зброї в обмін на територіальну цілісність ткам чином Україна демілітарізувалася і набуда безядерного статуса і як тільки це зробила відразу виникли нацисти, територіальні претензії та ще ключі від квартири їм дай, де ж логіка, чи скажіть просто захотілося грошей, пограбувати та вбивати чи то буде виглядати юридично не коректно і назвали "спецоперацією".