РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14011 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
39 824 137
война (46615) Зеленский (16511) Песков (1738) переговоры с Россией (439)

Кремль готов говорить с Зеленским только о том, как будут выполняться условия РФ, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,путін

РФ есть о чем говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским о выполнении ее условий по урегулированию ситуации в Украине.

Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

В ответ на вопрос, есть ли Москве о чем говорить с Зеленским, он ответил: "Конечно, о том, как будут выполняться наши условия".

Он утвердительно ответил на вопрос, сохраняются ли условия России прежними. "Безусловно", - подчеркнул пресс-секретарь. "Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты", - убежден он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские РСЗО стреляют с территории оккупированной Запорожской АЭС. ВИДЕО

Напомним, среди требований Москвы – "демилитаризация" и "денацификация" Украины, нейтральный и безъядерный статус, признание Крыма российским, а оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – "независимыми". При этом цель войны в Украине неоднократно "уточнялась" Кремлем.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+85
Дибіли ніяк не можуть второпати, що не ЗЕ вирішує, а українці.
показать весь комментарий
04.09.2022 15:24
+81
показать весь комментарий
04.09.2022 15:27
+78
показать весь комментарий
04.09.2022 15:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ПНХ
показать весь комментарий
04.09.2022 20:18 Ответить
*****, макаки руские, жопу свою помойте, а не условия ставьте.
показать весь комментарий
04.09.2022 20:21 Ответить
Від нашого V Z (валоді зілєнскага) можна всього очікувати, ажде "он відєл мір в глазах ввх". Вірю тільки ЗСУ !
показать весь комментарий
04.09.2022 20:29 Ответить
Оригинально про VZ.
Может кацапами так и было задумано?
показать весь комментарий
05.09.2022 10:14 Ответить
Звідки ми знаємо про що воно і з ким в Омані домовлялося. Все може бути, два володі про сакральниє цифри, букви і дати.
показать весь комментарий
05.09.2022 12:56 Ответить
Пішов на йух,піськов. Можеш з собою і х#уйла прихопити.
показать весь комментарий
04.09.2022 20:33 Ответить
та хай зустрінеться
і осиновий кол зі стула допоможе в перемовинах
показать весь комментарий
04.09.2022 20:57 Ответить
Смерть маскалям.
показать весь комментарий
04.09.2022 21:04 Ответить
Курица яйца снесла, но уже поздно, протухшие.. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
04.09.2022 21:06 Ответить
нікому ви вже не цікаві, срані говноїди. Буде так, як Україна скаже.
показать весь комментарий
04.09.2022 21:38 Ответить
Рижий ,*** ти вгадав ,підар
показать весь комментарий
04.09.2022 21:50 Ответить
Ты, песок вонючий, иди нахрен, со своими условиями. Украина никогда не примет такие твои **@нутые условия. Ставь у с**я их, а мы с террористами не хотим никакого дела иметь.Тем более, после всего того, что вы ****** натворили у нас в стране.
показать весь комментарий
04.09.2022 22:49 Ответить
Кацапська пиха втратила берега і схожа на шизофренію.
показать весь комментарий
04.09.2022 23:27 Ответить
азиопская сраная паРаша и ейные *********-кремляди.

смотрите, ********, не усритесь от натуги.)) оне еще щеки раздувают и условия выставляют, тьфу.

тьфу на вас,срань вы лапотная,тьфу на вас два раза,гниды вы рашистские,свинособаки вы сраные.

кирдык вашей паРаше, у@бки, чтоб вы поняли.
показать весь комментарий
04.09.2022 23:34 Ответить
кацапские хотелки все больше не совпадают с реальностью.
показать весь комментарий
04.09.2022 23:35 Ответить
Піськін дибіл, тай не він один такий там. Найбільш результативна "розмова" з ними виходить тільки в ЗСУ. Тай по моєму, уже запоребрикові дибіли вже не згадують денацифікацій різних, уже говорять що ціль їхня - вижити (або вони або ми)
показать весь комментарий
05.09.2022 04:38 Ответить
25 февраля Елизавета Пескова, старшая дочь пресс-секретаря российского президента, неожиданно выступила против спецоперации Вооруженных сил РФ на территории Украины.
показать весь комментарий
05.09.2022 06:09 Ответить
Как прижали, так заговорила
показать весь комментарий
05.09.2022 10:53 Ответить
Про все це вони вже поговорили в Омані....а зараз говорять,вмирають наші воїни
показать весь комментарий
05.09.2022 06:28 Ответить
бо йде війна проти ворога який в рази більший ...а як ти думав боротись за свободу ?
показать весь комментарий
05.09.2022 07:14 Ответить
Пішли на ***!!!! Дуже скоро вам все буде!!!
показать весь комментарий
05.09.2022 06:47 Ответить
є відео цього висказування ...більш за все це звичайна заготовка для кацапських ЗМІ ...і ключова упорота фраза каже про це "целі будут достігнути"

https://twitter.com/i/status/1566450749332152321
показать весь комментарий
05.09.2022 07:12 Ответить
Весь мир знает что Зе хвашист и напал одновременно на РабяZeю путлера и на бедоРабZeю лукашеску...сразу на два фронта ..истинный хвошЫзд🤣🤣🤣
показать весь комментарий
05.09.2022 08:36 Ответить
а писькин молодчага... поставлен раком, потерял целкость, но делает вид, что он победитель... а хер тебе навстречу... станешь работ Украины...
показать весь комментарий
05.09.2022 09:13 Ответить
Це точно
показать весь комментарий
05.09.2022 10:12 Ответить
Встречное предложение - Россия капитулирует и выполняет все условия Украины, и не забудьте посадить Путина на цепь
показать весь комментарий
05.09.2022 10:29 Ответить
Кремль готовий говорити із Зеленським
Ну наконец-то у ЗЄ появится шанс заглянуть Пу в глаз
показать весь комментарий
05.09.2022 10:51 Ответить
Пнх
показать весь комментарий
05.09.2022 11:19 Ответить
нафиг вы такие новости не игнорируете??? Украина не будет никаких переговоров вести. Эту чушь даже замечать не нужно, а она в шапке уже второй день висит. жесть просто. Что за редакторы такие???
показать весь комментарий
05.09.2022 11:25 Ответить
Только сначала кремлежителей поместить в клетку и потом они могли бы за два еврика веселить зрителей такими глупостями.
показать весь комментарий
05.09.2022 12:01 Ответить
условия сцаный песок тёще своей ставить будешь,а пока вонь рейтузная подмывайся,лапоть.
показать весь комментарий
05.09.2022 12:17 Ответить
Кремль готовий говорити із Зеленським лише про те, як виконуватимуться умови РФ, - Пєсков Джерело: https://censor.net/ua/n3365021
Тобто - до перемовин кремль не готовий.
показать весь комментарий
05.09.2022 12:34 Ответить
Нагадаємо, серед вимог Москви - "демілітаризація" та "денацифікація" України, нейтральний та без'ядерний статус, визнання Криму російським, а окупованих територій Донецької та Луганської областей - "незалежними" Джерело: https://censor.net/ua/n3365021


А там у своїх головах вони ні чого не переплутали коли Україна згідно з Будапештським меморандумом відмовилася від ядерної зброї в тому числі 176 стратегічних ракет з 10-ма боєголовками в кожній ракеті і купу тактичної ядерної зброї в обмін на територіальну цілісність ткам чином Україна демілітарізувалася і набуда безядерного статуса і як тільки це зробила відразу виникли нацисти, територіальні претензії та ще ключі від квартири їм дай, де ж логіка, чи скажіть просто захотілося грошей, пограбувати та вбивати чи то буде виглядати юридично не коректно і назвали "спецоперацією".
показать весь комментарий
05.09.2022 13:02 Ответить
а не пішли би вони!
показать весь комментарий
05.09.2022 13:08 Ответить
Переговоры только когда москальня будет готова выводить свои бандюков из всех оккупированных территорий и будет готова отдать под междунардный суд путина, шойгу и еще несколько сотен преступников-нацистов.
показать весь комментарий
05.09.2022 14:14 Ответить
И весь парламент москальни в международный суд.
показать весь комментарий
05.09.2022 14:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 