Кремль готов говорить с Зеленским только о том, как будут выполняться условия РФ, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
РФ есть о чем говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским о выполнении ее условий по урегулированию ситуации в Украине.
Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
В ответ на вопрос, есть ли Москве о чем говорить с Зеленским, он ответил: "Конечно, о том, как будут выполняться наши условия".
Он утвердительно ответил на вопрос, сохраняются ли условия России прежними. "Безусловно", - подчеркнул пресс-секретарь. "Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты", - убежден он.
Напомним, среди требований Москвы – "демилитаризация" и "денацификация" Украины, нейтральный и безъядерный статус, признание Крыма российским, а оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – "независимыми". При этом цель войны в Украине неоднократно "уточнялась" Кремлем.
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Может кацапами так и было задумано?
і осиновий кол зі стула допоможе в перемовинах
смотрите, ********, не усритесь от натуги.)) оне еще щеки раздувают и условия выставляют, тьфу.
тьфу на вас,срань вы лапотная,тьфу на вас два раза,гниды вы рашистские,свинособаки вы сраные.
кирдык вашей паРаше, у@бки, чтоб вы поняли.
https://twitter.com/i/status/1566450749332152321
Ну наконец-то у ЗЄ появится шанс заглянуть Пу в глаз
Тобто - до перемовин кремль не готовий.
А там у своїх головах вони ні чого не переплутали коли Україна згідно з Будапештським меморандумом відмовилася від ядерної зброї в тому числі 176 стратегічних ракет з 10-ма боєголовками в кожній ракеті і купу тактичної ядерної зброї в обмін на територіальну цілісність ткам чином Україна демілітарізувалася і набуда безядерного статуса і як тільки це зробила відразу виникли нацисти, територіальні претензії та ще ключі від квартири їм дай, де ж логіка, чи скажіть просто захотілося грошей, пограбувати та вбивати чи то буде виглядати юридично не коректно і назвали "спецоперацією".