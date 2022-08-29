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Росія не готова до переговорів, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про неготовність Росії до переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони не готові до переговорів, вони не мають бажання їх мати. Для них переговори – це ряд ультиматумів про те, що ми маємо визнати Донбас і Крим як російську територію. І нещодавно публічно почали казати, що Україна має визнати південь нашої країни як російські території після того, як вони проведуть новий ряд "референдумів", - наголосив глава держави.

Зеленський порівняв Росію з алігатором, який дуже прагне захопити все, що йому не належить.

"Будь-що ти йому скажеш, будь-які слова, які ти йому скажеш - у будь-якому випадку вони прийдуть за іншими територіями України протягом пів року, наприклад", - додав президент.

Крім того, глава держави зауважив, що не готовий передбачати, коли і як почнуться переговори з рф щодо миру, але підкреслив, що російська сторона їх запропонує, коли буде бачити силу всього світу, який підтримує Україну.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23727) росія (65002) переговори з Росією (1070)


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Топ коментарі
+48
Дебіл квартальний
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29.08.2022 17:57
+33
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29.08.2022 18:15
+32
я боюся, що та падла нас здасть..що вранці прокинемось - а ми вже якась республіка чи край у скаді бидлостану..

надія тільки на ЗСУ
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29.08.2022 18:05
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А гундосий членограй "всегда гатов!", "піонер" хренов...
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29.08.2022 19:13 Відповісти
не президент Великої України, а квартальне тріпло в кріслі президента України в котрого одного дня " не буде ніяких переговорів до повного звільнення всіх територій України включно з Донбасом і Кримом , а то вже готовий залізти куйлу в задницю без мила.
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29.08.2022 19:27 Відповісти
Наполеон обрезанный ,,, ху,ло
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29.08.2022 19:43 Відповісти
А жирний з лисим ,,, готові до нагород ,,, падло
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29.08.2022 19:45 Відповісти
Скільки людей ще повинно загинути????? В війні переможців не існує ! Тобі пан президент потрібно імпічмент ,яку політику ти видеш багатьом не довподоби(((((( силовий варіант серед житлових масивів не гуманно !!
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29.08.2022 19:48 Відповісти
Зеленський порівняв Росію з алігатором, який дуже прагне захопити все, що йому не належить.

"Будь-що ти йому скажеш, будь-які слова, які ти йому скажеш - у будь-якому випадку вони прийдуть за іншими територіями України протягом пів року, наприклад", - додав президент. Джерело:
Ой не бреши! Війна триває лише тому, президент та його оточення наживається на війні !!!
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29.08.2022 20:07 Відповісти
зате ти завжди "готовий!
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29.08.2022 20:20 Відповісти
Добре, хоч у очі вже не має такого активного бажання заглянути.
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29.08.2022 20:23 Відповісти
Росія не готова до переговорів, а воно готове 24/7. Валянок безтолквий все-ще сподівається заглянути путіну в очко, а чи не видно там миру.
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29.08.2022 20:39 Відповісти
так зачем ты хотел с путеным встречаться? расскажи нам
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29.08.2022 20:41 Відповісти
У трампа спитай.
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29.08.2022 20:56 Відповісти
Мовчало б уже...
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29.08.2022 20:53 Відповісти
А так хател Вава) "заглянуть в глаза" та зробити мир "Где-то посредине".
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29.08.2022 21:00 Відповісти
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29.08.2022 21:09 Відповісти
Зеля красаучег имеет свой народ по полной)) Браво Балодя!!!!
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29.08.2022 21:17 Відповісти
Нема сил, дебіл з 95-го! Які переговори?
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29.08.2022 21:42 Відповісти
Який облом для підписанта...
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30.08.2022 00:05 Відповісти
..только полный разгром болот мацковии -капитуляция и ликвидация всех формирований на болотах мацковии
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30.08.2022 07:26 Відповісти
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