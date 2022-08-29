Росія не готова до переговорів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про неготовність Росії до переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони не готові до переговорів, вони не мають бажання їх мати. Для них переговори – це ряд ультиматумів про те, що ми маємо визнати Донбас і Крим як російську територію. І нещодавно публічно почали казати, що Україна має визнати південь нашої країни як російські території після того, як вони проведуть новий ряд "референдумів", - наголосив глава держави.

Зеленський порівняв Росію з алігатором, який дуже прагне захопити все, що йому не належить.

"Будь-що ти йому скажеш, будь-які слова, які ти йому скажеш - у будь-якому випадку вони прийдуть за іншими територіями України протягом пів року, наприклад", - додав президент.

Крім того, глава держави зауважив, що не готовий передбачати, коли і як почнуться переговори з рф щодо миру, але підкреслив, що російська сторона їх запропонує, коли буде бачити силу всього світу, який підтримує Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бербок не бачить сенсу в переговорах з РФ щодо припинення війни: Путін руйнує ці зусилля