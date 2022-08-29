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Новости Война
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Россия не готова к переговорам, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности России к переговорам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они не готовы к переговорам, у них нет желания их вести. Для них переговоры – это ряд ультиматумов о том, что мы должны признать Донбасс и Крым как российскую территорию. И недавно публично начали говорить, что Украина должна признать юг нашей страны как российские территории после того, как они проведут новый ряд "референдумов", – подчеркнул глава государства.

Зеленский сравнил Россию с аллигатором, который очень стремится захватить все, что ему не принадлежит.

"Что бы ты ему скажешь, любые слова, которые ты ему скажешь - в любом случае они придут за другими территориями Украины в течение полугода, например", - добавил президент.

Кроме того, глава государства отметил, что не готов предвидеть, когда и как начнутся переговоры с РФ по миру, но подчеркнул, что российская сторона их предложит, когда будет видеть силу всего мира, поддерживающего Украину.

Читайте: Бербок  не видит смысла в переговорах с РФ о прекращении войны: Путин разрушает эти усилия

Зеленский Владимир (20266) россия (95413) переговоры с Россией (953)


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Топ комментарии
+48
Дебіл квартальний
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29.08.2022 17:57
+33
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29.08.2022 18:15
+32
я боюся, що та падла нас здасть..що вранці прокинемось - а ми вже якась республіка чи край у скаді бидлостану..

надія тільки на ЗСУ
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29.08.2022 18:05
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А гундосий членограй "всегда гатов!", "піонер" хренов...
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29.08.2022 19:13 Ответить
не президент Великої України, а квартальне тріпло в кріслі президента України в котрого одного дня " не буде ніяких переговорів до повного звільнення всіх територій України включно з Донбасом і Кримом , а то вже готовий залізти куйлу в задницю без мила.
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29.08.2022 19:27 Ответить
Наполеон обрезанный ,,, ху,ло
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29.08.2022 19:43 Ответить
А жирний з лисим ,,, готові до нагород ,,, падло
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29.08.2022 19:45 Ответить
Скільки людей ще повинно загинути????? В війні переможців не існує ! Тобі пан президент потрібно імпічмент ,яку політику ти видеш багатьом не довподоби(((((( силовий варіант серед житлових масивів не гуманно !!
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29.08.2022 19:48 Ответить
Зеленський порівняв Росію з алігатором, який дуже прагне захопити все, що йому не належить.

"Будь-що ти йому скажеш, будь-які слова, які ти йому скажеш - у будь-якому випадку вони прийдуть за іншими територіями України протягом пів року, наприклад", - додав президент. Джерело:
Ой не бреши! Війна триває лише тому, президент та його оточення наживається на війні !!!
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29.08.2022 20:07 Ответить
зате ти завжди "готовий!
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29.08.2022 20:20 Ответить
Добре, хоч у очі вже не має такого активного бажання заглянути.
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29.08.2022 20:23 Ответить
Росія не готова до переговорів, а воно готове 24/7. Валянок безтолквий все-ще сподівається заглянути путіну в очко, а чи не видно там миру.
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29.08.2022 20:39 Ответить
так зачем ты хотел с путеным встречаться? расскажи нам
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29.08.2022 20:41 Ответить
У трампа спитай.
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29.08.2022 20:56 Ответить
Мовчало б уже...
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29.08.2022 20:53 Ответить
А так хател Вава) "заглянуть в глаза" та зробити мир "Где-то посредине".
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29.08.2022 21:00 Ответить
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29.08.2022 21:09 Ответить
Зеля красаучег имеет свой народ по полной)) Браво Балодя!!!!
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29.08.2022 21:17 Ответить
Нема сил, дебіл з 95-го! Які переговори?
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29.08.2022 21:42 Ответить
Який облом для підписанта...
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30.08.2022 00:05 Ответить
..только полный разгром болот мацковии -капитуляция и ликвидация всех формирований на болотах мацковии
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30.08.2022 07:26 Ответить
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