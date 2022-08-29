Россия не готова к переговорам, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неготовности России к переговорам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Они не готовы к переговорам, у них нет желания их вести. Для них переговоры – это ряд ультиматумов о том, что мы должны признать Донбасс и Крым как российскую территорию. И недавно публично начали говорить, что Украина должна признать юг нашей страны как российские территории после того, как они проведут новый ряд "референдумов", – подчеркнул глава государства.
Зеленский сравнил Россию с аллигатором, который очень стремится захватить все, что ему не принадлежит.
"Что бы ты ему скажешь, любые слова, которые ты ему скажешь - в любом случае они придут за другими территориями Украины в течение полугода, например", - добавил президент.
Кроме того, глава государства отметил, что не готов предвидеть, когда и как начнутся переговоры с РФ по миру, но подчеркнул, что российская сторона их предложит, когда будет видеть силу всего мира, поддерживающего Украину.
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"Будь-що ти йому скажеш, будь-які слова, які ти йому скажеш - у будь-якому випадку вони прийдуть за іншими територіями України протягом пів року, наприклад", - додав президент. Джерело:
Ой не бреши! Війна триває лише тому, президент та його оточення наживається на війні !!!