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Зеленский (16530) Песков (1738) Путин (29862) переговоры с Россией (442)

Оснований для встречи Путина и Зеленского нет, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зеленський,путін

Для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходима фундаментальная договоренность. Сейчас ее нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Что касается встречи Путин-Зеленский, то здесь ничего не изменилось. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно выполнить работу и выстроить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на самом высоком уровне. Об этом (встреча Путина и Зеленского. - Ред.) пока речь не идет", - сказал он.

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Топ комментарии
+21
Встретятся. Непременно встретятся. На концерте Кобзона. Судя по делишкам в нашей ОП и СН в ВР Вовчик так же занял очередь за билетом на тот концерт.
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06.09.2022 13:12
+20
Їх обох тільки за Маруполь і Азов судити треба
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06.09.2022 13:11
+12
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06.09.2022 13:35
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Їх обох тільки за Маруполь і Азов судити треба
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06.09.2022 13:11 Ответить
А зустрінуться в одній камері і нехай одне одному дивляться в очі і "сохраняют ліцо".
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06.09.2022 13:22 Ответить
Вы пижон, сын пижона и дети ваши будут пижонами!
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06.09.2022 13:58 Ответить
а ще за Гостомель, Бучу, Ірпінь, Макарів тощо!!! всі десятки, сотні містечок, мешканці яких не були попередженні і не були вчасно евакуювані! за злочинну бездіяльність яка призвела до людьских втрат, втрат майна!!
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06.09.2022 13:57 Ответить
Встретятся. Непременно встретятся. На концерте Кобзона. Судя по делишкам в нашей ОП и СН в ВР Вовчик так же занял очередь за билетом на тот концерт.
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06.09.2022 13:12 Ответить
Звичайно що нема! І поки кацапи не відгрібуть за все то і не буде причин для зустрічей!
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06.09.2022 13:13 Ответить
зе рояль настрює
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06.09.2022 13:15 Ответить
Шось піськов розпатякався. Нюхнув?
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06.09.2022 13:15 Ответить
письков: "...потрібно виконати роботу і вибудувати фундамент тих домовленостей, які можна зафіксувати на найвищому рівні."

От ЗСУ і виконують ту саму роботу, щоб не тільки побудувати фундамент, але ще й дати можливість вибити табурет з-під ніг плешивого крисениша!
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06.09.2022 13:16 Ответить
Детский лепет.
- Я не буду с тобой играться в пасочки!
- Это я с тобой не буду!
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06.09.2022 13:17 Ответить
Апять палітікі нє дагаварілісь, дя?
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06.09.2022 13:38 Ответить
Политики - это были Рейган и Тетчер. Даже Горбачев был политиком (хотя и с костылями). А это = детский лепет.
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06.09.2022 13:43 Ответить
ви праві дурні розмови.
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06.09.2022 14:26 Ответить
дійшло до вусатої потвори
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06.09.2022 13:18 Ответить
Чем дальше, - тем больше убеждаюсь что письков плешивого дурак просто троллит. Интересно, - Ми-6 или ЦРУ?
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06.09.2022 13:23 Ответить
Значит в очко ***** никто не посмотрит кроме проктолога? Горе-то какое
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06.09.2022 13:28 Ответить
Хіба 50тис вбитих орків, відкинута на 10 років подібність економіки та злочини проти людства можуть бути підставами для зустрічі з маньяком?
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06.09.2022 13:28 Ответить
Зеля дуже благав Макрона щоб він договорився о зустрічі. Він тоді скаже що це не він, а ц е народ такий неслухняний йому дістався.
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06.09.2022 13:29 Ответить
Та ти шоа!? Хто наказаврозмінувати Чонгар? Шойгу?
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06.09.2022 13:39 Ответить
зелебоб, іди додому! твоє зе4мо прострало 3 роки підготовки до війни і 87 тисяч загиблив лише в Маріуполі - на його совісті! правда її немає.....
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06.09.2022 13:48 Ответить
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06.09.2022 13:35 Ответить
Спасибо Гетьман!!!
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06.09.2022 14:30 Ответить
Ахах, как же срашке нужны переговоры =) Из каждого утюга вынуждены говорить, что не нужны).
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06.09.2022 13:36 Ответить
та да....., большой *** путен....., чтобы даже отброс зеленский с ним встречался.....
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06.09.2022 13:38 Ответить
Заметили, сколько подхрюкиваний про переговоры в последнее время слышно из свинарника? Чем громче визги про переговоры, тем больше патронов надо ВСУ. Кацап враг паскудный, подлый. Но если не сковывать себя джентльменскими правилами, то процесс уничтожения кацапни превращается в рутину. Главное, побольше оружия и нулевая толерантность.
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06.09.2022 13:44 Ответить
слава Богу! бо зе4мо і досі хоче "пасматрєтьвглаза"
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06.09.2022 13:45 Ответить
ЗСУ підстави для домовленостей вибудують!!
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06.09.2022 13:50 Ответить
А хіба ми про зустріч просимо? Це з запоребрика ниють.

Я за вами вже тиждень бігаю, щоб сказати, як ви мені байдужі.
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06.09.2022 13:54 Ответить
факт номер 58873: путин ссыкло, конченное причем
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06.09.2022 13:57 Ответить
Песков , тебе пора в Гаагу, писать явку с повинной, может быть не повесят
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06.09.2022 14:19 Ответить
А о чём с кацапами говорить то? Их ******* треба.
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06.09.2022 14:30 Ответить
А з якого переляку взагалі це питання про якусь міфічну зустріч і ким почало мусуватися в публічному просторі? Кацапи мають іти нах.., а не на зустріч.
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06.09.2022 15:53 Ответить
Підстав для зустрічі Путіна і Зеленського нема, - Пєсков

 ...з зеленським звичайно нема. проте є підстави зустрічі путіна з кобзоном та жіріновським.
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06.09.2022 16:26 Ответить
та не дай Боже. в омані вже зустрілись.
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06.09.2022 16:59 Ответить
 
 