Оснований для встречи Путина и Зеленского нет, - Песков
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Для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходима фундаментальная договоренность. Сейчас ее нет.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Что касается встречи Путин-Зеленский, то здесь ничего не изменилось. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно выполнить работу и выстроить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на самом высоком уровне. Об этом (встреча Путина и Зеленского. - Ред.) пока речь не идет", - сказал он.
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+21 Старый зольдат
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От ЗСУ і виконують ту саму роботу, щоб не тільки побудувати фундамент, але ще й дати можливість вибити табурет з-під ніг плешивого крисениша!
- Я не буду с тобой играться в пасочки!
- Это я с тобой не буду!
Я за вами вже тиждень бігаю, щоб сказати, як ви мені байдужі.
...з зеленським звичайно нема. проте є підстави зустрічі путіна з кобзоном та жіріновським.