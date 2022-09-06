Оснований для встречи Путина и Зеленского нет, - Песков

Для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходима фундаментальная договоренность. Сейчас ее нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Что касается встречи Путин-Зеленский, то здесь ничего не изменилось. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно выполнить работу и выстроить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на самом высоком уровне. Об этом (встреча Путина и Зеленского. - Ред.) пока речь не идет", - сказал он.

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