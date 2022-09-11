Завдяки австралійським Bushmaster ЗСУ вийшли на річку Оскіл, - Резніков. ВIДЕО
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Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster українські воїни вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти Харківщину.
Про це він написав у твітері, передає Цензор.НЕТ.
For the sake of protecting Freedom, it traveled half the world, from the 🇦🇺 to the 🇺🇦. 19,300 km across the Indian Ocean.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 11, 2022
Sept2022.Thanks to "Bushmaster" #UAarmy came to the Oskil river & continue to liberate Kharkiv region.
Thank you to @RichardMarlesMP @AmbVasyl & all 🇦🇺 people pic.twitter.com/UnI0cSbAUu
"Завдяки Bushmaster українська армія вийшла на річку Оскіл і продовжує звільняти Харківську область", - розповів Резніков.
Резніков зазначив, що заради захисту свободи австралійські бронетранспортери об’їхали пів світу, від Австралії до України.
Він подякував міністру оборони Австралії Річарду Марлсу, послу України в Австралії Василю Мірошніченку та австралійцям за підтримку.
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@Belaruka1
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5 ч
У Zиганутых наблюдается массовый синдром "ожидания подхода сибирских дивизий". Говорят, сейчас подойдет "настоящая российская армия" и мы всем покажем... На 200-ый день войны? Серьезно?
Ну-ну.
Нах я це дивився , тепер не засну ...
І це .- https://t.me/slvn_pomet/2928
Ви, напевно, або відверта паскудь та воша російська (бо все, що російське - воно паскудне за визначенням), або гнида українська, що робить ваші обставини ще гіршими за перше. Спитаєте, чому? Радше не мене питайте, а свого нєвзорова, який левову частку свого життя системно та свідомо публічно фальсифікувала історію
мабуть.
Що тобі бидло козломордне лішнєхромомомне в моїх постах непонятно.
Навіть прізвище кацапське.