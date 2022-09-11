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Завдяки австралійським Bushmaster ЗСУ вийшли на річку Оскіл, - Резніков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster українські воїни вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти Харківщину.

Про це він написав у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки Bushmaster українська армія вийшла на річку Оскіл і продовжує звільняти Харківську область", - розповів Резніков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У бою з росіянами загинув австралійський доброволець Джед Вільям Данахай

Резніков зазначив, що заради захисту свободи австралійські бронетранспортери об’їхали пів світу, від Австралії до України.

Він подякував міністру оборони Австралії Річарду Марлсу, послу України в Австралії Василю Мірошніченку та австралійцям за підтримку.
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Топ коментарі
+46
Belaruka1917

@Belaruka1

·

5 ч

У Zиганутых наблюдается массовый синдром "ожидания подхода сибирских дивизий". Говорят, сейчас подойдет "настоящая российская армия" и мы всем покажем... На 200-ый день войны? Серьезно?
Ну-ну.
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12.09.2022 00:01
+37
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12.09.2022 00:03
+36
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12.09.2022 00:07
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Belaruka1917

@Belaruka1

·

5 ч

У Zиганутых наблюдается массовый синдром "ожидания подхода сибирских дивизий". Говорят, сейчас подойдет "настоящая российская армия" и мы всем покажем... На 200-ый день войны? Серьезно?
Ну-ну.
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12.09.2022 00:01 Відповісти
Они 200 дней походу ждали чтобы Херсон снегом и льдами замело? На оленях и в чунях что ли придет та страшная сибирская армия?
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12.09.2022 00:08 Відповісти
Якщо так,то в голові повинен буде першій оленівод Шойгу
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12.09.2022 00:11 Відповісти
Ага. Сейчас подойдёт армия Венка.
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12.09.2022 07:36 Відповісти
dyk sibirskim divizijam treba s južnogo berega Amura v narassiju perepravitsia šob priiti...
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13.09.2022 01:08 Відповісти
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12.09.2022 00:03 Відповісти
Bushmaster не погане ім'я для такої машини , але можна було б назвати - BushWak
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12.09.2022 00:19 Відповісти
*BushWaka
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12.09.2022 00:20 Відповісти
"BushMc" - Бушмак. Норм)
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12.09.2022 05:56 Відповісти
БушмЕйстер - це змія така. Отруйна. Так що назва норм
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12.09.2022 08:16 Відповісти
Какие они огромные . Все таки ети машины скорее для городских боев. А в полях их даже за деревьями не спрячешь и с закрытыми глазами по ним не промахнешься
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12.09.2022 00:05 Відповісти
Они не для боёв. Они для доставки л/с к передовой.
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12.09.2022 00:07 Відповісти
это "маршрутки" для бойцов, воевать с помощью бмп такое тока в совке практиковали
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12.09.2022 10:26 Відповісти
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12.09.2022 00:07 Відповісти
але замінять вони путіна на ще когось навіть на навального, що зміниться? стануть ще підліше?
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12.09.2022 02:15 Відповісти
Карточний будиночок вже почав хітатися. А в країні рукожопів, така заміна точно дасть поштовх на руйнацію будиночка.
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12.09.2022 02:26 Відповісти
аби так і було, бо всі русскіє аб"юзери і потерплять тільки того, хто дасть їм можливість їх аб"юзінг на цілий Світ розповсюдити. ось тому і путін став поганий - забави русскім не вийшло, їх на кожному перехресті і в коному куті тепер п...ть.
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12.09.2022 02:28 Відповісти
они не обучаемы и попадают под эффект даннинга-крюгера
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12.09.2022 10:28 Відповісти
"Правильно, Иван! Ты еще за рукавицы скажи!" (с)
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12.09.2022 05:58 Відповісти
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12.09.2022 00:07 Відповісти
Завдяки Бушмайстер і всупереч зусиллям ОПи ....
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12.09.2022 00:14 Відповісти
Скільки можна говорити, що назва австралійський БТР правильно вимовляється як "бушмЕйстер". Загугліть, хто така бушмЕйстер
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12.09.2022 08:18 Відповісти
🤣🤣🤣 https://t.me/slvn_pomet/2929

Нах я це дивився , тепер не засну ...

І це .- https://t.me/slvn_pomet/2928
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12.09.2022 00:30 Відповісти
Г-н Перепелитка, вам же сказали, усилить охрану ядерных объектов. У вас дома есть что-то радиоактивное? Вот. Главное, не паниковать, спите спокойно.
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12.09.2022 00:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OR3rGNC8KTE
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12.09.2022 01:12 Відповісти
Это один из пропагандистских каналов ФСБ, для них главное за что-то зацепиться а потом попытаться раскрутить свой фекальный агрегат по полной, глядите как они стараются, а как 5-я колонна их поддерживает.. Таким же макаром они "накидывались" на Гордона, Арестовича, Невзорова,..
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12.09.2022 09:58 Відповісти
"Таким же макаром они "накидывались" на Гордона, Арестовича, Невзорова,.."
Ви, напевно, або відверта паскудь та воша російська (бо все, що російське - воно паскудне за визначенням), або гнида українська, що робить ваші обставини ще гіршими за перше. Спитаєте, чому? Радше не мене питайте, а свого нєвзорова, який левову частку свого життя системно та свідомо публічно фальсифікувала історію
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12.09.2022 12:35 Відповісти
А вы, товарисч, сами кто будете? Этому видео - 100 лет, в 90-тых Невзоров и на Литву накидывался и сейчас сам признает что это была его чудовищная ошибка. А почему он тогда уехал из России и сейчас находится в Украине и как может помогает ей? Послушаете его передачи, что вы имеете против их содержания? Прочитайте-ка свой коммент ещё раз. Нормальный человек такого не может написать, и такое чувство что вы всей душой поддерживаете действия ФСБ, судя по комменту.. )
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12.09.2022 13:14 Відповісти
"Невзоров и на Литву накидывался и сейчас сам признает что это была его чудовищная ошибка" - но сказал что извиняться перед Литвой не будет, а наоборот - Литва должна ему "Протянуть руку"
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15.09.2022 01:30 Відповісти
То б то ти Арестовича який співпрацював з російським фашистом Дугіним і Гордона добровільного лоха і рашиста Невзорова вважаєш за патріотів України ? З Лахти пишеш
мабуть.

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12.09.2022 13:31 Відповісти
Ну, и когда, в каком году это было, когда Арестович там находился? Сейчас? Тогда ещё о Дугине конкретно ничего не знали.. Ты в ютубе их интервью, Гордона, Невзорова, Арестовича хоть раз слышал? И какого ты о них мнения? Интервью не слушал и мнения никакого нет - а всё туда же.. Таких называют "полезными идиотами" для ФСБ. ФСБ таким очень рада, и платить им не надо, сами бесплатно работу за них делают. Сначала стоит немного подумать перед тем как что-то постить..
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12.09.2022 16:06 Відповісти
Таких називають проститутками кремля, і ти від них недалеко.
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12.09.2022 23:30 Відповісти
Гордона, Невзорова, Арестовича - это все гэбня И не понятно это только идиотам типа тебя
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15.09.2022 01:31 Відповісти
важно не "в каком году он там находился", а то именно делал - а он приехал учить кацапов "бороться с Майданами и оранжево чумой"!
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15.09.2022 01:32 Відповісти
Не верю. Ну-ка, представь-ка его аудио/ видео запись с этого форума где он "учил кацапов "бороться с Майданами и оранжево чумой". Сейчас он приносит Украине в 1000 раз больше пользы чем ты, со своим хрен знает каким прошлым, судя по комментам..
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16.09.2022 20:37 Відповісти
В спам кацапа
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18.09.2022 15:40 Відповісти
Российское ФСБ сейчас рассылает методички своим ботам в которых просят сейчас, когда украинские войска активно наступают по всему фронту - везде, где только возможно, максимально хаять украинское правительство, хоть где-то, с помощью своих халуев они пытаются одержать хоть какую-нибудь победу.
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18.09.2022 15:45 Відповісти
Убогій під проксі, похмелись боярой.
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18.09.2022 15:54 Відповісти
Дурачок, что-ли.. Или "полезный идиот," таких в ФСБ любят..
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18.09.2022 19:46 Відповісти
Кацап опущений іди по адресі руцкого корабля на х*р
Що тобі бидло козломордне лішнєхромомомне в моїх постах непонятно.
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19.09.2022 01:19 Відповісти
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12.09.2022 02:12 Відповісти
хороша і правильна реклама!
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12.09.2022 07:14 Відповісти
А чому своїх бронемашин не наробити? Десь там Австралія, немає під боком москалів, а машини є, а в нас і москалі в городі, і війна і стягували свої війська, щоб нас задавити, а Голобородько танцював і катався на лижах, бігав по фонтанах Маріуполя і купався в морі, замочував м'ясо на шашлики і зі своїх "нє крадущиї рук" годував журнашлюг, щоб ті говорили і писали тільки те, що їм видасть подоляк і єлдак. Нарід також наївся шашликів, особливі ці, що були під окупацією. А сам міністр завіряв, що московити не нападуть, а потім якось так сміючись сказав, що він не очікував. Мов така незначна подія, ніби хтось запізнився на потяг і всі живі та здорові і вже взяли новий квиток. Зато які в нас дороги?
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12.09.2022 08:04 Відповісти
Чому не наробили свої машини? А як же їх зробиш на збанкрутованому заводі Краз, а саме цей завод виробляв всі шасі для машин ЗСУ але його зешваль довела до банкрутства і тепер не має де брати деталі вже до наявних машин.
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12.09.2022 10:05 Відповісти
Перекладач - три класу та два коридору закінчив? Скоріше гугл-перекладом скористався. Не завдяки Bushmaster, а Спасибі "Bushmaster". Бо складається враження, що без Bushmaster українська армія не вийшла би на річку Оскіл і не продовжувала би звільняти Харківську область
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12.09.2022 09:42 Відповісти
Це Рєзніков правильно зробив, така реклама. Тепер, сподіваюсь, і інші країни захочуть більше нам допомагати технікою і озброєнням, щоб теж долучитися до перемог.
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12.09.2022 09:42 Відповісти
нах он стырил видио с телеги
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12.09.2022 10:20 Відповісти
Думаю в Австралії, як переглядають ці кадри і чують подяку, їм дуже приємно і вони відчувають гордість що причетні до наших перемог!
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12.09.2022 11:40 Відповісти
А ЗСУ тут ні до чого Рєзніков ?
Навіть прізвище кацапське.
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12.09.2022 13:28 Відповісти
 
 