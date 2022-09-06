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У бою з росіянами загинув австралійський доброволець Джед Вільям Данахай

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

австралієць

На війні з російським агресором на Ізюмському напрямку загинув громадянин Австралії Джед Вільям Данахай.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ABC News.

27-річний Джед Вільям Данахай, який родом з Нананго на півдні Квінсленда, був убитий поблизу Ізюму 24 серпня, коли виконував обов'язки  військового медика. Однак про його смерть стало відомо лише нещодавно.

Спікер сім'ї загиблого сказав, що в момент смерті Данахай був за кермом медичної машини, яка стала мішенню для російських військ.

"Джед прожив своє життя, намагаючись допомогти іншим людям. За свій короткий час на цій землі Джед зробив більше речей, ніж більшість із нас коли-небудь зробить за все життя", – сказали в сім’ї загиблого.

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Також там зазначили, що в хлопця були друзі по всьому світу, а сам він любив мандрувати, адже "катався на собачих упряжках за Полярним колом під північним сяйвом, їздив Європою і бачив Північну Америку".

"Я хотів би подякувати Джеду за його мужність, його хоробрість за те, що він не сидів там, самовдоволений, спостерігаючи, як ця війна розгортається в Європі", – зазначив посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

За словами посла, це другий загиблий австралієць, після того, як Майкл О'Ніл загинув там на початку цього року. Чиновники з Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії кажуть, що консульська допомога надається сім'ї Данахая.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+47
вічна та світла пам'ять...
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06.09.2022 17:22
+44
Україна приклоняє коліна перед героєм з Австралії, вічна пам'ять та низкий уклін батькам.
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06.09.2022 17:25
+40
Вічна пам'ять, Герою..
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06.09.2022 17:25
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вічна та світла пам'ять...
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06.09.2022 17:22 Відповісти
Австралія мама! Там справжні хлопці. Маю друзів. Вони набагато простіши і сердечніші. R.I.P.
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06.09.2022 17:24 Відповісти
Україна приклоняє коліна перед героєм з Австралії, вічна пам'ять та низкий уклін батькам.
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06.09.2022 17:25 Відповісти
Вічна пам'ять, Герою..
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06.09.2022 17:25 Відповісти
Він на небесах...
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06.09.2022 17:31 Відповісти
ой і далеко ж залетів голуб австралійський,
допомагати нашим соколам бити скажених тварюк...

Герої не вмирають!
Пам"ятаємо кожного..
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06.09.2022 17:31 Відповісти
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06.09.2022 17:31 Відповісти
RIP, brother. Condolences to your family. You are and always will be our hero, forever. We will be missing your kindness, your smile, your resolve and your deep sense of justice.
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06.09.2022 17:33 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Австралії!!!
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06.09.2022 17:40 Відповісти
Frieden in Ruhe.
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06.09.2022 17:43 Відповісти
Ruhe in Frieden !
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06.09.2022 19:53 Відповісти
Герои со всего мира борются с рашизмом 21 века. Мы обязаны увековечить их память после войны.
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06.09.2022 18:06 Відповісти
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06.09.2022 18:08 Відповісти
С.У.М.
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06.09.2022 18:12 Відповісти
R.I.P. brother!
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06.09.2022 18:53 Відповісти
RIP
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06.09.2022 19:27 Відповісти
Glory to the Herо !
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06.09.2022 19:51 Відповісти
 
 