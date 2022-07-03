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Новини Агресія Росії проти України Війна
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ЗСУ високо оцінили бойові можливості австралійських БТР Bushmaster, - Зеленський

австралія,бушмастер

Австралія входить до провідних країн, які надають допомогу Україні для боротьби з російською агресією.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час спільної з прем‘єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом у Києві, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на  Укрінформ.

"Австралія підтримує нашу державу і міжнародний правопорядок, надає Україні вагому допомогу, зокрема, оборону допомогу. Австралія входить до топдержав за її обсягами. Наші захисники високо оцінили австралійські бронетранспортери Bushmaster та іншу конкретну допомогу від Австралії", - сказав Зеленський.

Він проінформував главу австралійського уряду про ситуацію на фронті й можливості України у спротиві російським загарбникам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралія надасть Україні додатково $100 мільйонів військово-технічної допомоги та 34 одиниці бронетехніки, - прем’єр Австралії Албаніз

Також Президент закликав посилювати міжнародну взаємодію, щоб "зламати агресивний потенціал російської федерації", та санкційний тиск на агресора.

Глава держави підкреслив, що своєю агресією проти України росія створила такі загрози, які відчуваються на сьогодні в усіх регіонах світу.

За його словами, із прем’єр-міністром Австралії обговорили у тому числі спровоковану росіянами продовольчу кризу та шляхи її вирішення.

Крім того, Зеленський запропонував Австралії взяти участь у повоєнній відбудові України, анонсувавши її "готовність приєднатися до реалізації проєкту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція відправить в Україну "значну кількість" бронетранспортерів, - міністр оборони Лекорню

Автор: 

Австралія (428) Зеленський Володимир (23727) БТР (279)


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Топ коментарі
+19
Це вже вечірній балабол, чи ще ні?
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03.07.2022 21:20
+15
Бопро@бав закрий воняло!
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03.07.2022 21:21
+11
Зеленский, когда будут санкции против абрамовича,усманова,потанина,дерипаски.Уже пятый месяц Зеленский говорит,что они ведут диалог с ******,а страдает Украина.
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03.07.2022 21:25
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Це вже вечірній балабол, чи ще ні?
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03.07.2022 21:20 Відповісти
Десятий висер від блазня за добу..... як завжди бла-***-***...
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03.07.2022 22:05 Відповісти
Бопро@бав закрий воняло!
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03.07.2022 21:21 Відповісти
Зеленский, когда будут санкции против абрамовича,усманова,потанина,дерипаски.Уже пятый месяц Зеленский говорит,что они ведут диалог с ******,а страдает Украина.
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03.07.2022 21:25 Відповісти
Вы слишком далеко закинули, Коломойского, когда отдаст Америке, хотя стоп, Коломойский сам может отдать бубачку Путину?
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03.07.2022 21:35 Відповісти
Iноді краще жувати ніж говорити.
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03.07.2022 21:26 Відповісти
Нині партизани Україні мужньо та професійно виконують свою патріотичну роботу з опору окупантам. Тож, мабуть, варто створити при Міноборони відповідну структуру, яка б координувала дії наших співвітчизників. Чи й ще на це бракує коштів у держбюджеті? Щира народна вдячність вам, наші оборонці. Все буде Україна!
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03.07.2022 21:26 Відповісти
Надежная, хорошо бронированная машинка. Думаю, поставки продолжаться, в ВС Австралии их больше 1 к.
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03.07.2022 21:28 Відповісти
С чем КОНКРЕТНО вы не согласны, по поводу того, что ваш президент сказал по поводу Австралии и её помощи Украине? Или вы просто вечерний балабол, который зашёл вечерком только для того, чтобы пёрнуть в лужу? Итак, жду конкретики по поводу этого заявления.
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03.07.2022 21:29 Відповісти
тому що казати, що трава зелена. а вода мокра багато розуму не треба
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03.07.2022 21:50 Відповісти
Это "элита цензор комментаторов" в народе их называю петина помойка ) не удивляйтесь , работа у них такая
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03.07.2022 21:51 Відповісти
проскавчала "какая разница і хоть паржом",жуй ЖОМ,втикай в ящик і не скаувячи бо бидлу не положено думати
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03.07.2022 21:53 Відповісти
иди попробуй по дрочить , бот трусливый ) шо мамка твоя кусок дерьма раз такое "гавно" воспитала , шо ты ипмотент , ни хера не можешь в жизни только дерьмо из рта вонючего своего выдавать , жалкое зрелище
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03.07.2022 21:58 Відповісти
русская, на какой помойке тебя подобрали?
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03.07.2022 22:46 Відповісти
Ne v narodi. a v narIdi. Feel the difference
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03.07.2022 22:23 Відповісти
Зеле збрехати-палець обссати. Ще ніхто з експертів не оцінював машину.
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03.07.2022 21:33 Відповісти
Ему дали текст, он прочитал и смысла не понял.
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03.07.2022 21:36 Відповісти
Для чого комедійному актору щось думать: йому єрмак приносить тексти, він їх пересказує.
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03.07.2022 21:42 Відповісти
Точно лучше советских БТР. Ибо МРАП.
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03.07.2022 21:47 Відповісти
угу от тільки мрап не бтр і для бою не призначений)))
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03.07.2022 21:54 Відповісти
А БТР-70 прямо для боя предназначен? Не слыхал. А БРДМ, на которых часть батальонов воюет?
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03.07.2022 22:18 Відповісти
Руль справа. Но для войны пойдет.
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03.07.2022 21:57 Відповісти
ZE моче в сортире мудаков путлера аж Гай шумить...
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03.07.2022 21:37 Відповісти
цензор сплошная помойка , смотрю одни петины шлюхи и ботоферма
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03.07.2022 21:49 Відповісти
курвам писок відкривати не дозволяли, в стійло ************** шмонька
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03.07.2022 21:51 Відповісти
сразу видно обиженого судьбой чмошника ) мама твоя аборт зря не сделала )) бот тупорылый
так как ты мудило может общаться только импотент трусливый ) абортное существо )))))))
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03.07.2022 21:54 Відповісти
писок стулила,з бидлом "какая разніца" інакше і не буду писками своїми тупорилими не вийшли
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03.07.2022 21:56 Відповісти
вот же ты конченое существо ))))
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03.07.2022 21:59 Відповісти
що мичишь,виплюнь бидло,а потім щось говори))) вас ******** щемити і гнобити тільки корисно,може **** хоч одну звивину відростиш
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03.07.2022 22:10 Відповісти
Тебе кто разрешил пасть свою вонючую разевать, подстилка кадыровская?
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03.07.2022 22:47 Відповісти
Сама ты ,**** викторовна,- жертва неудачного аборта...
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04.07.2022 02:26 Відповісти


Вбога, по тексту статті чи по змісту коментів є що сказати, якщо ні - мовчки проходь далі - за розумну зійдеш.

" одни петины шлюхи и ботоферма"
В дитинстві мамА не вчила не судити про інших по собі?

Доречі, Изык рАдной пАдучи,
ТРИ помилки на не повний рядок - навіть для рівня трієчниці середніх класів забагато,
що зайвий раз свідчить про розумовий рівень тупої трольчихи.
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03.07.2022 21:59 Відповісти
У них -тружениц на окружной,и так сойдет...
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04.07.2022 02:39 Відповісти
курка - загубись , не можеш щось розумне сказати то не блей
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03.07.2022 23:22 Відповісти
На каком фронте ты лично это проверил - верховный? А, то всё Тесла да Тесла. Уже пора и фронтового дерьма хлебнуть, зелёного.
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03.07.2022 21:49 Відповісти
Австралії велика подяка за допомогу! Везіть все і побільше!
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04.07.2022 08:43 Відповісти
 
 