ЗСУ високо оцінили бойові можливості австралійських БТР Bushmaster, - Зеленський

Австралія входить до провідних країн, які надають допомогу Україні для боротьби з російською агресією.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час спільної з прем‘єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом у Києві, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Австралія підтримує нашу державу і міжнародний правопорядок, надає Україні вагому допомогу, зокрема, оборону допомогу. Австралія входить до топдержав за її обсягами. Наші захисники високо оцінили австралійські бронетранспортери Bushmaster та іншу конкретну допомогу від Австралії", - сказав Зеленський.

Він проінформував главу австралійського уряду про ситуацію на фронті й можливості України у спротиві російським загарбникам.

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Також Президент закликав посилювати міжнародну взаємодію, щоб "зламати агресивний потенціал російської федерації", та санкційний тиск на агресора.

Глава держави підкреслив, що своєю агресією проти України росія створила такі загрози, які відчуваються на сьогодні в усіх регіонах світу.

За його словами, із прем’єр-міністром Австралії обговорили у тому числі спровоковану росіянами продовольчу кризу та шляхи її вирішення.

Крім того, Зеленський запропонував Австралії взяти участь у повоєнній відбудові України, анонсувавши її "готовність приєднатися до реалізації проєкту".

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