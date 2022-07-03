ВСУ высоко оценили боевые возможности австралийских БТР Bushmaster, - Зеленский
Австралия входит в ведущие страны, которые оказывают помощь Украине для борьбы с российской агрессией.
Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский во время совместной с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Австралия поддерживает наше государство и международный правопорядок, оказывает Украине значительную помощь, в частности, оборонную помощь. Австралия входит в топ-государства по ее объемам. Наши защитники высоко оценили австралийские бронетранспортеры Bushmaster и другую конкретную помощь от Австралии", - сказал Зеленский.
Он проинформировал главу австралийского правительства о ситуации на фронте и возможностях Украины в сопротивлении российским захватчикам.
Также Президент призвал усиливать международное взаимодействие, чтобы "сломать агрессивный потенциал российской федерации", и санкционное давление на агрессора.
Глава государства подчеркнул, что своей агрессией против Украины россия создала такие угрозы, которые ощущаются сегодня во всех регионах мира.
По его словам, с премьер-министром Австралии обсудили, в том числе, спровоцированный россиянами продовольственный кризис и пути его разрешения.
Кроме того, Зеленский предложил Австралии принять участие в послевоенном восстановлении Украины, анонсировав ее "готовность присоединиться к реализации проекта".
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так как ты мудило может общаться только импотент трусливый ) абортное существо )))))))
Вбога, по тексту статті чи по змісту коментів є що сказати, якщо ні - мовчки проходь далі - за розумну зійдеш.
" одни петины шлюхи и ботоферма"
В дитинстві мамА не вчила не судити про інших по собі?
Доречі, Изык рАдной пАдучи,
ТРИ помилки на не повний рядок - навіть для рівня трієчниці середніх класів забагато,
що зайвий раз свідчить про розумовий рівень тупої трольчихи.