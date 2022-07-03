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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ высоко оценили боевые возможности австралийских БТР Bushmaster, - Зеленский

австралія,бушмастер

Австралия входит в ведущие страны, которые оказывают помощь Украине для борьбы с российской агрессией.

Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский во время совместной с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Австралия поддерживает наше государство и международный правопорядок, оказывает Украине значительную помощь, в частности, оборонную помощь. Австралия входит в топ-государства по ее объемам. Наши защитники высоко оценили австралийские бронетранспортеры Bushmaster и другую конкретную помощь от Австралии", - сказал Зеленский.

Он проинформировал главу австралийского правительства о ситуации на фронте и возможностях Украины в сопротивлении российским захватчикам.

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Также Президент призвал усиливать международное взаимодействие, чтобы "сломать агрессивный потенциал российской федерации", и санкционное давление на агрессора.

Глава государства подчеркнул, что своей агрессией против Украины россия создала такие угрозы, которые ощущаются сегодня во всех регионах мира.

По его словам, с премьер-министром Австралии обсудили, в том числе, спровоцированный россиянами продовольственный кризис и пути его разрешения.

Кроме того, Зеленский предложил Австралии принять участие в послевоенном восстановлении Украины, анонсировав ее "готовность присоединиться к реализации проекта".

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Австралия (430) Зеленский Владимир (20266) БТР (364)


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Топ комментарии
+19
Це вже вечірній балабол, чи ще ні?
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03.07.2022 21:20
+15
Бопро@бав закрий воняло!
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03.07.2022 21:21
+11
Зеленский, когда будут санкции против абрамовича,усманова,потанина,дерипаски.Уже пятый месяц Зеленский говорит,что они ведут диалог с ******,а страдает Украина.
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03.07.2022 21:25
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Це вже вечірній балабол, чи ще ні?
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03.07.2022 21:20 Ответить
Десятий висер від блазня за добу..... як завжди бла-***-***...
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03.07.2022 22:05 Ответить
Бопро@бав закрий воняло!
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03.07.2022 21:21 Ответить
Зеленский, когда будут санкции против абрамовича,усманова,потанина,дерипаски.Уже пятый месяц Зеленский говорит,что они ведут диалог с ******,а страдает Украина.
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03.07.2022 21:25 Ответить
Вы слишком далеко закинули, Коломойского, когда отдаст Америке, хотя стоп, Коломойский сам может отдать бубачку Путину?
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03.07.2022 21:35 Ответить
Iноді краще жувати ніж говорити.
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03.07.2022 21:26 Ответить
Нині партизани Україні мужньо та професійно виконують свою патріотичну роботу з опору окупантам. Тож, мабуть, варто створити при Міноборони відповідну структуру, яка б координувала дії наших співвітчизників. Чи й ще на це бракує коштів у держбюджеті? Щира народна вдячність вам, наші оборонці. Все буде Україна!
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03.07.2022 21:26 Ответить
Надежная, хорошо бронированная машинка. Думаю, поставки продолжаться, в ВС Австралии их больше 1 к.
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03.07.2022 21:28 Ответить
С чем КОНКРЕТНО вы не согласны, по поводу того, что ваш президент сказал по поводу Австралии и её помощи Украине? Или вы просто вечерний балабол, который зашёл вечерком только для того, чтобы пёрнуть в лужу? Итак, жду конкретики по поводу этого заявления.
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03.07.2022 21:29 Ответить
тому що казати, що трава зелена. а вода мокра багато розуму не треба
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03.07.2022 21:50 Ответить
Это "элита цензор комментаторов" в народе их называю петина помойка ) не удивляйтесь , работа у них такая
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03.07.2022 21:51 Ответить
проскавчала "какая разница і хоть паржом",жуй ЖОМ,втикай в ящик і не скаувячи бо бидлу не положено думати
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03.07.2022 21:53 Ответить
иди попробуй по дрочить , бот трусливый ) шо мамка твоя кусок дерьма раз такое "гавно" воспитала , шо ты ипмотент , ни хера не можешь в жизни только дерьмо из рта вонючего своего выдавать , жалкое зрелище
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03.07.2022 21:58 Ответить
русская, на какой помойке тебя подобрали?
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03.07.2022 22:46 Ответить
Ne v narodi. a v narIdi. Feel the difference
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03.07.2022 22:23 Ответить
Зеле збрехати-палець обссати. Ще ніхто з експертів не оцінював машину.
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03.07.2022 21:33 Ответить
Ему дали текст, он прочитал и смысла не понял.
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03.07.2022 21:36 Ответить
Для чого комедійному актору щось думать: йому єрмак приносить тексти, він їх пересказує.
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03.07.2022 21:42 Ответить
Точно лучше советских БТР. Ибо МРАП.
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03.07.2022 21:47 Ответить
угу от тільки мрап не бтр і для бою не призначений)))
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03.07.2022 21:54 Ответить
А БТР-70 прямо для боя предназначен? Не слыхал. А БРДМ, на которых часть батальонов воюет?
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03.07.2022 22:18 Ответить
Руль справа. Но для войны пойдет.
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03.07.2022 21:57 Ответить
ZE моче в сортире мудаков путлера аж Гай шумить...
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03.07.2022 21:37 Ответить
цензор сплошная помойка , смотрю одни петины шлюхи и ботоферма
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03.07.2022 21:49 Ответить
курвам писок відкривати не дозволяли, в стійло ************** шмонька
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03.07.2022 21:51 Ответить
сразу видно обиженого судьбой чмошника ) мама твоя аборт зря не сделала )) бот тупорылый
так как ты мудило может общаться только импотент трусливый ) абортное существо )))))))
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03.07.2022 21:54 Ответить
писок стулила,з бидлом "какая разніца" інакше і не буду писками своїми тупорилими не вийшли
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03.07.2022 21:56 Ответить
вот же ты конченое существо ))))
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03.07.2022 21:59 Ответить
що мичишь,виплюнь бидло,а потім щось говори))) вас ******** щемити і гнобити тільки корисно,може **** хоч одну звивину відростиш
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03.07.2022 22:10 Ответить
Тебе кто разрешил пасть свою вонючую разевать, подстилка кадыровская?
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03.07.2022 22:47 Ответить
Сама ты ,**** викторовна,- жертва неудачного аборта...
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04.07.2022 02:26 Ответить


Вбога, по тексту статті чи по змісту коментів є що сказати, якщо ні - мовчки проходь далі - за розумну зійдеш.

" одни петины шлюхи и ботоферма"
В дитинстві мамА не вчила не судити про інших по собі?

Доречі, Изык рАдной пАдучи,
ТРИ помилки на не повний рядок - навіть для рівня трієчниці середніх класів забагато,
що зайвий раз свідчить про розумовий рівень тупої трольчихи.
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03.07.2022 21:59 Ответить
У них -тружениц на окружной,и так сойдет...
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04.07.2022 02:39 Ответить
курка - загубись , не можеш щось розумне сказати то не блей
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03.07.2022 23:22 Ответить
На каком фронте ты лично это проверил - верховный? А, то всё Тесла да Тесла. Уже пора и фронтового дерьма хлебнуть, зелёного.
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03.07.2022 21:49 Ответить
Австралії велика подяка за допомогу! Везіть все і побільше!
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04.07.2022 08:43 Ответить
 
 