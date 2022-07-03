ВСУ высоко оценили боевые возможности австралийских БТР Bushmaster, - Зеленский

Австралия входит в ведущие страны, которые оказывают помощь Украине для борьбы с российской агрессией.

Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский во время совместной с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Австралия поддерживает наше государство и международный правопорядок, оказывает Украине значительную помощь, в частности, оборонную помощь. Австралия входит в топ-государства по ее объемам. Наши защитники высоко оценили австралийские бронетранспортеры Bushmaster и другую конкретную помощь от Австралии", - сказал Зеленский.

Он проинформировал главу австралийского правительства о ситуации на фронте и возможностях Украины в сопротивлении российским захватчикам.

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Также Президент призвал усиливать международное взаимодействие, чтобы "сломать агрессивный потенциал российской федерации", и санкционное давление на агрессора.

Глава государства подчеркнул, что своей агрессией против Украины россия создала такие угрозы, которые ощущаются сегодня во всех регионах мира.

По его словам, с премьер-министром Австралии обсудили, в том числе, спровоцированный россиянами продовольственный кризис и пути его разрешения.

Кроме того, Зеленский предложил Австралии принять участие в послевоенном восстановлении Украины, анонсировав ее "готовность присоединиться к реализации проекта".

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