Бойцы ВСУ сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине, - ОВА

Бойцы Вооруженных сил Украины сбили 10-й вражеский БПЛА над Днепропетровской областью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Победная вечерняя новость. Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Это уже десятый разведчик агрессора, уничтоженный в небе над нашей областью", - написал он в телеграм-канале.

Он отметил, что предварительно обломки БПЛА упали в поле.

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