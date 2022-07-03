Бійці ЗСУ збили ворожий безпілотник на Дніпропетровщині, - ОВА

Бійці Збройних сил України збили 10-й ворожий БПЛА над Дніпропетровською областю,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Переможна вечірня новина. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Це вже десятий розвідник агресора, який був знищений у небі над нашою областю", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що попередньо уламки БПЛА впали у поле.

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