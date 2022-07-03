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Вранці ворог ударив по Криворізькому району Дніпропетровщини, - Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,дніпропетровщина

На ранок ворог ударив по Криворізькому району Дніпропетровщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У нас знову обстріли. На ранок ворог ударив по Криворізькому району. Кілька разів влучив по дачному масиву у Зеленодольську - три будинки зруйновані, один пошкоджений", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. В інших районах області на цю хвилину спокійно.

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Автор: Наталя Джума
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Констатація щоденних фактів обстрілів правобережжя Дніпропетровщини з Херсонщини ніяк не допомагає звільняти її! Де дії влади і командування в цьому напрямку??????!
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03.07.2022 09:52 Відповісти
 
 