Вранці ворог ударив по Криворізькому району Дніпропетровщини, - Резніченко

На ранок ворог ударив по Криворізькому району Дніпропетровщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У нас знову обстріли. На ранок ворог ударив по Криворізькому району. Кілька разів влучив по дачному масиву у Зеленодольську - три будинки зруйновані, один пошкоджений", - йдеться в повідомленні.



За попередньою інформацією, люди не постраждали. В інших районах області на цю хвилину спокійно.

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