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Утром враг ударил по Криворожскому району Днепропетровщины, - Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл,дніпропетровщина

Утром враг ударил по Криворожскому району Днепропетровщины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко.

"У нас снова обстрелы. К утру враг ударил по Криворожскому району. Несколько раз попал по дачному массиву в Зеленодольске - три дома разрушены, один поврежден", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, люди не пострадали. В других районах области на эту минуту спокойно.

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Констатація щоденних фактів обстрілів правобережжя Дніпропетровщини з Херсонщини ніяк не допомагає звільняти її! Де дії влади і командування в цьому напрямку??????!
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03.07.2022 09:52 Ответить
 
 