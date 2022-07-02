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Днепропетровщина (2926) Павлоград (119) пожар (5573) ГСЧС (4490)

В Павлограде на Днепропетровщине произошел масштабный пожар на промышленном предприятии, жертв нет, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

павлоград

На одном из промышленных предприятий в Павлограде Днепропетровской области возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ГСЧС.

Отмечается, что спасатели уже потушили пожар. Они тушили пожар почти 2 часа.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Сообщается, что сейчас на месте работает комиссия. Специалисты выясняют причины возгорания.

Как сообщалось ранее, сегодня в Павлограде прогремел громкий взрыв. Городской совет подтвердил "прилет".

Читайте: Рашисты обстреляли Павлоград в Днепропетровской области
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орк - враг человечества
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02.07.2022 20:33 Ответить
андоны кацапомордые !!!
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02.07.2022 21:20 Ответить
Пожежа...Приліт...Совпадєніє!???
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02.07.2022 21:23 Ответить
Пожежний приліт.Ракети ніхто не бачив.
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02.07.2022 22:20 Ответить
 
 