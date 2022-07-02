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В Павлограде на Днепропетровщине произошел масштабный пожар на промышленном предприятии, жертв нет, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
На одном из промышленных предприятий в Павлограде Днепропетровской области возник пожар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ГСЧС.
Отмечается, что спасатели уже потушили пожар. Они тушили пожар почти 2 часа.
К счастью, никто из людей не пострадал.
Сообщается, что сейчас на месте работает комиссия. Специалисты выясняют причины возгорания.
Как сообщалось ранее, сегодня в Павлограде прогремел громкий взрыв. Городской совет подтвердил "прилет".
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