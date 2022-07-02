В Павлограде на Днепропетровщине произошел масштабный пожар на промышленном предприятии, жертв нет, - ГСЧС

На одном из промышленных предприятий в Павлограде Днепропетровской области возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ГСЧС.

Отмечается, что спасатели уже потушили пожар. Они тушили пожар почти 2 часа.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Сообщается, что сейчас на месте работает комиссия. Специалисты выясняют причины возгорания.

Как сообщалось ранее, сегодня в Павлограде прогремел громкий взрыв. Городской совет подтвердил "прилет".

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