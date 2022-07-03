Оккупанты вечером 2 июля обстреляли Краматорск из РСЗО, - мэр Гончаренко

Мэр Краматорска Александр Гончаренко подтвердил прилеты по городу, вероятно, из реактивных систем залпового огня, призвав горожан оставаться в укрытиях до выяснения последствий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета со ссылкой на мэра.

"Есть прилеты по Краматорскому, похоже снова на РСЗО. Выясняем последствия. Оставайтесь в укрытии!", - отмечается в сообщении.

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