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Оккупанты вечером 2 июля обстреляли Краматорск из РСЗО, - мэр Гончаренко

краматорськ

Мэр Краматорска Александр Гончаренко подтвердил прилеты по городу, вероятно, из реактивных систем залпового огня, призвав горожан оставаться в укрытиях до выяснения последствий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета со ссылкой на мэра.

"Есть прилеты по Краматорскому, похоже снова на РСЗО. Выясняем последствия. Оставайтесь в укрытии!", - отмечается в сообщении.

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Краматорськ (2274) обстрел (26982)


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Арестович опять скажет,что у ***** нет шансов взять Краматорск.А когда орки захватят,то скажет,что ничего страшного не произошло.
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03.07.2022 21:06 Ответить
Кацапи захопили ще одну область - нічого страшного не сталось
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03.07.2022 23:17 Ответить
Нині партизани Україні мужньо та професійно виконують свою патріотичну роботу з опору окупантам. Тож, мабуть, варто створити при Міноборони відповідну структуру, яка б координувала дії наших співвітчизників. Чи й ще на це бракує коштів у держбюджеті? Щира народна вдячність вам, наші оборонці. Все буде Україна!
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03.07.2022 21:24 Ответить
Вам не здається, що без "координації" владою робота буде вестись куди більше?
Чи вам недостатньо наслідків координації безумною?
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03.07.2022 22:04 Ответить
*значно краще, а не більше, звісно ж.
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03.07.2022 22:05 Ответить
 
 