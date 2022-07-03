Окупанти ввечері 3 липня обстріляли Краматорськ із РСЗВ, - мер Гончаренко

Мер Краматорська Олександр Гончаренко підтвердив прильоти по місту, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню, закликавши городян залишатися в укриттях до з'ясування наслідків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Краматорської міської ради із посиланням на мера.

"Є прильоти Краматорськом, схоже знову на РСЗВ. З'ясовуємо наслідки. Залишайтеся в укритті!", - зазначається у повідомленні.

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