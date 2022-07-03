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Окупанти ввечері 3 липня обстріляли Краматорськ із РСЗВ, - мер Гончаренко

краматорськ

Мер Краматорська Олександр Гончаренко підтвердив прильоти по місту, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню, закликавши городян залишатися в укриттях до з'ясування наслідків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє пресслужба Краматорської міської ради із посиланням на мера.

"Є прильоти Краматорськом, схоже знову на РСЗВ. З'ясовуємо наслідки. Залишайтеся в укритті!", - зазначається у повідомленні.

Також читайте: Ракетний удар по Краматорську: росіяни зруйнували корпус готелю, - ОВА. ВIДЕО

Автор: 

Краматорськ (652) обстріл (28303)


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Арестович опять скажет,что у ***** нет шансов взять Краматорск.А когда орки захватят,то скажет,что ничего страшного не произошло.
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03.07.2022 21:06 Відповісти
Кацапи захопили ще одну область - нічого страшного не сталось
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03.07.2022 23:17 Відповісти
Нині партизани Україні мужньо та професійно виконують свою патріотичну роботу з опору окупантам. Тож, мабуть, варто створити при Міноборони відповідну структуру, яка б координувала дії наших співвітчизників. Чи й ще на це бракує коштів у держбюджеті? Щира народна вдячність вам, наші оборонці. Все буде Україна!
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03.07.2022 21:24 Відповісти
Вам не здається, що без "координації" владою робота буде вестись куди більше?
Чи вам недостатньо наслідків координації безумною?
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03.07.2022 22:04 Відповісти
*значно краще, а не більше, звісно ж.
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03.07.2022 22:05 Відповісти
 
 