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В бою с россиянами погиб австралийский доброволец Джед Уильям Данахай

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

австралієць

На войне с российским агрессором на Изюмском направлении погиб гражданин Австралии Джед Уильям Данахай.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ABC News.

27-летний Джед Уильям Данахай, родом из Нананго на юге Квинсленда, был убит вблизи Изюма 24 августа, когда исполнял обязанности военного медика. Однако о его смерти стало известно только недавно.

Спикер семьи погибшего сказал, что в момент смерти Данахай был за рулем медицинской машины, ставшей мишенью для российских войск.

"Джед прожил свою жизнь, пытаясь помочь другим людям. За свое короткое время на этой земле Джед сделал больше вещей, чем большинство из нас когда-нибудь сделает за всю жизнь", – сказали в семье погибшего.

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Также там отметили, что у парня были друзья по всему миру, а сам он любил путешествовать, ведь "катался на собачьих упряжках за Полярным кругом под северным сиянием, ездил по Европе и видел Северную Америку".

"Я хотел бы поблагодарить Джеда за его мужество, его храбрость за то, что он не сидел там, самодовольный, наблюдая, как эта война разворачивается в Европе", – отметил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

По словам посла, это второй погибший австралиец после того, как Майкл О'Нил погиб там в начале этого года. Чиновники из Министерства иностранных дел и торговли Австралии говорят, что консульская помощь оказывается семье Данахая.

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Топ комментарии
+47
вічна та світла пам'ять...
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06.09.2022 17:22
+44
Україна приклоняє коліна перед героєм з Австралії, вічна пам'ять та низкий уклін батькам.
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06.09.2022 17:25
+40
Вічна пам'ять, Герою..
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06.09.2022 17:25
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вічна та світла пам'ять...
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06.09.2022 17:22 Ответить
Австралія мама! Там справжні хлопці. Маю друзів. Вони набагато простіши і сердечніші. R.I.P.
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06.09.2022 17:24 Ответить
Україна приклоняє коліна перед героєм з Австралії, вічна пам'ять та низкий уклін батькам.
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06.09.2022 17:25 Ответить
Вічна пам'ять, Герою..
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06.09.2022 17:25 Ответить
Він на небесах...
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06.09.2022 17:31 Ответить
ой і далеко ж залетів голуб австралійський,
допомагати нашим соколам бити скажених тварюк...

Герої не вмирають!
Пам"ятаємо кожного..
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06.09.2022 17:31 Ответить
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06.09.2022 17:31 Ответить
RIP, brother. Condolences to your family. You are and always will be our hero, forever. We will be missing your kindness, your smile, your resolve and your deep sense of justice.
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06.09.2022 17:33 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Австралії!!!
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06.09.2022 17:40 Ответить
Frieden in Ruhe.
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06.09.2022 17:43 Ответить
Ruhe in Frieden !
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06.09.2022 19:53 Ответить
Герои со всего мира борются с рашизмом 21 века. Мы обязаны увековечить их память после войны.
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06.09.2022 18:06 Ответить
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06.09.2022 18:08 Ответить
С.У.М.
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06.09.2022 18:12 Ответить
R.I.P. brother!
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06.09.2022 18:53 Ответить
RIP
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06.09.2022 19:27 Ответить
Glory to the Herо !
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06.09.2022 19:51 Ответить
 
 