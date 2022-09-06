В бою с россиянами погиб австралийский доброволец Джед Уильям Данахай

На войне с российским агрессором на Изюмском направлении погиб гражданин Австралии Джед Уильям Данахай.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ABC News.

27-летний Джед Уильям Данахай, родом из Нананго на юге Квинсленда, был убит вблизи Изюма 24 августа, когда исполнял обязанности военного медика. Однако о его смерти стало известно только недавно.

Спикер семьи погибшего сказал, что в момент смерти Данахай был за рулем медицинской машины, ставшей мишенью для российских войск.

"Джед прожил свою жизнь, пытаясь помочь другим людям. За свое короткое время на этой земле Джед сделал больше вещей, чем большинство из нас когда-нибудь сделает за всю жизнь", – сказали в семье погибшего.

Также читайте: Защитника Украины Вячеслава Наливайко проводят в последний путь в среду, 7 сентября

Также там отметили, что у парня были друзья по всему миру, а сам он любил путешествовать, ведь "катался на собачьих упряжках за Полярным кругом под северным сиянием, ездил по Европе и видел Северную Америку".

"Я хотел бы поблагодарить Джеда за его мужество, его храбрость за то, что он не сидел там, самодовольный, наблюдая, как эта война разворачивается в Европе", – отметил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

По словам посла, это второй погибший австралиец после того, как Майкл О'Нил погиб там в начале этого года. Чиновники из Министерства иностранных дел и торговли Австралии говорят, что консульская помощь оказывается семье Данахая.

Также смотрите: Спасли Чернигов от оцепления: воспоминания украинских военных о бое с оккупантами в Колычовке. ВИДЕО