Наслідки російської атаки на харківську ТЕЦ-5. ВIДЕО

Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла на харківській ТЕЦ-5 унаслідок ракетної атаки російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою роботу рятувальники завершили близько 12 годни.

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