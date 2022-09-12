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Наслідки російської атаки на харківську ТЕЦ-5. ВIДЕО
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Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла на харківській ТЕЦ-5 унаслідок ракетної атаки російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою роботу рятувальники завершили близько 12 годни.
Топ коментарі
+29 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар12.09.2022 13:27
+20 Владислав Васильченко
показати весь коментар12.09.2022 13:31
+19 mykola1a3 Vasylev
показати весь коментар12.09.2022 13:25
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Готувалися "Карл". Наклепали кучу всього в тому числі і те чим збивають ракети.
Так треба розуміти Данілова.
Если на таких хранятся ракеты то только для утилизации
небензе и лаврухе с махой захеровой хотябы сказали шо там не было штаба Азовцев или базы НАТО ?
Дуже сподіваюсь, що це в них вже конвульсії, передсмертні.
Це ж у людей немає а ні світла, а ні води, так?
Жах.
А ответ зеркальный нечем делать
По Белгороду если только
А что там есть важного
При наличии даже 100-200 дальних ракет для ответа Х-ло бы не напал
Из-за очевидных последствий
Если без электроэнергии посидеть с месяц, тогда, как мне кажется, вы измените свою точку зрения.
Отец Солдата.
@uspenovka19632
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4 мин
Альоша нехай ПІ....УЄ до Харкову ,рахувати ракети ворога,які в нього мали закінчитися,згідно ПЄСдежа Ольоши,ще наприкінці травня.І разом із своїми диванними шанувальниками,розбирати там завали,від ударів ракет,які давно закінчилися.Та стулити пельку,нарешті.