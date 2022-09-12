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США засуджують російські удари по енергетичній інфраструктурі України, - Держдеп
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
США засуджують завдання Росією напередодні ввечері ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України.
Про це представник Держдепу Нед Прайс написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми засуджуємо авіаудари Росії по критично важливій інфраструктурі України, внаслідок яких тисячі мирних жителів залишилися без електрики та чистої води. Ми проти агресії Росії", - написав Прайс у твіттері вранці у понеділок.
Як повідомлялось, напередодні окупанти завдали ракетного удару по харківській ТЕЦ-5, в результаті чого вона частково виведена з ладу. Це призвело до знеструмлення на Харківщині та у низці інших регіонів.
Топ коментарі
+11 KosAn30 JT26
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+11 5 копійок
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+8 vadym sestritsyn
показати весь коментар12.09.2022 11:37
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Будь ласка, зачекайте...
Багато ТЕЦ зруйновано але зимою ворог буде намагатися знищити всі ТЕЦ
це для того щоб населення почало страйки і змусило владу підписати невигідні для України умови.
Переживуть зиму ті хто незалежний від центрального опалення.
А если у тех, кто на центральном отоплении, у них есть обогреватели)
Так что будем, если что, мёрзнуть все. Думаю, до этого не дойдёт)
Может газ спасти в крайнем случае. Включить можно и комфорки, и духовку. Хоть на какое-то время)
Если с соседями в норм отношениях, можно скооперироваться и не дать замёрзнуть людям) Или к родственникам переехать на время)
Можна навіть з відставниками-добровольцями...
Доліт касапських ракет до України впаде до мінімуму...
Гвалт поднялся снова. Зазвенели брошенные на скатерть вилки.(с)
Зелене світло - це зелена бездіяльність.
Невже недовіра до совкової влади переконливіша ніж невідворотність гуманітарної катастрофи, яка станеться взимку через атаки на критичну інфраструктуру?