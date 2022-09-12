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США засуджують російські удари по енергетичній інфраструктурі України, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тец,харків

США засуджують завдання Росією напередодні ввечері ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Про це представник Держдепу Нед Прайс написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо авіаудари Росії по критично важливій інфраструктурі України, внаслідок яких тисячі мирних жителів залишилися без електрики та чистої води. Ми проти агресії Росії", - написав Прайс у твіттері вранці у понеділок.

Як повідомлялось, напередодні окупанти завдали ракетного удару по харківській ТЕЦ-5, в результаті чого вона частково виведена з ладу. Це призвело до знеструмлення на Харківщині та у низці інших регіонів.

Також читайте: Під час удару по інфраструктурному об’єкту Харківщини щонайменше одна людина загинула. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
надобно еще к осуждением ракет к хаймарсам на 500км добавить ,абрамсов и насамс(хотя бі батарей 8-10)))
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12.09.2022 11:33
+11
Дайте далекобійні ракети і не виставляйте умови не пуляти по запаребріку.
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12.09.2022 11:33
+8
Дайте ATACMS и переживайте дальше!
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12.09.2022 11:37
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надобно еще к осуждением ракет к хаймарсам на 500км добавить ,абрамсов и насамс(хотя бі батарей 8-10)))
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12.09.2022 11:33 Відповісти
Проти це як,просто проти чи проти з зброєю НАТО для відповіді?
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12.09.2022 11:33 Відповісти
може дадуть кілька ракет дальньої дії, бо ж нас з парашкостану обстрілювали.
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12.09.2022 11:37 Відповісти
Так,логічно що ракети потрібно передати. Орки порушили усі людські закони
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12.09.2022 12:00 Відповісти
На 80 км в нас є від himars,звільнили Вовчанськ та Козачю Лопань майже на кордоні відстань між обома до Белгорода 42-45км було би бажання
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12.09.2022 12:02 Відповісти
Дайте далекобійні ракети і не виставляйте умови не пуляти по запаребріку.
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12.09.2022 11:33 Відповісти
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12.09.2022 11:36 Відповісти
Ещё один повод признать террористов террористами
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12.09.2022 11:37 Відповісти
Дайте ATACMS и переживайте дальше!
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12.09.2022 11:37 Відповісти
А не пора ли и нам пройтись артой по их приграничной инфраструктуре????????????????
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12.09.2022 11:41 Відповісти
Зимою багато міст будуть страждати від холоду
Багато ТЕЦ зруйновано але зимою ворог буде намагатися знищити всі ТЕЦ
це для того щоб населення почало страйки і змусило владу підписати невигідні для України умови.
Переживуть зиму ті хто незалежний від центрального опалення.
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12.09.2022 11:42 Відповісти
У многих электроотопление.
А если у тех, кто на центральном отоплении, у них есть обогреватели)
Так что будем, если что, мёрзнуть все. Думаю, до этого не дойдёт)
Может газ спасти в крайнем случае. Включить можно и комфорки, и духовку. Хоть на какое-то время)
Если с соседями в норм отношениях, можно скооперироваться и не дать замёрзнуть людям) Или к родственникам переехать на время)
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12.09.2022 12:00 Відповісти
Колеги, підгоніть Петріоти!
Можна навіть з відставниками-добровольцями...

Доліт касапських ракет до України впаде до мінімуму...
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12.09.2022 11:43 Відповісти
-Сочувствия не надо, - жестко перебил Гоцман. - Мне нужен тот, кто это сделал. Живой, здоровый и сидящий прямо на табуретке.

Гвалт поднялся снова. Зазвенели брошенные на скатерть вилки.(с)
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12.09.2022 11:48 Відповісти
Російські ТЕЦ можна обстрілювати Точкою У, та за допомогою літаків. Для того, щоб не замерзнути взимку на кожен подібний обстріл потрібно підривати російські ТЕЦ, газопроводи, та інше обладнання.
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12.09.2022 11:50 Відповісти
Засудження до дупи, дайте хоть декілька десятків нормальних ракет щоб кілометрів на 300 летіли, доки кацапам не буде летіти у відповідь - вони не припинять гатити по Україні
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12.09.2022 11:52 Відповісти
Ну шо, ойтішники? Зрозуміли? Слава енергетикам!!!
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12.09.2022 12:12 Відповісти
... засуджують... Вчора мало бути прийняте рішення, вночі АТСМи приїхали з Польщі і сьогодні зранку вся європейська территория раісі по рибінськ мала вже сидіти без світла...
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12.09.2022 12:18 Відповісти
"Засудження", "занепокоєння", "стурбованість" - це все тільки зелене світло для подальшого терроризму паРаші. Тьху.
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12.09.2022 12:29 Відповісти
НАТА виновата! «Закройте небо!»
Зелене світло - це зелена бездіяльність.
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12.09.2022 12:36 Відповісти
Кроме ракетного террора по городам т селам Украины рaбZee нечем ответить...Шариковы сбежали семимильными шагами на рабZeю...хмырь мавзолейный мстительный шакал...нашел способ ракетного террора...других аргументов ноль...
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12.09.2022 12:41 Відповісти
Слава Соединенным Штатам Америки! И очередному Президенту. Патамушта они это выстраивали 300 лет. А вы хотите за полгода
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12.09.2022 12:44 Відповісти
На сегодня нужны поставки генераторов в Украину а также теплая одежда для ВСУ...Столтенберг правильно сказал в Рамштайне 8 сентября...
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12.09.2022 12:50 Відповісти
Засудження - це сильна реакція!
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12.09.2022 12:52 Відповісти
Це дуже сміливо!
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12.09.2022 13:26 Відповісти
Я ніяк не можу зрозуміти, чому ЗСУ й досі не отримали ******* натовські ЗРК середнього та дальнього радіусу дії.
Невже недовіра до совкової влади переконливіша ніж невідворотність гуманітарної катастрофи, яка станеться взимку через атаки на критичну інфраструктуру?
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12.09.2022 13:46 Відповісти
А ООН що, навіть не почухалося?
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12.09.2022 14:32 Відповісти
 
 