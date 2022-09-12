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США осуждают российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, - Госдеп
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США осуждают нанесение Россией накануне вечером ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
Об этом представитель Госдепа Нед Прайс написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Мы осуждаем авиаудары России по критически важной инфраструктуре Украины, в результате которых тысячи мирных жителей остались без электричества и чистой воды. Мы против агрессии России", – написал Прайс в твиттере утром в понедельник.
Как сообщалось, накануне оккупанты нанесли ракетный удар по харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она частично выведена из строя. Это привело к обесточению в Харьковской области и в ряде других регионов.
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Пожалуйста, подождите...
Багато ТЕЦ зруйновано але зимою ворог буде намагатися знищити всі ТЕЦ
це для того щоб населення почало страйки і змусило владу підписати невигідні для України умови.
Переживуть зиму ті хто незалежний від центрального опалення.
А если у тех, кто на центральном отоплении, у них есть обогреватели)
Так что будем, если что, мёрзнуть все. Думаю, до этого не дойдёт)
Может газ спасти в крайнем случае. Включить можно и комфорки, и духовку. Хоть на какое-то время)
Если с соседями в норм отношениях, можно скооперироваться и не дать замёрзнуть людям) Или к родственникам переехать на время)
Можна навіть з відставниками-добровольцями...
Доліт касапських ракет до України впаде до мінімуму...
Гвалт поднялся снова. Зазвенели брошенные на скатерть вилки.(с)
Зелене світло - це зелена бездіяльність.
Невже недовіра до совкової влади переконливіша ніж невідворотність гуманітарної катастрофи, яка станеться взимку через атаки на критичну інфраструктуру?