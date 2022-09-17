Партизани підірвали залізницю в окупованому Мелітополі, - ЗМІ. ФОТО

ЗМІ повідомляють, що 17 вересня в Мелітополі Запорізької області прогримів вибух, було підірване залізничне полотно, яким окупанти везуть зброю і паливо для військової техніки з Криму.

Про це пише "РИА-Мелитополь", передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок роботи мелітопольського опору зруйнована приймально-відправна колія станції Низяни, а також пошкоджені 25 шпал і рейки.

Загиблих і постраждалих немає.

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Журналісти пишуть, що як завжди після події, російські військові пильно оглядають усі машини, перевіряють усіх велосипедистів, пішоходів.

Його на своїх пропагандистських каналах підтвердили самі окупанти, назвавши роботу партизан "ударом українських бойовиків".