Партизани підірвали залізницю в окупованому Мелітополі, - ЗМІ. ФОТО
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ЗМІ повідомляють, що 17 вересня в Мелітополі Запорізької області прогримів вибух, було підірване залізничне полотно, яким окупанти везуть зброю і паливо для військової техніки з Криму.
Про це пише "РИА-Мелитополь", передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок роботи мелітопольського опору зруйнована приймально-відправна колія станції Низяни, а також пошкоджені 25 шпал і рейки.
Загиблих і постраждалих немає.
Журналісти пишуть, що як завжди після події, російські військові пильно оглядають усі машини, перевіряють усіх велосипедистів, пішоходів.
Його на своїх пропагандистських каналах підтвердили самі окупанти, назвавши роботу партизан "ударом українських бойовиків".
Топ коментарі
+26 Bob Fayn
показати весь коментар17.09.2022 16:40
+15 Валдис Унар
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+12 arye z.
показати весь коментар17.09.2022 16:32
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Будь ласка, зачекайте...
"и мы по шпалам, опять по шпалам
бежим, в мордор по привычке" ))
1-матеріали - мін. - 2 рейки + шпали + 4 шпали ж/б + кріпильні причаладдя + півмашини щебню .
2-робітників - не дуже хитра робота , але відповідальна ! Просто військових чи добровольців не пішлеш )
3- довезти усе 1 + 2 до місця ...
а пізніше - година , дві ...
Сперечаймося - за скільки днів відновлять ?
По предварительным данным, это мужчина, который пришел на место в медицинской маске и бахилах.
молодець !
Але я хочу звернути увагу шановного громадянства на інше!
Давайте трохи пофантазуємо (у кожній фантазії є безліч варіантів реалізації).
Умови для фантазії:
1. Напад параші разом з білорашею на Україну фактично денонсував усі домовленності та інш. інш.
2. Підримка заходом нашої країни, навпаки підтверджує непорушність усіх домовленостей! (угорців на узбіччя, то майже параша)
А тепер фантазії що поступово можуть перетворитися у реальність!
Дивимося на п1! у зв"язку з денонсацією усіх домовленностей з 2ма виродками пропонується повкрнутися до найперших домовленностей після розвалу парашиньської імперії!
А саме, до кордонів України 1918 року! ТАК ТАК, але тільки північних та східних) Ну вони самі захотіли!
Фантазії мають властивість втілюватися у життя!
Тож почнемо фантазувати)
Про те, що ПУК (південне узбережжя криму) не В УКраїні? Пох повернеться під репатріації!
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Самая важная украинская петиция - признать независимость Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Победа Украины также зависит от свободы оккупированных Россией народов.
Украина должна признать независимость Чеченской Республики Ичкерия. Украинские патриоты зарегистрировали петицию о признании независимости Ичкерии. Для того, чтобы его рассмотрел Президент Украины, нужно не менее 25 тысяч. подписи. Чеченские борцы за свободу в составе батальонов Джохара Дудаева и Шейха Мансура проливает кровь за свободу Украины в борьбе с российскими оккупантами. Следовательно, это необходимо по моральным и политическим причинам. Победа Украины зависит не только от помощи Запада, но и от сопротивления оккупированных Россией стран внутри самой России. Все граждани Украины могут подписать эту петицию по ссылке:
[[https://petition.president.gov.ua/petition/156398]