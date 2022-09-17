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війна (56174) залізниця (657) Мелітополь (736) партизани (181)

Партизани підірвали залізницю в окупованому Мелітополі, - ЗМІ. ФОТО

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ЗМІ повідомляють, що 17 вересня в Мелітополі Запорізької області прогримів вибух, було підірване залізничне полотно, яким окупанти везуть зброю і паливо для військової техніки з Криму.

Про це пише "РИА-Мелитополь", передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок роботи мелітопольського опору зруйнована приймально-відправна колія станції Низяни, а також пошкоджені 25 шпал і рейки.

Загиблих і постраждалих немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": О 4 ранку у районі Мелітополя стався вибух на ще одній базі окупантів, - Федоров. КАРТА

Журналісти пишуть, що як завжди після події, російські військові пильно оглядають усі машини, перевіряють усіх велосипедистів, пішоходів.

Його на своїх пропагандистських каналах підтвердили самі окупанти, назвавши роботу партизан "ударом українських бойовиків".

Партизани підірвали залізницю в окупованому Мелітополі, - ЗМІ 01
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Топ коментарі
+26
В Крыму сожгли автомобили пропагандиста Дмитрия Киселева
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17.09.2022 16:40
+15
Ничего не делать гораздо быстрее. Молодцы "украинские боевики").
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17.09.2022 16:33
+12
Так и другой участок тоже можно взорвать за час.
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17.09.2022 16:32
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скрепная пестня парашников
"и мы по шпалам, опять по шпалам
бежим, в мордор по привычке" ))
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17.09.2022 16:29 Відповісти
востановить можно за час
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17.09.2022 16:31 Відповісти
Так и другой участок тоже можно взорвать за час.
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17.09.2022 16:32 Відповісти
25 шпал і рейки і ще відправно-приймальну колію. Фото просто мустер
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17.09.2022 16:33 Відповісти
Ничего не делать гораздо быстрее. Молодцы "украинские боевики").
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17.09.2022 16:33 Відповісти
Тут важен психологический момент.
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17.09.2022 16:36 Відповісти
тому що вони "можуть повторити"
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18.09.2022 05:13 Відповісти
гнида лаптеногая
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17.09.2022 16:36 Відповісти
Для початку - тре:
1-матеріали - мін. - 2 рейки + шпали + 4 шпали ж/б + кріпильні причаладдя + півмашини щебню .
2-робітників - не дуже хитра робота , але відповідальна ! Просто військових чи добровольців не пішлеш )
3- довезти усе 1 + 2 до місця ...
а пізніше - година , дві ...
Сперечаймося - за скільки днів відновлять ?
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17.09.2022 18:58 Відповісти
Часа 4- 5 работы,засыпать балластную призму,смена рельс 2 рельсы по 12,5 метра,шпалы и ТД и ТП как путеец говорю
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17.09.2022 19:56 Відповісти
жаль не под паровозом..
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17.09.2022 16:32 Відповісти
Якби ще підірвали в момент проїзду ешелону.
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17.09.2022 16:32 Відповісти
Bravo. Smert kacapam. Ycim!
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17.09.2022 16:36 Відповісти
В Крыму сожгли автомобили пропагандиста Дмитрия Киселева
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17.09.2022 16:40 Відповісти
местные силовики занялись поиском поджигателя.
По предварительным данным, это мужчина, который пришел на место в медицинской маске и бахилах.
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17.09.2022 16:41 Відповісти
боявся підчепити заразу ?
молодець !
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17.09.2022 17:36 Відповісти
С дурки сбежал, завтра скажут---- и конюхи поверят.
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17.09.2022 18:00 Відповісти
Це дуже приємна подія!

Але я хочу звернути увагу шановного громадянства на інше!
Давайте трохи пофантазуємо (у кожній фантазії є безліч варіантів реалізації).

Умови для фантазії:
1. Напад параші разом з білорашею на Україну фактично денонсував усі домовленності та інш. інш.
2. Підримка заходом нашої країни, навпаки підтверджує непорушність усіх домовленостей! (угорців на узбіччя, то майже параша)

А тепер фантазії що поступово можуть перетворитися у реальність!

Дивимося на п1! у зв"язку з денонсацією усіх домовленностей з 2ма виродками пропонується повкрнутися до найперших домовленностей після розвалу парашиньської імперії!
А саме, до кордонів України 1918 року! ТАК ТАК, але тільки північних та східних) Ну вони самі захотіли!

Фантазії мають властивість втілюватися у життя!
Тож почнемо фантазувати)


Про те, що ПУК (південне узбережжя криму) не В УКраїні? Пох повернеться під репатріації!
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17.09.2022 16:50 Відповісти
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17.09.2022 16:54 Відповісти
Гарна дзюрка. Ще краще, щоб така ж була в кожного окупанта в дупі, а вхідний отвір - у череві
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17.09.2022 16:50 Відповісти
Така дюрка в дупі кацапа то є добре навіть без вхідного отвору в череві.
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17.09.2022 18:31 Відповісти
Лучше подрывать касапов..
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17.09.2022 17:00 Відповісти
Переходите по ссылке петиции и голосуйте , голос каждого человека важен .

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Самая важная украинская петиция - признать независимость Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Победа Украины также зависит от свободы оккупированных Россией народов.

Украина должна признать независимость Чеченской Республики Ичкерия. Украинские патриоты зарегистрировали петицию о признании независимости Ичкерии. Для того, чтобы его рассмотрел Президент Украины, нужно не менее 25 тысяч. подписи. Чеченские борцы за свободу в составе батальонов Джохара Дудаева и Шейха Мансура проливает кровь за свободу Украины в борьбе с российскими оккупантами. Следовательно, это необходимо по моральным и политическим причинам. Победа Украины зависит не только от помощи Запада, но и от сопротивления оккупированных Россией стран внутри самой России. Все граждани Украины могут подписать эту петицию по ссылке:

[[https://petition.president.gov.ua/petition/156398]
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17.09.2022 17:09 Відповісти
Якщо колишній депутат Сейму питає, тоді ого...
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18.09.2022 05:17 Відповісти
підривти треба перед самим потягом... а так..гіякої щкоди..хіба що затримка на кілька годин
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17.09.2022 18:25 Відповісти
Рвать нужно стрелочные переводы, их не так просто заменить, шкафы сигнализации.
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17.09.2022 20:36 Відповісти
 
 