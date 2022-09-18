Кадирівці проти вагнерівців: в центрі Херсона сталася стрілянина. ВIДЕО
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В центрі окупованого Херсона ввечері 17 вересня було чути автоматні черги та вибухи.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
Він припускає, що перестрілка сталася між російськими окупантами.
"Я не дарма говорив, що кадировці почнуть воювати з вагнерівцями. Але навіть не думав, що вже сьогодні", - пише Братчук.
Радник глави МВС Антон Геращенко тим часом повідомив, що російські пропагандисти заявляють про проведення в Херсоні "контртерористичної операції".
"Пропагандисти, не ховаючись, знімають це на відео та розповідають про контртерористичну операцію. Кадировці перед відходом вирішили ролики знімати?" - пише Геращенко.
Топ коментарі
+39 Taras Klunyk
показати весь коментар18.09.2022 11:49
+34 olele
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+33 Skifik z pivdnya
показати весь коментар18.09.2022 11:49
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Будь ласка, зачекайте...
и корреспонденте бодренько заглядывающем в камеру...
...то это очередная постановка русни - они сегодня будут втирать
кокошникам об очередной великой победе (ну типа над десантом на ЗАЭС)
...1 января 2025 года продолжались бои на центральном участке московского фронта, с юга на Кремль наступали отряды абреков Кадырова, с северо-востока - армия зеков Пригожина, с юго-запада - региональные собянинские добровольческие батальоны.
Продолжающим оборону Кремля остаткам Россгвардии Золотова наступающими был поставлен ультиматум с требованием капитуляции. В это же время из Казани пришло сообщение, что татарские добровольческие региональные батальоны, сформированные для участия в войне против Украины, но давно с оружием в руках вернувшиеся домой, полностью освободили город от удерживавших его отрядов бывшей ФСБ.
Схожие процессы происходили в Башкортостане, Дагестане, Якутии, Туве, Бурятии и других национальных республиках, а также в Хабаровском крае и Приморье. https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/9/18/516155/
Народный любимец и главный армейский пропагандист, Конашенков Игорь Евгеньевич, уже два месяца как генерал-лейтенант
Поправка по времени. Такими темпами эти события надо ожидать чуть раньше, я вангую - в конце 2023 года.
Прошло 30 лет...
Видимо, от неминуемого россии не уйти.
Ставки делать не будем(((:
"Провокації зі стріляниною посеред Херсона, провокації з вибухами та інше, що вони висвітлюють, в першу чергу, на своїх пропагандистських каналах - на це треба звертати увагу. Якщо подія ще не завершилася, а вже кореспондент окупаційного ТБ у вирі подій, робіть висновки" - керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь".
tZEinform, 09:40
https://youtu.be/iVKC-WgkKkg
кацапська армія 18та 3го світу якоі нема - її тільки лінивий не відлупить..
Запасаємося ПОПКОРНОМ)))
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