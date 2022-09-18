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Новини Відео Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
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армія РФ (13448) стрілянина (1678) Херсон (2319) чеченці (106) Геращенко Антон (925) ПВК "Вагнер" (1475) Братчук (138)

Кадирівці проти вагнерівців: в центрі Херсона сталася стрілянина. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В центрі окупованого Херсона ввечері 17 вересня було чути автоматні черги та вибухи.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

Він припускає, що перестрілка сталася між російськими окупантами.

"Я не дарма говорив, що кадировці почнуть воювати з вагнерівцями. Але навіть не думав, що вже сьогодні", - пише Братчук.

Радник глави МВС Антон Геращенко тим часом повідомив, що російські пропагандисти заявляють про проведення в Херсоні "контртерористичної операції".

Також читайте: ПВК "Вагнера" примусово відправляє російських злочинців на війну з Україною, - росЗМІ. ЛИСТУВАННЯ

"Пропагандисти, не ховаючись, знімають це на відео та розповідають про контртерористичну операцію. Кадировці перед відходом вирішили ролики знімати?" - пише Геращенко.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+39
жаба проти гадюки
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18.09.2022 11:49
+34
бггг

...1 января 2025 года продолжались бои на центральном участке московского фронта, с юга на Кремль наступали отряды абреков Кадырова, с северо-востока - армия зеков Пригожина, с юго-запада - региональные собянинские добровольческие батальоны.

Продолжающим оборону Кремля остаткам Россгвардии Золотова наступающими был поставлен ультиматум с требованием капитуляции. В это же время из Казани пришло сообщение, что татарские добровольческие региональные батальоны, сформированные для участия в войне против Украины, но давно с оружием в руках вернувшиеся домой, полностью освободили город от удерживавших его отрядов бывшей ФСБ.

Схожие процессы происходили в Башкортостане, Дагестане, Якутии, Туве, Бурятии и других национальных республиках, а также в Хабаровском крае и Приморье. https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/9/18/516155/
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18.09.2022 11:52
+33
Да кино вчера знатное на день города снимали. Всё это кстати было после смачных трёх прилетов по скоплению орков. Также перестрелка была во многих районах, но никто никого не видел. Лохам зарядили про дрг. Ахаха в центре города, на самом освещённом месте)))
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18.09.2022 11:49
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Чужий проти хижака. russian edition.
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18.09.2022 11:47 Відповісти
жаба проти гадюки
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18.09.2022 11:49 Відповісти
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18.09.2022 11:56 Відповісти
Про то что жаба делала с гадюкой самое то!!!
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18.09.2022 12:01 Відповісти
Судя по видео снятом камерой на треноге
и корреспонденте бодренько заглядывающем в камеру...
...то это очередная постановка русни - они сегодня будут втирать
кокошникам об очередной великой победе (ну типа над десантом на ЗАЭС)
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18.09.2022 12:05 Відповісти
Твари против скота.
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18.09.2022 11:54 Відповісти
скотоложцы с колчаковских фронтов
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18.09.2022 13:53 Відповісти
Да кино вчера знатное на день города снимали. Всё это кстати было после смачных трёх прилетов по скоплению орков. Также перестрелка была во многих районах, но никто никого не видел. Лохам зарядили про дрг. Ахаха в центре города, на самом освещённом месте)))
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18.09.2022 11:49 Відповісти
бггг

...1 января 2025 года продолжались бои на центральном участке московского фронта, с юга на Кремль наступали отряды абреков Кадырова, с северо-востока - армия зеков Пригожина, с юго-запада - региональные собянинские добровольческие батальоны.

Продолжающим оборону Кремля остаткам Россгвардии Золотова наступающими был поставлен ультиматум с требованием капитуляции. В это же время из Казани пришло сообщение, что татарские добровольческие региональные батальоны, сформированные для участия в войне против Украины, но давно с оружием в руках вернувшиеся домой, полностью освободили город от удерживавших его отрядов бывшей ФСБ.

Схожие процессы происходили в Башкортостане, Дагестане, Якутии, Туве, Бурятии и других национальных республиках, а также в Хабаровском крае и Приморье. https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/9/18/516155/
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18.09.2022 11:52 Відповісти
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18.09.2022 11:55 Відповісти
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18.09.2022 11:56 Відповісти
Пожалуйста, исправьте эту досадную ошибку.
Народный любимец и главный армейский пропагандист, Конашенков Игорь Евгеньевич, уже два месяца как генерал-лейтенант
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18.09.2022 12:04 Відповісти
вот досада))).... никто не следит за продвижением по службе этой какашенки..)))
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18.09.2022 12:07 Відповісти
Большой прапорщик
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18.09.2022 12:54 Відповісти
рожа ржачная и дебильная))
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18.09.2022 14:05 Відповісти
А может ,к тому времени, просто майор?
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19.09.2022 06:54 Відповісти
Мастер спирта прапорщик Кокошников!!!!
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18.09.2022 12:12 Відповісти
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18.09.2022 12:36 Відповісти
+100.

Поправка по времени. Такими темпами эти события надо ожидать чуть раньше, я вангую - в конце 2023 года.
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18.09.2022 12:04 Відповісти
Очень напоминает романы-фентези 92-93 годов о развале россии и волне национального и местного сепаратизма.
Прошло 30 лет...
Видимо, от неминуемого россии не уйти.
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18.09.2022 12:08 Відповісти
Кто в 1986-м (разгар антиалкогольной компании) мог предположить, что СССР осталось 5 лет?
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18.09.2022 12:24 Відповісти
НА какой стороне воюют остатки бежавших из Украины банд. формирований днр и лнр, кроме как между собой?
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18.09.2022 12:06 Відповісти
А так и будет
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18.09.2022 12:34 Відповісти
кадыровцы - не абреки.
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18.09.2022 17:58 Відповісти
згода, "отброси"...
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18.09.2022 18:19 Відповісти
Абрек - это человек, по той или иной причине ставший вне закона. Абрек может быть просто бандитом или партизаном, а чаще - тем и другим одновременно.
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18.09.2022 18:26 Відповісти
п*дарасы против х*есосов.
Ставки делать не будем(((:
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18.09.2022 11:50 Відповісти
Вот это матч. Я за боевую ничью с равным количеством трупов. И побольше.)
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18.09.2022 11:51 Відповісти
это было бы смешно если эти твари делали разборки у себя в Мордоре а не в украинском Херсоне
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18.09.2022 11:55 Відповісти
ну раз так случилось что в Марике это ристалище-дристалище... то пусть хотя бы по-больше уколошкают друг друга - и ВСУ меньше работы будет... ведь так??
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18.09.2022 11:58 Відповісти
тут скорее не реальные разборки между жабой и гадюкой а подобное-"Військові рф намагаються створити провокації такого типу, щоб зашкодти іміджу ЗСУ та привернути розуміння жителів Херсонщини в інший бік
"Провокації зі стріляниною посеред Херсона, провокації з вибухами та інше, що вони висвітлюють, в першу чергу, на своїх пропагандистських каналах - на це треба звертати увагу. Якщо подія ще не завершилася, а вже кореспондент окупаційного ТБ у вирі подій, робіть висновки" - керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь".
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18.09.2022 12:04 Відповісти
А звідки там світло ?
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18.09.2022 11:51 Відповісти
И напал тогда немец на германца.
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18.09.2022 11:54 Відповісти
чого би вам не перестріляти одне одного на роісьці, простору мало чи що ?
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18.09.2022 11:54 Відповісти
перестреляйтесь там нахер все !!!
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18.09.2022 11:54 Відповісти
а куда он вверх стреляет? в Херсоне нет ни одного холма. а в центре города нет ни одной многоэтажки)))
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18.09.2022 11:57 Відповісти
по парашютистам, это же очевидно.
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18.09.2022 12:04 Відповісти
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18.09.2022 11:58 Відповісти
Чим більше вони одне одного переху###рять,тим краще. ЗСУ роботи менше буде.
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18.09.2022 12:00 Відповісти
на інших пабліках було повідомлення, що "Підрозділи 10-ї окремої бригади спеціального призначення ЗС РФ (мпд Краснодарський край, Молькіно) ведуть бій з не встановленими підрозділами ЗС України на території н/п Херсон (Україна, тот)".
tZEinform, 09:40
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18.09.2022 12:03 Відповісти
Жириновский про путина и "горных абреков"
https://youtu.be/iVKC-WgkKkg
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18.09.2022 12:13 Відповісти
Вівці проти баранів!
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18.09.2022 12:19 Відповісти
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18.09.2022 12:20 Відповісти
Страху Божого їм у голови, і тим , і тим
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18.09.2022 12:21 Відповісти
хто б кого не замочив - в виграші тільки Україна....
кацапська армія 18та 3го світу якоі нема - її тільки лінивий не відлупить..
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18.09.2022 12:22 Відповісти
Це уже мені подобається)))!!!!
Запасаємося ПОПКОРНОМ)))
++++++++++++++++++++++++
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18.09.2022 12:42 Відповісти
гражданская вайна
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18.09.2022 13:07 Відповісти
Якщо це не постанова, то нехай переб'ють один одного. І чим більше 200х з обох сторн, тим кращє, та і нашім хлопцям роботи буде меньше
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18.09.2022 13:15 Відповісти
Это постанова.
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18.09.2022 13:19 Відповісти
В ХЕРСОНЕ на сейчас ВАГНЕРОВЦЕВ НЕТ! зачем повторять сплетни?
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18.09.2022 13:18 Відповісти
Сцуки! Шоб ви повиздихали усі.
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18.09.2022 13:28 Відповісти
сподіваюсь що усі здохли
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18.09.2022 13:41 Відповісти
Штурм Брестской крепости войсками Вермахта и красной армии начался утром 22 Сентября 1939 года...после капитуляции Польше в обед 28 сентября а Брест-Литовске был совместный парад войск Гейнца Гудериана и комкора краснопузое армии Кривошеева...видос об этом событии тогда снимал немецкий оператор-документалист Отто Райнер ..причем снято очень качественное видео сохранившееся до сей поры...
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18.09.2022 13:53 Відповісти
нехай кацапи хоч поз'їдають одне одного
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18.09.2022 13:54 Відповісти
бастрыкин уже возбудился против комкора Кривошеева
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18.09.2022 13:56 Відповісти
Дирівці vs. Вагінерівців
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18.09.2022 15:26 Відповісти
ГДЕ РАЗВЕДКА !? ПО КООРДИНАТАМ ОГОНЬ !!!
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18.09.2022 15:28 Відповісти
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18.09.2022 15:48 Відповісти
Kulminacija vsego teatra - vdrug pokazivaetsja **** rihportera-propogondona,kak govno iz ocka i radostno zavonjaet ....
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18.09.2022 16:53 Відповісти
...добить шайку ******** кадырки
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18.09.2022 17:00 Відповісти
Барани кремля та вагнерівці - мародерстують в Херсоні. Мабуть не поділили здобич. Барани шукають ліфчики, роблять з одного ліфчика дві тюбетейки, кажуть, що вони гарно пахнуть.
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18.09.2022 19:14 Відповісти
Сподіваюсь контртерористична операція пройде успішно і вони всі один одного перестріляють.
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19.09.2022 09:35 Відповісти
 
 