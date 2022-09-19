Російська БМП кидає свого бійця, але майже відразу підривається. ВIДЕО

У мережі опублікували відео, на якому російські військові на БМП покинули свого бійця, але майже відразу підірвалися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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