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Російська БМП кидає свого бійця, але майже відразу підривається. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі опублікували відео, на якому російські військові на БМП покинули свого бійця, але майже відразу підірвалися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі
+72
Дуже файно.
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18.09.2022 19:34
+43
це вже досить старе відео, але була частина із підривом бехи, а тепер ще й посадка

та все одно інтересне кіно, можна як "звьоздні войни" дивитись - сзаду наперед !
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18.09.2022 19:44
+38
и главное...уже ж две подорванных стоит...нет...надо посередине попереть... маладец!
тот, шо не догнал... рад наверное... еще чуточку поживет...возможно..
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18.09.2022 19:37
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Дуже файно.
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18.09.2022 19:34 Відповісти
це вже досить старе відео, але була частина із підривом бехи, а тепер ще й посадка

та все одно інтересне кіно, можна як "звьоздні войни" дивитись - сзаду наперед !
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18.09.2022 19:44 Відповісти
На расии есть такое негласное правило - сваих не брасаем в биде ! Но боросили. А он им в догонку и молвил - шоб вас пи..ров разорвало ! Слова оказались пророческими ! ))
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18.09.2022 20:19 Відповісти
Похоже. что он не то чтобы их не догнал, а даже перегнал. Вроде бы он словил свой свинец.
Они под обстрелом грузились и валили.
Так что там у Петра они все соберутся.
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18.09.2022 22:06 Відповісти
У Иосифа же.
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19.09.2022 03:13 Відповісти
Цілком в дусі традицій казламордих - сваіх ні брасаім а аставляім!

цікаво та пізнавально про казламордих №1
цікаво та пізнавально про казламордих №2
цікаво та пізнавально про казламордих №3
цікаво та пізнавально про казламордих №4

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18.09.2022 21:07 Відповісти
прочитав всі 4... Статті чудово розкривають очі на пуйловсько-кремлівську дешеву брехню про "один народ"... плюватись хочеться від тієї недодержавної хрені, потім митись різними мочалками від подібної мерзості... козломорді, ви нам брати меншблизькі чим папупаси. приблизно такі ж, як і шимпанзе.
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19.09.2022 00:18 Відповісти
Думаю,що якщо не дуже вірив у вищі сили,то повірив й потім добровільно здався в полон))
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18.09.2022 19:35 Відповісти
Хорошее видео, но уже с бородой.
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18.09.2022 19:35 Відповісти
чмошники а не военные , просто конченное стадо баранов .
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18.09.2022 19:36 Відповісти
и главное...уже ж две подорванных стоит...нет...надо посередине попереть... маладец!
тот, шо не догнал... рад наверное... еще чуточку поживет...возможно..
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18.09.2022 19:37 Відповісти
и еще, небось, подумал - "не взяли меня - так вам ******* и надо!" ))
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18.09.2022 19:53 Відповісти
та он им в спину такого нажелал... шо стработало моментально)))
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18.09.2022 19:56 Відповісти
а потом еще пол часа ржал с *********....)))
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18.09.2022 19:59 Відповісти
Фейк, расіяне не такі... хоча, кого я обманюю?
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18.09.2022 19:37 Відповісти
Красівоє
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18.09.2022 19:38 Відповісти
УВАГА!
Шановне панство, пошли упорные слухи, даже В.Портников говорит, что у некоего поца Бе, шефа Зе, сегодня НАБУ провело массу обысков с изъятием разного рода носителей и документов. Не зря Блинкен приезжал. Видно Вовчика за текстикулы взял, покрутил их и пояснил популярно......
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18.09.2022 19:38 Відповісти
та кажуть, але ще кажуть що гвно Бе.. не тоне в ЗЄ-жижі
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18.09.2022 19:45 Відповісти
Не просто кажуть, це медецинський факт!
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18.09.2022 20:19 Відповісти
даже портніков
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18.09.2022 20:47 Відповісти
гудственно
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18.09.2022 21:26 Відповісти
та цирк це все,
кіно
взяли кіношника
зняли обшук
попили кави і на цьому все закінчиться
результат: піпл схаває що моня бореться з корупцією а беня вийде чистим бізнесменом
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18.09.2022 21:32 Відповісти
самое то перед сном
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18.09.2022 19:41 Відповісти
везет же дуракам. орку счастье подвалило - побудет пока живой.
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18.09.2022 19:42 Відповісти
все унитазы, которые так спешно загружали орки, песцом накрылись! )
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18.09.2022 19:44 Відповісти
Чуйку не проп'єш
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18.09.2022 19:46 Відповісти
москали нам подарили Т-90 "Прорыв"....
больше фоток здесь

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18.09.2022 19:47 Відповісти
я побачив на полі там зомбі після підриву йшли...серьозно
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18.09.2022 19:51 Відповісти
БІНГО !!!
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18.09.2022 19:52 Відповісти
******** кацапская ******, с детьми и женщинами только воевать умеют, дети пидоров и проституток
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18.09.2022 20:00 Відповісти
Кажуть відео старе, байдуже, однаково приємне.
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18.09.2022 20:01 Відповісти
"они СВОИХ не бросают" (а кидают!)
Быстрая КАРМА, в течении минуты!
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18.09.2022 20:05 Відповісти
Прекрасное видео!
Чёткость и слаженность работы отделения поразили
Взрывозащищённое днище корпуса и сиденья аналоГовнета выше всяких похвал!
Минздрав рекомендует в номинации "Лучший контрацептив"
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18.09.2022 20:08 Відповісти
А эти по минному полю, как бессмертные. Причем небось сами минировали. Одним словом д@#₽#_@ы.
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18.09.2022 20:15 Відповісти
Ай молодці - зібрались у купку, сіли гарненько і на концерт до кабздона...
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18.09.2022 20:16 Відповісти
російські воїни ? Хіба ***** - воїни?
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18.09.2022 20:16 Відповісти
И главное: грузились по-домашнему, подорвались душевно....
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18.09.2022 20:22 Відповісти
орк не попал в этот раз в рай , ну в следующий раз повезет больше
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18.09.2022 20:32 Відповісти
Того шо не взяли на БМП...бідолахі не повезло. Залишится тепер без Лади.
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18.09.2022 20:32 Відповісти
Від батьків піздюлєй схлопоче що без жигулів залишив
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18.09.2022 20:38 Відповісти
Старе відео, чи нове, але дивитись дуже приємно. Мабуть не встигли обісратись. Родині загиблих нехай щастить
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18.09.2022 20:41 Відповісти
Старе видео
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18.09.2022 20:44 Відповісти
пісня супер
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18.09.2022 20:48 Відповісти
В экстримальных условиях сила мысли возрастает в сотни раз!! Теперь мы знаем что подумал отставший гоблин!
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18.09.2022 21:02 Відповісти
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18.09.2022 21:08 Відповісти
****, *****! Вибачте, інших слов нема.
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18.09.2022 21:15 Відповісти
Расея тебя кинет сынок, всегда!!!
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18.09.2022 21:28 Відповісти
Красиво! Душевно!
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18.09.2022 21:39 Відповісти
Поле, минное поле…
Светит луна или солнечный свет -
путь на то поле - выход из боя,
но не собрать русню снова в пакет...
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18.09.2022 21:42 Відповісти
Дивився б і дивився
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18.09.2022 21:56 Відповісти
Никто не знает чей это саундтрек?
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18.09.2022 22:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7IS0ZaxiY2E
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18.09.2022 22:58 Відповісти
Dzięki)
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18.09.2022 23:19 Відповісти
Енітаймсько та еніверсько!
)))
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18.09.2022 23:23 Відповісти
насолода
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18.09.2022 23:34 Відповісти
Пля, раз 10 пересматривал, чувак теперь должен уверовать, перейти к ЗСУ и до пенсии своих уродов благодарить!
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18.09.2022 23:48 Відповісти
Тупо таракани кацапські. Дихлофосом їх.
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19.09.2022 00:01 Відповісти
Ви там чого накурилися в Цензорі? Які такі "російські воїни ". Вам словник вивчити треба- бандити, мародери, воєнні злочинці і далі в тому ж ключі.
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19.09.2022 00:29 Відповісти
Гореть этим свинособакам в аду
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19.09.2022 00:36 Відповісти
Тот которого не взяли пулю словил или окуклился?
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19.09.2022 00:39 Відповісти
удачно соскочил.
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19.09.2022 04:36 Відповісти
 
 