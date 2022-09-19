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Російська БМП кидає свого бійця, але майже відразу підривається. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі опублікували відео, на якому російські військові на БМП покинули свого бійця, але майже відразу підірвалися.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+72 Старый зольдат
показати весь коментар18.09.2022 19:34
+43 Алекс Мышкевич
показати весь коментар18.09.2022 19:44
+38 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар18.09.2022 19:37
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Будь ласка, зачекайте...
та все одно інтересне кіно, можна як "звьоздні войни" дивитись - сзаду наперед !
Они под обстрелом грузились и валили.
Так что там у Петра они все соберутся.
цікаво та пізнавально про казламордих №1
цікаво та пізнавально про казламордих №2
цікаво та пізнавально про казламордих №3
цікаво та пізнавально про казламордих №4
тот, шо не догнал... рад наверное... еще чуточку поживет...возможно..
Шановне панство, пошли упорные слухи, даже В.Портников говорит, что у некоего поца Бе, шефа Зе, сегодня НАБУ провело массу обысков с изъятием разного рода носителей и документов. Не зря Блинкен приезжал. Видно Вовчика за текстикулы взял, покрутил их и пояснил популярно......
кіно
взяли кіношника
зняли обшук
попили кави і на цьому все закінчиться
результат: піпл схаває що моня бореться з корупцією а беня вийде чистим бізнесменом
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Светит луна или солнечный свет -
путь на то поле - выход из боя,
но не собрать русню снова в пакет...
)))