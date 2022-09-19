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На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя лунають вибухи. ВIДЕО
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В тимчасово окупованому Мелітополі лунали вибухи поблизу захопленого рашистами аеродрома.
Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя знову вибухи.
Уточнюємо інформацію", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар19.09.2022 15:34
+10 саша паламарчук
показати весь коментар19.09.2022 15:34
+8 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар19.09.2022 15:31
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