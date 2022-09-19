На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя лунають вибухи. ВIДЕО

В тимчасово окупованому Мелітополі лунали вибухи поблизу захопленого рашистами аеродрома.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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"На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя знову вибухи.



Уточнюємо інформацію", - йдеться в повідомленні.

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