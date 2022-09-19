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На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя лунають вибухи. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В тимчасово окупованому Мелітополі лунали вибухи поблизу захопленого рашистами аеродрома.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя знову вибухи.

Уточнюємо інформацію", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Потужний вибух пролунав у центрі окупованого Мелітополя, - мер Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
та нормально! еще ж не вечер ! )))
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19.09.2022 15:34
+10
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19.09.2022 15:34
+8
бабовна обыкновенная .
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19.09.2022 15:31
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от не надо обзорную станцию включать.
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19.09.2022 15:28 Відповісти
Здається знову нервують та палять
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19.09.2022 15:31 Відповісти
Нєрвнічають і курять, курять і нєрвнічають ссуки...
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19.09.2022 16:58 Відповісти
И линзами прямо по селитре вззых-вззых-вззых!
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19.09.2022 17:22 Відповісти
Ага
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19.09.2022 20:10 Відповісти
ШоЭтатварицца,гАяваспитаю ?! Вирiшили вiдiбрати у нашоi Чорнобаiвки турiстичний хаб?
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19.09.2022 18:13 Відповісти
бабовна обыкновенная .
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19.09.2022 15:31 Відповісти
"К вам приходила обыкновенная чупакабра..."(с)
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19.09.2022 15:32 Відповісти
та нормально! еще ж не вечер ! )))
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19.09.2022 15:34 Відповісти
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19.09.2022 15:34 Відповісти
Дивне та миле це звірятко - Бавовнятко. Він так лагідно любить навідувати кацапів. Кожний приход Бавовнятка до кацапів - справжнє свято для українців!
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19.09.2022 16:44 Відповісти
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19.09.2022 15:40 Відповісти
Молодцы💙💛❤️👍👍👍‼️🍀🍀🍀✊✊добейте нелюдей рашистов уже окончательно и бесповоротно ‼️
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19.09.2022 15:56 Відповісти
Останнім часом уже стає якось підозріло, коли в Мелітополі вибухи не лунають.
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19.09.2022 15:57 Відповісти
Бавовна.
Дуже файно.
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19.09.2022 16:27 Відповісти
Хлоп- хлоп. Вродила бавовна у цьому місяці, збирають кацапи врожай!
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19.09.2022 16:29 Відповісти
Бавовна))) Made in Melytopol)))
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19.09.2022 19:26 Відповісти
 
 