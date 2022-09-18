Потужний вибух пролунав у центрі окупованого Мелітополя, - мер Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух, попередньо в центрі міста спрацювала вибухівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив мер Іван Федоров.

"У Мелітополі пролунав потужний вибух. За попередніми даними, спрацювала вибухівка прямо в центрі міста - в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого. Чекаємо на подробиці від сил опору", - написав Федоров.

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