Потужний вибух пролунав у центрі окупованого Мелітополя, - мер Федоров
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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух, попередньо в центрі міста спрацювала вибухівка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив мер Іван Федоров.
"У Мелітополі пролунав потужний вибух. За попередніми даними, спрацювала вибухівка прямо в центрі міста - в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого. Чекаємо на подробиці від сил опору", - написав Федоров.
Топ коментарі
+26 Перехватчик
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Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1571072563933224964
Ну, примерно, как теряет актуальность вопрос, какая была температура у человека, если он уже умер.
Зеленский неоднакратно обращался к Израилю, имеющего эффективную Систему ПВО.
Только сейчас, выявилась причина ,,молчания,, Израиля, который заинтересован в продажах вооружений...
Германия, также обращалась к Израилю, о продаже Систем ПВО "Хэц-3" , однако ..... нужно разрешение США, которые блокируют продажу: США финансировал 80% затрат на ее создание, составившее 2,2 миллиарда долларов. К тому же в систему ПВО входят технологические компоненты, разработанные в США.
Увы, конкуренция: у США имеются аналогичная Система THAAD, которую производит американская компания "Локхид мартин". Эта система считается конкурентом "Хэц-3", но, по мнению многих экспертов, значительно уступает израильской.
Шольц : "Российская агрессия потребовала изменения подходов к нашей защите.
Я выделил специальный бюджет в размере 100 миллиардов евро на инвестиции в безопасность Германии и ее соседей.
Мы также хотим работать с Израилем, например, в области противовоздушной обороны. Нас интересует система "Хэц -3.....
Союзники......, но деньги выше ,,дружбы,, ...
@svecha62
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2 ч
Загинув Василь Пелеш,айдарівець,якому в 19 років рашисти відтяли руку тільки за те,що мав на ній тату з тризубом.
Ми маєм його запам'ятати.
Всі ми.
Світла пам'ять.
Так хочется сойти но остановок нет
От станции Любовь до станции Разлука
Задумайся захватчик, пока еще ты жив.
@i_turenko
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28 мин
Сьому годину триває наша зустріч однокурсників-медиків з різних кутків України , дай Бог витримки . Слухаю з чим стикаються наші медики, які жахи пережили наші хлопці полонені і поранені.
От що скажу- ніяких порозумінь з косабами ніколи , ні за яких обставин, ні за яких умов.
Твій вигляд,коли телесуфлер десь у студії залишився
https://twitter.com/i/status/1571407768891842560
"Дениса Стефанкова, який перейшов на сторону ворога в Мелітополі та очолював відділ швидкого реагування. Відповідав за допити полонених. Більше немає. Підірвали. Так буде з кожним" - повідомив Олексій Гончаренко
відео за цією ссиллю