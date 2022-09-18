Мощный взрыв прогремел в центре оккупированного Мелитополя, - мэр Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв, предварительно в центре города сработала взрывчатка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил мэр Иван Федоров.

"В Мелитополе раздался мощный взрыв. По предварительным данным, сработала взрывчатка прямо в центре города - в одном из дворов на улице Ярослава Мудрого. Ждем подробностей от сил сопротивления", - написал Федоров.

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