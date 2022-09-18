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взрыв (6098) Мелитополь (595) Федоров Иван (387)

Мощный взрыв прогремел в центре оккупированного Мелитополя, - мэр Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв, предварительно в центре города сработала взрывчатка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил мэр Иван Федоров.

"В Мелитополе раздался мощный взрыв. По предварительным данным, сработала взрывчатка прямо в центре города - в одном из дворов на улице Ярослава Мудрого. Ждем подробностей от сил сопротивления", - написал Федоров.

Смотрите также: Под Мелитополем на еще одной военной базе россиян прогремели пять взрывов, - мэр Федоров. КАРТА
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Топ комментарии
+26
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18.09.2022 20:45
+25
нравеца, не нравеца - терпи мая красавица...
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18.09.2022 20:33
+16
Inna Turenko

@i_turenko

·

28 мин

Сьому годину триває наша зустріч однокурсників-медиків з різних кутків України , дай Бог витримки . Слухаю з чим стикаються наші медики, які жахи пережили наші хлопці полонені і поранені.

От що скажу- ніяких порозумінь з косабами ніколи , ні за яких обставин, ні за яких умов.
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18.09.2022 20:54
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18.09.2022 20:31 Ответить
нравеца, не нравеца - терпи мая красавица...
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18.09.2022 20:33 Ответить
Кто-то не на ту педаль нажал…
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18.09.2022 20:33 Ответить
То ЗСУ повідомляють, що теж бажають у референдумі участь брати...
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18.09.2022 20:35 Ответить
Та коли кацапи вже накуряться?
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18.09.2022 20:41 Ответить
На юге неаккуратно курят в Херсоне и Мелитополе последние пару дней)
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18.09.2022 20:46 Ответить
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18.09.2022 20:45 Ответить
все проблемы уже сняты..... ибо там больше нет ни воров, ни приблатненных, ни блатных.....
https://twitter.com/i/status/1571072563933224964
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18.09.2022 20:53 Ответить
Все эти вопросы перекрываются одним ответом - если фартовый(без разницы, вольняк или зек) начинает в любом виде сотрудничать с власть, то он уже не фартовый, а ссученый и по отношению к нему все вышеупомянутые вопросы свою актуальность теряют.
Ну, примерно, как теряет актуальность вопрос, какая была температура у человека, если он уже умер.
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18.09.2022 20:56 Ответить
Опущена і законтачена вже вся армія Засрашки разом з її верховним.
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18.09.2022 21:02 Ответить
Они там все автоматом зашкваренные как только впряглись за опущенного пахана
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18.09.2022 21:18 Ответить
Ворам работать, воевать и в любом виде сотрудничать с властью - западло. Остальное уже вторично.
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18.09.2022 22:38 Ответить
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18.09.2022 22:42 Ответить
Интересно почему у него в хате параша? Сортира тоже нет?
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19.09.2022 00:17 Ответить
мабуть відро
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19.09.2022 00:56 Ответить
Сортир у него на улице. В 50 метрах к северу...
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19.09.2022 08:36 Ответить
Якби хоча б половина повідомлень обміняного мера підтвердилась, на місці Мелітополя нічого б не залишилось
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18.09.2022 20:51 Ответить
Парадокс, Украине срочно нужны ПВО, для безопасности населения и городов, от атак России.....
Зеленский неоднакратно обращался к Израилю, имеющего эффективную Систему ПВО.
Только сейчас, выявилась причина ,,молчания,, Израиля, который заинтересован в продажах вооружений...
Германия, также обращалась к Израилю, о продаже Систем ПВО "Хэц-3" , однако ..... нужно разрешение США, которые блокируют продажу: США финансировал 80% затрат на ее создание, составившее 2,2 миллиарда долларов. К тому же в систему ПВО входят технологические компоненты, разработанные в США.
Увы, конкуренция: у США имеются аналогичная Система THAAD, которую производит американская компания "Локхид мартин". Эта система считается конкурентом "Хэц-3", но, по мнению многих экспертов, значительно уступает израильской.

Шольц : "Российская агрессия потребовала изменения подходов к нашей защите.
Я выделил специальный бюджет в размере 100 миллиардов евро на инвестиции в безопасность Германии и ее соседей.
Мы также хотим работать с Израилем, например, в области противовоздушной обороны. Нас интересует система "Хэц -3.....
Союзники......, но деньги выше ,,дружбы,, ...
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18.09.2022 20:52 Ответить
свічка

@svecha62

·

2 ч

Загинув Василь Пелеш,айдарівець,якому в 19 років рашисти відтяли руку тільки за те,що мав на ній тату з тризубом.
Ми маєм його запам'ятати.

Всі ми.

Світла пам'ять.

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18.09.2022 20:52 Ответить
Светлая Вечная Память Герою Украины❤️🙏💙💛
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19.09.2022 00:40 Ответить
Качается вагон стучат колеса глухо
Так хочется сойти но остановок нет
От станции Любовь до станции Разлука
Задумайся захватчик, пока еще ты жив.
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18.09.2022 20:53 Ответить
Inna Turenko

@i_turenko

·

28 мин

Сьому годину триває наша зустріч однокурсників-медиків з різних кутків України , дай Бог витримки . Слухаю з чим стикаються наші медики, які жахи пережили наші хлопці полонені і поранені.

От що скажу- ніяких порозумінь з косабами ніколи , ні за яких обставин, ні за яких умов.
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18.09.2022 20:54 Ответить
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18.09.2022 21:04 Ответить
та шо ж им неймется! вот не умеют кацапы вести спокойно!
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18.09.2022 21:02 Ответить


Твій вигляд,коли телесуфлер десь у студії залишився

https://twitter.com/i/status/1571407768891842560
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18.09.2022 21:02 Ответить
Так я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает
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18.09.2022 21:07 Ответить
Сухов, говоришь...

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18.09.2022 21:16 Ответить
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18.09.2022 21:28 Ответить
А может будут докладывать военные, которые бьют кацапню? Достали уже эти вояки засраные, всякие боневтики из бункера. Иди **** на передовую и докладывай.
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18.09.2022 22:01 Ответить
Дочекалися результатів.
"Дениса Стефанкова, який перейшов на сторону ворога в Мелітополі та очолював відділ швидкого реагування. Відповідав за допити полонених. Більше немає. Підірвали. Так буде з кожним" - повідомив Олексій Гончаренко

відео за цією ссиллю
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19.09.2022 00:01 Ответить
Партизанам респект і від усієї душі подяка 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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19.09.2022 00:27 Ответить
Слава патриотам ПартизанамЮга‼️Красавчики !Молодцы ‼️👍🙏❤️💙💛🍀🍀🍀🍀
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19.09.2022 00:51 Ответить
 
 