Українця Ігоря Клименка визнали найкращим студентом світу. ВIДЕО

Студент фізико-математичного факультету Ігор Клименко став переможцем премії Global Student Prize 2022. Він отримав 100 тисяч доларів за розробку технологій для дистанційного розмінування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на організаторів премії - фонд Global Teacher Prize.

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"Дочірня нагорода Global Teacher Prize у розмірі 100 тисяч доларів США присуджується одному видатному студенту, який справив реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків і суспільство", - йдеться у повідомленні.

17-річний Ігор Клименко створив Quadcopter Mines Detector - квадрокоптерний міношукач. Він зацікавився вирішенням проблеми наземних мін, які становлять небезпеку для українців, ще у 5 класі, коли почалась російсько-українська війна. Хлопець з дитинства цікавився наукою і вирішив застосувати свої знання для розробки роботів для розмінування.

У 10 класі він почав використовувати для цього квадрокоптери та дрони.

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Останні два роки Ігор активно працює над своїм останнім дослідженням - квадрокоптерним міношукачем (Quadcopter Mines Detector), який презентує на різних конкурсах та виставках.

Він був фіналістом фестивалю інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge 2021: Україна і світ" та отримав золоту медаль у молодшій категорії на Малайзійській 21-й технологічній виставці-2022.

Ігор розробив два робочі прототипи свого пристрою, а нині працює з інвесторами та різними організаціями, щоб його винахід якнайшвидше запрацював у реальних умовах.

Пристрій складається з дрона і металодетектора, який дозволяє визначити точне місцерозташування міни, пояснює Ігор.

"Ми забезпечимо комплексне сканування територій дистанційно.Так ми зможемо врятувати сотні або навіть тисячі життів за допомогою цього спеціального пристрою", - каже хлопець.

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За словами Ігоря, він продовжував роботу над проєктом, навіть перебуваючи в укритті з 8 людьми, коли біля його села відбувалися бойові дії, щоб допомогти українським військовим.

Ігор є членом Малої академії наук України, а ще протягом 2 років він викладає математику для молодших школярів з різних куточків України.

Грошову винагороду від Global Student Prize Ігор планує витратити на залучення компаній, які могли б інвестувати у масове виробництво його пристрою з розмінування.