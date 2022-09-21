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Українця Ігоря Клименка визнали найкращим студентом світу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Студент фізико-математичного факультету Ігор Клименко став переможцем премії Global Student Prize 2022. Він отримав 100 тисяч доларів за розробку технологій для дистанційного розмінування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на організаторів премії - фонд Global Teacher Prize.

"Дочірня нагорода Global Teacher Prize у розмірі 100 тисяч доларів США присуджується одному видатному студенту, який справив реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків і суспільство", - йдеться у повідомленні.

17-річний Ігор Клименко створив Quadcopter Mines Detector - квадрокоптерний міношукач. Він зацікавився вирішенням проблеми наземних мін, які становлять небезпеку для українців, ще у 5 класі, коли почалась російсько-українська війна. Хлопець з дитинства цікавився наукою і вирішив застосувати свої знання для розробки роботів для розмінування.

У 10 класі він почав використовувати для цього квадрокоптери та дрони.

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Останні два роки Ігор активно працює над своїм останнім дослідженням - квадрокоптерним міношукачем (Quadcopter Mines Detector), який презентує на різних конкурсах та виставках.

Він був фіналістом фестивалю інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge 2021: Україна і світ" та отримав золоту медаль у молодшій категорії на Малайзійській 21-й технологічній виставці-2022.

Ігор розробив два робочі прототипи свого пристрою, а нині працює з інвесторами та різними організаціями, щоб його винахід якнайшвидше запрацював у реальних умовах.

Пристрій складається з дрона і металодетектора, який дозволяє визначити точне місцерозташування міни, пояснює Ігор.

"Ми забезпечимо комплексне сканування територій дистанційно.Так ми зможемо врятувати сотні або навіть тисячі життів за допомогою цього спеціального пристрою", - каже хлопець.

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За словами Ігоря, він продовжував роботу над проєктом, навіть перебуваючи в укритті з 8 людьми, коли біля його села відбувалися бойові дії, щоб допомогти українським військовим.

Ігор є членом Малої академії наук України, а ще протягом 2 років він викладає математику для молодших школярів з різних куточків України.

Грошову винагороду від Global Student Prize Ігор планує витратити на залучення компаній, які могли б інвестувати у масове виробництво його пристрою з розмінування.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
Молодець хлопчина. Хороше в нас майбутнє. Хоча інколи лаємо молодь...
Треба захистити їх, дати можливість реалізувати себе.
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21.09.2022 15:23
+20
Наші вітання, Ігоре!!!
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21.09.2022 15:50
+19
Українською правильно буде КлименкА.
Українця Ігоря Клименка визнали найкращим студентом світу.
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21.09.2022 15:27
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21.09.2022 15:21 Відповісти
Молодець хлопчина. Хороше в нас майбутнє. Хоча інколи лаємо молодь...
Треба захистити їх, дати можливість реалізувати себе.
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21.09.2022 15:23 Відповісти
Цей хлопець розумний, але не факт, що він в Україні залишиться.
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21.09.2022 15:26 Відповісти
Нажаль скоріш за все... його виріб не зацікавив ні МО ні олігархів з українською пропискою, ні відомі волонтерські фонди...
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21.09.2022 16:12 Відповісти
Українською правильно буде КлименкА.
Українця Ігоря Клименка визнали найкращим студентом світу.
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21.09.2022 15:27 Відповісти
Вибачимо редакцію цензор.нет, хоча зауваження цілком слушее. Головний редактор на передку. Молоді дівчата в редакції...
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21.09.2022 15:31 Відповісти
впевнена на 100%, що там не дівчата, а хлопці. ******* дівчата такими малограмотними бути не можуть.
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21.09.2022 20:36 Відповісти
Можуть, щей як можуть!! Не тра ля-ля!
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22.09.2022 11:42 Відповісти
Вітаємо, Ігоре !

Успіхів в навчанні та дослідженнях !

.
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21.09.2022 15:40 Відповісти
Идея проста и как всё простое - гениальна.
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21.09.2022 15:43 Відповісти
Закордонні винахід перекуплять. А ми потім за великі гроші їх купуватимемо
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21.09.2022 15:47 Відповісти
Бо у нас кучка зрадників, тільки і вміють ******* з асфальта і гуманітарки....
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21.09.2022 16:02 Відповісти
Наші вітання, Ігоре!!!
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21.09.2022 15:50 Відповісти
Наснаги, тобі хлопче!
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21.09.2022 15:52 Відповісти
Україна талановита у всіх сферах життя...
Слава Україні 💙💛💪👍👌💯💯💯 Слава ЗСУ♥️🖤💪👍👌💯💯💯
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21.09.2022 15:54 Відповісти
Звичайно талановита - за 31 рік незалежності не змогла жодного разу вибрати в президенту достойну людину.
Для цього треба мати особливий талант.
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21.09.2022 20:13 Відповісти
Це неправда 😠
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22.09.2022 02:10 Відповісти
В.А.Ющенко був дуже навіть достойний президент. Ми, українці, не були достойні його. А ***** його боявся, не просто так отруїли і таку широкомаштабну хейтерську компанію вели протягом всього його правління. Стільки бабла вбухали, щоб його дескредитувати.
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22.09.2022 05:34 Відповісти
Що тут сказати, це справжній, на відміну від телевізійної жуйки - шоу, талант України, застосування якого, необхідне нашій батьківщині, особливо зараз.
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21.09.2022 15:55 Відповісти
Украïнцi Вi Неверагодныя! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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21.09.2022 15:57 Відповісти
Ну прям студент всім студентам. Вже як напишуть заголовок то тримайся
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21.09.2022 16:01 Відповісти
что общего у кацапа и у спермотозоида?у того и у этого один шанс на миллион стать человеком!
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21.09.2022 16:08 Відповісти
І це на фоні того, що наші студенти протестують на Шегінях. Крім 5 каналу і Еспресо більше ніхто не взявся висвітлювати цю проблему. Отаке піклування про наше майбутне.
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21.09.2022 16:18 Відповісти
Не пишіть дурню, бо Фонд засновано пані Літвін в Україні і не може визначати найкращого
студента Світу
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21.09.2022 17:10 Відповісти
Тому рашисти вивозять українських дітей...ГЕНИ НЕ ВОШІ -їх просто так не позбудешся
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21.09.2022 18:26 Відповісти
Сподіваюсь, що саме така молодь є майбутнім нашої країни, а не дебільні пошановувачі нашого говнокомандуючого.
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21.09.2022 20:09 Відповісти
 
 